«Sospecho que abusaron de mi hija antes de suicidarse»

El 19 de mayo de 2021 su única hija, Kira, se quitó la vida. La noche anterior le abrazó y le dijo que le quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse…explica José Manuel López Viñuela. Cada día se pregunta por qué. Qué puede hacer que una niña de 15 años sienta que no puede más. Qué le pasó en el colegio el día de antes y que temía que le pasara aquel día si volvía a ir. Lo que le esperaba tenía que ser terrible, si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir. Con Kira no actuaron a tiempo. Ahora, sus padres piden que en todos los centros escolares se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima. Creen que eso sólo será posible con la creación por parte del Ministerio de Educación de una ley de acoso escolar, que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales.

¿Qué les dijeron en el colegio Manyanet tras la muerte de su hija?

Cuando mi hija se suicida, el colegio te hace creer, inicialmente, que a tu hija le pasaba algo. Yo sabía que no, que mi hija estaba bien. Me refiero mentalmente. No tenía ninguna depresión. Le hicieron un test psicológico en el colegio, de estos que hacen para ver qué capacidades tienen, y salió todo bien, que tenía buen trato con los alumnos, con la familia, pero… tenía miedo a los profesores, espanto a la autoridad. Esto ya fue un aviso para nosotros.

Cuando mi hija murió empezaron a salir decenas y decenas de casos de bullying en las redes sociales. Muchos me escribían a mi. Para que un chico se suicide no necesitas un bullying violento, ni que le peguen, ni estas cosas. Puede ser simplemente hacerlo invisible, ¿no?. Hacen como que no está y la persona se siente mal. Es cierto que el bullying de chicas es diferente. Kira tuvo maltrato docente, que eso está denunciado.

Veo que va pasando el tiempo, y la escuela no hace nada. El Manyanet nunca dijo: se nos ha muerto una alumna, cerramos un día o bajamos banderas. Nunca hizo algo así.

En el colegio se había suicidado otro niño. Y han salido decenas de casos de bullying de personas que nos han contado que les había ocurrido antes que a Kira y otras que después de morir Kira están teniendo el mismo problema. De hecho, dentro de poco habrá una madre que les denuncie, porque saca a su hija. La niña con 10 años está cogiendo anorexia, se ha tirado del pelo, se ha arrancado mechones. Al menos hemos tenido conocimiento de cuatro intentos autolíticos. Hemos sabido, a través de dos personas, que, hace 15 años, una chica se tiro por la ventana. Hemos intentado localizarla. Nos han dicho que vive aquí, en el barrio, y tiene una cojera, y no damos con ella. Y luego ha habido intentos de propasarse, abusos, tocamientos.

¿Cómo puede ser que en un colegio concertado religioso, en el que celebran el Día de la Paz y se supone que son cristianos, que tienen que dar más ejemplo que los otros, haya esta impunidad?

¿Por parte de quién?

Por parte del padre Adolf. Este señor está denunciado por nosotros también, y es el pedófilo que pillaron con 39 gigas de material. Cuando hablamos de pedofilia solemos referirnos a niñas de 18 años con coletas.

¿Entonces…?

¡No, no! Este señor veía videos de violaciones de niños, ¿eh…?. Y de niños y de niñas. Tiene una orden de alejamiento, pero bueno, ya sabes despidieron al informático que le denunció. Primero se le intentó abrir un expediente por romper la cláusula de confidencialidad, por no decirle al director antes que a la Policía que había pillado ese video a este cura, y finalmente ha sido despedido. Por chivato.

