He podido disfrutar de la exposición Spectacula que se puede admirar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Incido en el sentido de admirar pues, una vez más, el viaje en el tiempo permite comprobar, más que la evolución de las sociedades, las similitudes en los comportamientos, actitudes o incluso en los procesos mentales.

Siempre hemos oído hablar de la herencia que dejó la civilización romana en la península ibérica: sus infraestructuras, monumentos artísticos y construcciones civiles, los cultivos, la lengua, el Derecho, las formas de producción económica…

Paseando por la Exposición te percatas que además de lo mencionado, las costumbres, las formas de relacionarse y de actuar, conectan directamente con muchos de los temas cotidianos o candentes de nuestros días.

Pongamos algunos ejemplos: las luchas por el poder, incluyendo matrimonios habituales de conveniencia ( donde la ausencia del amor no es lo primordial) es algo que nos viene sucediendo. El conseguir entroncar familias o el mantenimiento del patrimonio se viene repitiendo constantemente. En el terreno político, las conspiraciones para conquistar o mantener el poder, si bien ya no son tan sanguinarias, no es menos cierto que sí se continúan con parecidas estrategias de unión o de división entre las partes.

A la hora de la asistencia a los espectáculos públicos sigue predominando el postureo. La colocación en lugares de preferencia o en las filas superiores de los considerados castas privilegiadas.

En el mundo del deporte, se mantienen los agentes. Aquellos que suelen ganar importantes sumas de dinero con el esfuerzo de sus atletas. Se sigue dando mucha importancia, tanto a la persona como a los materiales con los que compite, que suelen marcar las diferencias a la hora de la victoria.

En el tema fiscal, aparece de nuevo Hacienda. La necesidad de recaudar impuestos gracias al beneficio que reportan todo tipo de actividades. Y también las sanciones para los incumplidores.

En el entorno de la estética, los retratos. La idealización de la edad. El marcaje del paso del tiempo. Los adornos, las joyas, las monedas… incluso la preservación de los textos legales.

En muchos sentidos, ¡qué poco hemos cambiado! ( esquivando los contextos).