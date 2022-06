Soy hija de la escuela catalana: Lo soy con mucho orgullo

- Publicidad-

Tengo treinta y cuatro años, mi generación fuimos de las primeras que nos criamos con una escuela íntegramente en catalán, mis padres aun habían vivido la escuela Franquista, ellos no sabían escribir en catalán a pesar de ser su lengua materna, en mi primer colegio que fue la Escola Casa Nostra de Banyoles, me enseñaron además de aprender en catalán a pensar por mi misma, los profesores de la Escuela Casa Nostra con mi generación no les fue fácil, con siete años nos tuvieron que explicar la guerra de Bosnia-Herzegovina, se creen que ellos nos ocultaron la realidad, no nos lo contaron a nuestro nivel y hablamos sobre el tema, en el verano de mil novecientos-noventa -y -seis, si no recuerdo mal fue el año que ETA asesinó Miguel Ángel Blanco, me acuerdo que hablamos sobre ello al volver al colegio en Setiembre, después al año mil novecientos-noventa-y-ocho hubo el naufragio de la barca la Oca en el lago

de Banyoles ahí murieron veinte personas ahogadas, esto si fue difícil, la nieta de los

propietarios de esta barca iba el mismo colegio que nosotros, dos cursos más para atrás, nunca nos ocultaron lo que había pasado, hablamos sobre el tema.

Terminé la primaria y en el mismo colegio hice la eso, si la escuela era íntegramente en catalán, pero la materia de castellano era muy dura, y los profesores que teníamos nos apretaban para que tuviéramos un buen nivel de castellano, en la ESO también pasaron cosas que nos dejaran con la piel de gallina, el día veinte-y-uno de Noviembre del año dos-mil yo cumplía trece años, aquel día mataron Ernest Lluch, otra vez el terrorismo de ETA nos hacia daño, Ernest Lluch no era un político más para la ciudad de Banyoles era amigo de dicho ciudad, una de sus ex – mujeres era de ahí y dos de sus hijas en aquel momento Vivian ahí la ciudad de Banyoles quedó rota de dolor, en la Escuela Casa Nostra se habló del tema y aprendimos a convivir con aquel dolor, el año dos-mil-uno fue el de los atentados de las torres gemelas, que justo empezamos las clases poco después de los hechos, hablamos tambien de

ello.

A cuarto de la ESO me mudé a Figueres y fui a La Salle-Figueres la lengua habitual de comunicación de muchos a diferencia de Banyoles, era el castellano, las clases en catalán, vivimos los atentados de los trenes del 11-M en Madrid, se habló del tema, en Bachillerato fui al IES Alexandre Deulofeu de Figueres, ahí se habló de la muerte del papa y de los atentados a Londres en un verano, ningún profesor mío me influyó en político, lo que si me enseñó la escuela catalana es a pensar por mi misma y esto es lo que molesta realmente es que la gente piense por si misma.

Gracias Escola Casa Nostra( Margarita,Conxita, Pere, Álex, Josep Martí, Quim Terrades)Gracias La Salle-Figueres ( Carme Gardella, David Álvarez y Jordi Gibert) Gracias IES Alexandre Deulofeu ( Joana Jaume, Jordi Pla, Paloma Baldesano y Pere Gifre) gracias escuela y instituto para hacerme la persona que soy, una persona que piensa por si misma indistamente de la lengua con que enseñabais, si a la escuela Catalana ahora y siempre, soy hija de la escuela catalana y lo soy con mucho orgullo.