Conozco casos de otros padres en los que la cosa ha ido más o menos igual, y yo me preguntaba: ¿Cómo puede ser que en un colegio concertado religioso, en el que celebran el Día de la Paz y se supone que son cristianos, que tienen que dar más ejemplo que los otros, haya esta impunidad? Porque, en el caso del Manyanet, nosotros denunciamos recientemente en Educación que apartasen de forma cautelar al profesor que se quedó a solas dos tardes con Kira, y al final nos ha respondido Educación diciendo, mire: hemos pedido al centro educativo que aparten de forma cautelar a este docente, que, por cierto, era el responsable de aplicar los protocolos anti-bullying, pero nos han respondido -nos adjuntaron la copia de la respuesta- que el centro es privado, que ellos toman las decisiones, que no han tenido más quejas de este señor, y que permanecerá en su puesto. Yo lo que me pregunto es: si está recibiendo dinero público -a mi me consta y me informado de que tienen que obedecer- pero resulta que no, que se comportan como si no recibiesen dinero público. Luego un centro privado puede hacer lo que quiera, pero una vez que recibe el concierto económico, se tiene que ajustar a las normas de la educación pública. Entonces, Manyanet hace lo quiere. Y me dije: pues voy a empezar a recoger firmas para que se apliquen una serie de normas para que no pueda haber abusos, ni mirar para otro lado. En un día recogí 100.000 firmas. Estas firmas son de víctimas y familiares. Ya vamos por 205.699 firmas. Hombre, lo que quiero es que el Gobierno se de cuenta de que se está jugando muchos votos. Porque el mundo es cruel. El mundo funciona por intereses. Yo soy activista hoy. Cuando mi hija estaba viva, y oía estas cosas, te daba pena, pero tampoco te afectaba tanto.

Al colegio le hemos pedido la documentación que este maestro le hizo escribir a mi hija, y no nos la entrega. Yo quiero tenerla.

¿Qué ocurrió el día antes del suicidio de Kira?

Algo le hicieron a mi hija ese día, porque me dijo que me quería explicar algo. Al final no que contó nada. Y creo que fue algo que a ella le afectó tanto que dijo: yo por aquí no paso. Sospecho que abusaron de mi hija antes de suicidarse, pero es una sospecha mía, personal. Y muchos policías me dicen: es que este caso tiene toda la pinta de un caso de abuso. No es normal que, a pesar del bullying que le habían hecho. Ella nos decía que lo tenía controlado. Pues una de dos. O no estaba tan bien como ella creía o le hicieron algo que fue insoportable. Hubo un policía que me dijo: mira, yo creo en la teoría de que hace algún tiempo le pasó algo, a lo mejor con el maestro ese que se encerró a solas, y ahora este maestro le ha dicho que quiere hablar a solas con ella otra vez y ha dicho no, otra vez no paso por lo mismo. Por cierto, al colegio le hemos pedido la documentación que este maestro le hizo escribir a mi hija, y no nos la entrega. Yo quiero tenerla.

¿Qué le hicieron escribir?

Todo ocurrió porque pillaron a un montón de niñas hablando por teléfono y sólo castigaron a mi hija dos tardes a solas. Yo me enteré de que había más niñas cuando mi hija ya estaba muerta. Mi hija es que nos explicó las cosas con un ataque de ansiedad. ¿Por qué se quedó a solas con mi hija? ¿Por qué se queda a solas un adulto con una chica de 15 años? No hablamos de una niña de 8 años. Hablamos de una niña con cuerpo de mujer. Eso no está bien. Lo siento mucho, pero por culpa de ese maestro mi hija volvió a casa diciendo: no merece la pena vivir. Y me han castigado porque soy mala persona, las demás no. Con mi hija muerta me enteré que le dio otro ataque de ansiedad en el lavabo del colegio. A partir de ese evento mi hija fue a peor, y a los meses se quitó la vida.

Si llego a saber lo que hay allí, no llevo a mi hija. Ahora tengo que acostumbrarme a vivir con que he visto que a mi hija la trataban suficientemente mal para que quisiese saltar.

¿Cómo era Kira?

Estudiante, responsable, la volvieron tímida. Cuando yo la llevé no era así, se volvió despues. Es responsable y ellos la llaman autoexigente. Es tímida y ellos dicen que no se sabe relacionar. Oye, todo el mundo no tiene que ser extrovertido, o sí. ¿Dónde está eso escrito? Un señor que quiera dedicarse a la escultura solo en su taller, ¿por qué tiene que ser extrovertido? Para eso contrata a un vendedor que venda sus productos fuera, ¿no?

Mi hija sacaba en casi todo sobresalientes, y en casa no se le exigía. Al contrario, muchas veces teníamos que decirle: oye, chica, relájate que un empresario no te va a pedir el currículo de primaria, ¿eh? Ya te esforzarás en la universidad. Ella era una chica lista. Bueno, la empollona, ¿no?

¿Es verdad que les han llegado a acusar a usted y a su mujer de ser los precursores de la autoexigencia de su hija?

