Sumar emplaza al PSOE a negociar el programa y la estructura del Gobierno

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, ha recalcado en una rueda de prensa que “solo hay una investidura posible en España”, la de “repetir un Gobierno de coalición” y en que Alberto Núñez Feijóo no será presidente del Ejecutivo, dado que “no tiene los números” junto a Vox.

“Solo hay una investidura posible: repetir el gobierno de coalición. Estamos ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con el programa de gobierno y la futura estructura del gobierno. Emplazamos al PSOE a negociar desde ya”, ha dicho Urtasun.

El tsunami del verano azul

Por ello, ha afirmado: “Estamos ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con un programa de gobierno y una estructura del Gobierno, y queremos emplazar al PSOE a ponernos desde ya a trabajar”. “Los contenidos los iremos viendo a lo largo de los próximos días”, ha añadido. Se ha mostrado convencido de que lograrán sacar adelante la investidura. “En este momento creo que a nadie se le pasa por la cabeza el escenario de repetición electoral”, ha seguido. “Hemos hecho un programa electoral muy ambicioso que queremos que quede reflejado en el programa de gobierno”.

Urtasun se ha mostrado satisfechos con los resultados de ayer. “Es la primera vez que nos presentamos a las elecciones, quiero remarcar esto de manera importante, y creo que hemos sacado unos resultados que nos van a permitir ir a más. Lo de ayer es un éxito, para nosotros es un punto de partida, no un punto de llegada, un punto de partida” del despliegue de su proyecto político, ha añadido.

Sumar y el cambio de ciclo

Así, quieren afrontar el próximo ciclo con la “ambición de formar gobierno y de desplegar” organizativamente Sumar como “estructura política” que va a ser “clave” en los próximos años. El portavoz de campaña de la coalición que lidera Yolanda Díaz también ha calificado los resultados de las elecciones como una “grandísima noticia para Europa”.

El portavoz también ha querido ahondar en que España hoy es un ejemplo para Europa porque “el ciclo reaccionario ha salido derrotado esta vez. Como españoles podemos sentirnos orgullosos porque hemos lanzado un mensaje de esperanza para una Europa progresista”, ha dicho.

Hasta ahora, cada vez que se abría una urna en Europa era un proyecto reaccionario”, ha dicho, y ha dicho que este “ha salido derrotado en España por primera vez”, lo que ha calificado como un “cambio de tendencia y ciclo a lo que está pasando en Europa”. “El ciclo reaccionario europeo ha salido derrotado en España por primera vez”, ha remarcado.

Duval (Sumar) apela a la discreción

La portavoz de Igualdad de Sumar ha apelado a la discreción frente a las negociaciones que la coalición de su partido con el PSOE va a iniciar para tratar de sumar el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante una investidura de Pedro Sánchez. “No podemos airear ni nuestras exigencias ni nuestros métodos ni cómo van a hacerse esas negociaciones en público antes de que comiencen las conversaciones”, ha explicado Elizabeth Duval, quien ha recordado la voluntad de Yolanda Díaz de tomar la iniciativa de “empezar a dialogar para tejer la mayoría necesaria que necesita este país”.

Sobre la necesidad de contar con Junts para repetir el Gobierno de coalición, la dirigente de Sumar ha pedido prudencia y ha recordado que la formación independentista no ha cerrado la puerta. En este sentido, ha precisado que existe una diferencia “muy importante entre decir que gratis no prestarán su apoyo y decir que no prestarán su apoyo. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”, ha zanjado.

Sumar: “el voto LGTBI ha sido decisivo”

Duval ha considerado en La Hora de la 1 que “el voto LGTBI ha sido decisivo” en el resultado electoral y ha celebrado haber acabado en el “tsunami del verano azul” en alusión al PP. “Nos enfrentábamos a una situación de urgencia; se había instalado en los últimos meses la idea de que era inevitable una victoria de la derecha, un retroceso de los derechos y hemos visto que no es así”, ha opinado.