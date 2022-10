Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido, con más patrimonio que el rey Carlos III

- Publicidad-

Ayer renunciaba Boris Johson, en último momento, en la carrera del partido conservador para ocupar la silla, recién liberada, por Liz Truss, la primera ministra del Gobierno de Reino que ha durado al frente 44 días.

Johnson regresó de sus vacaciones en República Dominicana anticipando su vuelta, habiendo hecho declaraciones públicas donde manifestaba estar animado para dar la batalla de nuevo. Sin embargo, al aterrizar, según la información publicada por algunos medios, alguien debió asesorar al ex primer ministro, apuntando que no obtendría los avales necesarios (necesitaba 100 de sus compañeros de partido en el Parlamento). Y decidió no arriesgarse y dar un paso atrás.

De esta manera, el favorito, quien hoy se reúne con el rey de Inglaterra, y asume el puesto de primer ministro, es Rishi Sunak.

Sunak, que es el primer ministro más joven, solamente detrás de William Pitt «El Joven», tiene 42 años y es el primer ministro hindú de la Historia de Inglaterra.

Pero esto no es lo que más ha llamado la atención. El hecho de que Sunak ostente un patrimonio superior al del propio rey Carlos III es uno de los puntos más señalados en todas las piezas sobre su perfil.

Más patrimonio que el monarca: ¿puede gobernar alguien así?

The Guardian publicaba el sábado una pieza donde precisamente se preguntaba si Sunak, con un patrimonio de 730 millones de libras, no era demasiado rico para ser primer ministro.

Señalaba esta publicación que, de llegar a ser primer ministro, sería la primera vez que un «ocupante de Dowing Street sería más rico que el monarca del Palacio de Buckingham».

Informaba The Guardian que Sunak y Akshata Murty amasan una fortuna de alrededor de 730 millones de libras, que supondría aproximadamente el doble de la riqueza que se estima tienen Carlos III y Camilla, reina consorte.

Hijo de médico y farmacéutica, que emigraron a Reino Unido, estudió en uno de los colegios elitistas, donde estudiar cuesta unas 43.000 Libras al año.

Su mujer ha ocupado recientemente las portadas de los diarios británicos, al saberse que no constaba como residente en Reino Unido, y de esta manera había evadido el pago de impuestos. La diferencia es notable: de los 20 millones de libras que debería haber pagado, en realidad, pagó 30.000.

Siete años de diputado han marcado la carrera meteórica de Sunak. Solamente le adelanta Pitt «el joven», que llegó a ser primer ministro tras dos años en su escaño de diputado.

Las críticas y las dudas más que razonables por parte de la ciudadanía británica están en el aire: ¿puede una persona con este patrimonio entender los problemas de la ciudadanía a la que se supone debe representar? Esta es la pregunta que hoy se hacen muchos en Reino Unido. De momento, Sunak ya ha anunciado que las ayudas para el pago de las facturas energéticas a las familias se terminará en abril. Es partidario de pagar impuestos, pero siempre y cuando no supongan una molestia para el contribuyente.