Stoltenberg, SG OTAN: «La OTAN no debería subestimar a Rusia»

El actual Secretario General de la OTAN, Jens, Stoltenberg, ha afirmado, tras los hechos acaecidos el pasado fin de semana, que no se debe subestimar a Rusia.

«No debemos subestimar a Rusia», ha dicho tras la reunión mantenida con los líderes de distintos países miembros de la Alianza Atlántica, que ha tenido lugar en la Haya en el día de ayer.

Respaldar a Ucrania ante futuras negociaciones de paz

Además, el actual Secretario General de la OTAN ha pedido brindar la mayor asistencia posible para Ucrania, con el objetivo de fortalecer su posición ante cualquier conversación que pueda mantenerse en el futuro.

«Todos hemos vivido lo sucedido en Rusia en los últimos días. Estos son asuntos internos de Rusia», ha señalado Jens Stoltenberg, marcando las distancias con los hechos que apuntaban, en un primer momento y desde la visión occidental, a un intento de golpe de Estado por parte de las tropas de Wagner.

Mantener territorio de cara a las negociaciones

El SG de la OTAN ha informado a los periodistas, en una rueda de prensa, de que las tropas ucranianas estaban «progresando» en su contraofensiva, argumentando que, cuanto más territorio consiga recuperar Kiev en estos momentos, «más fuerte será finalmente su mano en la mesa de negociaciones».

Desde el Ministerio de Defensa ruso, sin embargo, dicen que las fuerzas ucranianas no han conseguido romper las líneas defensivas de Donbass y de la región de Zaporitya, y que Kiev ha sufrido pérdidas significativas en sus intentos de lograrlo.

Ucrania no ha capitalizado el intento de revuelta de Wagner

El pasado domingo, el diario norteamericano The New York Times, citó a fuentes de la administración estadounidense, que confirmarían que Ucrania no había logrado «capitalizar» el repentino motín de Wagner.