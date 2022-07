Stoltenberg asegura que la OTAN ya conocía las intenciones de Rusia sobre Ucrania desde 2014

- Publicidad-

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado este miércoles, el llamado Concepto Estratégico de Madrid. Se trata del documentos consensuado por los países miembros de la organización, como hoja de ruta para la próxima década.

Jens Stoltenberg: “la OTAN ya conocía las intenciones de Rusia sobre Ucrania desde 2014”

“La OTAN ha cambiado y con eventos de manera tan rápida hay que reaccionar de manera rápida. Nos llevábamos preparando para la posibilidad de la guerra desde hace mucho, no desde febrero de 2022. Los informes de inteligencia ya lo decían, nos informaban de que Rusia planificaba invadir Ucrania. Cuando ocurrió intentamos evitar que sucediera actuando con rapidez. Nos preparamos desde 2014 incrementando nuestra presencia en el flanco oriental”, recuerda Stoltenberg.

Concepto Estratégico de Madrid

El documento identifica a Rusia como la “más significativa y directa amenaza a la seguridad de los aliados y a la paz y estabilidad del área euroatlántica”. Acusa a Moscú “de buscar el establecimiento de esferas de influencia y el control directo a través de la coerción, la subversión, la agresión y la anexión”.

El nuevo Concepto Estratégico es muy duro con China, a la que acusa de “emplear una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su poder, mientras permanece opaca sobre su estrategia, intenciones y desarrollo militar”.

Además, el documento expresa “la determinación de la OTAN de defender la integridad territorial de todos los aliados, lo que, según los expertos, servirá de amparo a España en caso de agresión a Ceuta y Melilla”.

El presidente de Ucrania en la Sala

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha hablado ante los mandatarios presentes en la cumbre en una intervención por videoconferencia. “Esta no es una guerra solo contra Ucrania, sino para decidir el futuro orden mundial”, ha dicho.

La OTAN refuerza los contactos con los países del Pacífico

El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha recordado en rueda de prensa, tras la primera jornada de la Cumbre de la OTAN en Madrid, que “es importante que todos los aliados estén representados en la Cumbre. La OTAN va a seguir siendo una alianza entre América del Norte y Europa, pero se enfrenta a amenazas mundiales. Pero se enfrenta a las consecuencias económicas de China porque nos afecta todos, por eso nos hemos puesto en contacto con los líderes del Asia Pacífico”, subraya el secretario general de la OTAN

Stoltenberg: «Nuestra relación con Rusia está en el peor nivel desde la Guerra Fría»

“La OTAN intenta tener una buena relación con Rusia desde hace décadas, y nuestro concepto estratégico de 2010 ya decíamos que era un socio, pero Rusia se ha apartado de la senda, se niega a trabajar y cooperar con nosotros. El uso de la fuerza militar contra Ucrania, y antes contra Georgia y la anexión de Crimea en 2014, dice que la guerra ya empezó antes. Este año hemos visto una escalada de la guerra. Nuestra relación con Rusia está en el peor nivel desde la Guerra Fría, pero la responsabilidad es de Rusia”, ha recordado Stoltenberg.

“Los aliados han lanzado un mensaje claro: tenemos una mente abierta, tratamos con países que no piensan igual que nosotros, no es una relación cerrada, queremos ir más allá, pero no podemos llevarnos a engaño. Putin quiere controlar lo que hacen determinados países y tenemos que apoyar a estos que son atacados por Rusia. Tenemos que garantizar que no hay riesgo que no se produce ningún amenaza con ningún país miembro de la OTAN”, concluye Stoltenberg.