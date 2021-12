Suma un nuevo panel el VI Simposio correntino de filosofía

- Publicidad-

El próximo viernes 17 de diciembre, en modalidad híbrida (presencial como a distancia) la escuela correntina de pensamiento, en el histórico edificio de la legislatura de Corrientes, a las 10 de la mañana dará inicio a su sexto simposio que contará con cinco paneles más, aglutinando una treintena de intelectuales de diversas partes del mundo que pensaran en torno a la democracia y conceptualizaciones derivadas de la misma como las nociones de: pueblo, palabra, poder, liberación y dolor.



“Nuestra dinámica de pensar en torno a las democracias actuales se está consolidando en los ámbitos académicos, políticos y sociales. Bajo distintos ageanciamientos o prácticas, como los conversatorios, las maratones, los simposios, la construcción y envío de artículos en medios de distintas partes del mundo especializados como no y la institución de nuestra revista filosófica, estamos haciendo escuela, determinando en este hacer una corriente, hasta hace un tiempo inexistente y que hoy golpea las puertas de los sitios establecidos de un supuesto saber consagrado, enaltecido y al que pocas veces se lo interpela para abordar otros aspectos, de los tantos que quedan afuera, excluidos de las prácticas más sencillas como complejas” detalla Francisco Tomás González Cabañas.



El VI simposio contará con 5 paneles, coordinados por Roberto Nasimbera (Santa Fé, Argentina), Jorge de la Torre López (México) y Ana Lacalle Fernández (España) y por el propio González Cabañas desde Corrientes, en una jornada que se inicia a las 10 de la mañana y que se extenderá hasta las 22.



“Ojalá los hombres y mujeres de la política que comprometieron su palabra de asistir, puedan darse la posibilidad de cumplir la misma, dado que la mayoría tienen tras sí la potestad de la representación, que es muy distinto a ser representantes, es decir, podrán generar acompañando y avalando estos ejercicios del pensar, una mayor calidad democrática, al estar junto a otros hombres y mujeres de pensamientos diversos, sin la obediencia que les impone la normativa parlamentaria de muchas veces estar en un mismo ámbito, pero no escucharse, no consensuar, permanecer como compartimentos estancos o subjetividades ajenas, o lo que es peor, en los tiempos de campaña electoral, cuando sólo les hablan a sus respectivos públicos o adeptos” proyecta Francisco Tomás González Cabañas.



“A todas luces, la filosofía como eje rector o como actor necesario, debe tener una mayor presencia en los estamentos institucionales como educativos, vemos en países como España, se está librando una gran revuelta para que la ley de allí se cumpla y se brinde efectivamente la materia filosofía en los secundarios, dado que la práctica filosófica o sus nociones mínimas o esenciales, son la base y el motor del entendimiento, de la posibilidad de acuerdo, la filosofía es el distrito de la palabra por antonomasia” reflexiona el coordinar del sexto simposio.



“Trabajamos para que este encuentro sea un punto de partida para instituir seminarios semanales en donde la filosofía, como dinámica del intercambio conceptual, tenga su tiempo y espacio en las diferentes administraciones de gobiernos, sean nacionales, provinciales como municipales, creemos firmemente que este sendero es el que nos proporcionará mayores chances para que la democracia no se siga diluyendo como un sueño inalcanzable que tras años de frustraciones se pueda convertir en una gran pesadilla, como lamentablemente ya lo es para cientos de miles y de millones, de personas excluidas de la dignidad de alimentarse a diario” finaliza Francisco Tomás González Cabañas.



El sexto simposio se podrá seguir en modalidad en línea desde la cuenta de Facebook “Club mundial de filosofía”.