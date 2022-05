Surrealismo Daliniano en las asambleas de Junts per Catalunya en Figueres: Golpe en la mesa y candidato democrático

Hace unos días los militantes y simpatizantes de Junts per Catalunya en Figueres recibimos un correo electrónico que se nos convocaba a una asamblea informativa, hacia mas de un año que el partido se había formado y el coordinador local no había convocado aun ninguna asamblea, la excusa del COVID-19 no me sirve ya que se podían convocar asambleas telemáticas, el coordinador local lo tenia todo preparado para que su candidato Jordi Masquef fuera impuesto como candidato, pero su candidato no vino a la asamblea ahí ya perdió los pocos puntos que tenia ganados, y la militancia venia muy cabreada, por lo tanto se palpó que la militancia no quiere Jordi Masquef como candidato se palpó que la militancia está harta que la gente del partido demócrata en Figueres utilice nuestro partido para promocionarse, como en Sant Jordi que las flores fueron pagadas por el partido supuestamente y la parada montada fue una promoción a Jordi Masquef, quien a nadie ha elegido para candidato.

La militancia dijo basta, no creen que quien no fue capaz de formar gobierno en dos mil diez y nueve lo sea en dos mil veinte y tres, ahí apareció Josep Puigbert el candidato que si genera consenso, dejó claro que Figueres es surrealismo en estado puro y que el coordinador local no ha coordinado mucho, que no hay que ir a perseguir aquellos que hace meses nos criticaban como los que venian del partido demócrata y Jordi Masquef que era el candidato que nos querían imponer cayó como un castillo de naipes.

Me recordó un poco cuando Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE en contra de todo pronostico, ahí la democracia ganó y aunque Figueres es una ciudad pequeña de cuarenta y cinco mil habitantes si los partidarios del partido que debes representar no te quieren es mejor que des un paso atrás, en cambio a Josep Puigbert la militancia si que lo quiere por lo tanto él debe dar el paso adelante, personalmente creo que seria un buen alcalde.

El coordinador local debe dimitir ya que lo ha hecho mal su jugada no le va salir bien y lo mejor que puede hacer es dejar paso a gente que si quiere hacer partido, tengo que decir que lo que más me gustó de esta asamblea de la ciudad surrealista donde nació Salvador Dalí es que la militancia dejó claro que el candidato a las municipales del dos mil veinte y tres será elegido por los militantes y no impuesto por nadie y que Jordi Masquef no es su candidato, su candidato es otro.

La ciudad de Dalí vive el surrealismo hasta en las asambleas de los partidos, no fue una asamblea informativa como pretendía el coordinador local si no que fue una asamblea democrática y que la gente dejó claro que los “ enchufados” y las imposiciones se han terminado y a mi esto me gustó mucho.

Josep Puigbert el nuevo Pedro Sánchez en Junts per Catalunya en Figueres? Ojalá que si esto querrá decir que la democracia ha ganado.

Figueres es la ciudad donde nació Salvador Dalí , es la ciudad que he pasado mi adolescencia y parte de mi adulta es la ciudad que quiero y por esto opino sobre ella.