Claro. El propio centro educativo que se dedicó a perseguir a mi hija para subir el nivel de inglés del centro, para que fuese a unas pruebas de inglés. Mi hija tenía un nivel de inglés perfecto, porque mi mujer es filóloga inglesa y profesora de universidad. Y en casa decidimos ver la tele en inglés para que mi hija tuviera un buen acento. Una anécdota. Una profesora que se queja de que mi hija no habla inglés. Esto es real. Resulta que mi mujer va allí a hablar, y se encuentra con una profesora sustituta que no sabe hablar inglés. Si llego a saber lo que hay allí, no llevo a mi hija. Ahora tengo que acostumbrarme a vivir con que he visto que a mi hija la trataban suficientemente mal para que quisiese saltar. Ha pasado y le puede pasar a cualquiera.

He terminado un peritaje sobre una violación que se repitió dos veces a un niño autista en el patio del colegio. Le violaron dos días. Pero, ¡hombre!, ¿dónde estaban los maestros?

¿Han mantenido algún contacto con el Gobierno?

Presentamos todas las pruebas a la Generalitat, empezando por una libreta en la que la profesora decía que mi hija no se sabía defender con 5 años. Es que yo no la llevo al colegio para que mi hija aprenda a defenderse. Me la tiene que defender usted como maestra. Mi hija con esa edad salía del colegio con moretones, con cosas que le había robado y el pelo cortado, y esta mujer se atreve a poner esto a final de año en la libreta escolar. Después presentamos más pruebas. Y la Generalitat hoy es acusación popular contra el colegio. Y también lo es el Ayuntamiento de Barcelona, porque quiere que los hechos se investiguen bien. Porque en este centro hay algo raro. Ya lo dijo Carme Cavestany, la presidenta de la Asociación NAC No al Acoso Escolar: a este centro habría que ponerle una cinta negra.

¿Debería existir una ley contra el acoso escolar?

Es que no la hay. Mira, hay una Ley contra el Acoso Laboral, tenemos la Ley Rhodes contra el Abuso Sexual, contra la violencia en los niños. ¿Por qué no sacamos una ley contra el acoso escolar que impida que los colegios no tengan una actitud positiva para luchar contra el acoso escolar? Hay centros que lo están haciendo bien. A la mínima, abordan el problema. Pero en colegios donde hay acoso escolar y el maestro mira para otro lado, eso acaba en muerte. Y además es un delito, comisión por omisión. ¿Sabes que me he convertido en perito judicial en acoso escolar y en dirección y gestión de centros educativos? He terminado un peritaje sobre una violación que se repitió dos veces a un niño autista en el patio del colegio. Le violaron dos días. Pero, ¡hombre!, ¿dónde estaban los maestros?

El problema que tiene el acoso escolar es que no hay testigos. En nuestro caso tenemos un par de testigos, y lo sabe toda la clase.

¿En el mismo colegio?

Sí. Con el colegio abierto, en el patio, cuando es obligatorio que haya un planning o diario de guardias y tienen que vigilarlos. Es parte de su trabajo. Bueno, pues este colegio, en mi opinión, como perito judicial, este colegio está rozando la negligencia. La falta de diligencia es negligencia. Y eso es lo que he plasmado en mi informe. Fui a hacer una inspección ocular para asegurarme de que en el patio no había setos o una valla o algo donde se pudiesen esconder los niños. Y yo le dije a la directora: mire, discúlpeme usted, pero, ¿dónde estaba el maestro aquí? Es que no veo que pudiera estar aquí porque hay visibilidad diáfana en el patio. Por lo tanto aquí hay una persona que no ha hecho su trabajo. Claro, para mi desgracia, me he convertido en un experto en el tema. Los informes los hago desde el punto de vista jurídico. Hice en la universidad Recursos Humanos y, ¿qué pasa? Los maestros son Recursos Humanos. Me estoy especializando en ellos, en cómo tienen que trabajar, si tienen que vigilar o no. Mira, el centro escolar es responsable hasta de lo que se hacen entre niños si son del colegio, en vacaciones, porque si el mal viene de allí, de alguna forma tienen una responsabilidad. Y eso está plasmado en las leyes.

Lo hemos visto en el caso del menor que el día de su cumpleaños llevó una tarta al colegio para celebrarlo con sus compañeros y terminó siendo acosado.

Fueron los mismos alumnos. Y aunque sea un casal de verano, el mal viene de antes. Cuando vi esto y el colegio dijo que no tenía nada que ver, porque era el casal de verano, automáticamente dije: es absolutamente imposible que un grupo de niños porque sí, sin conocer a ese chaval, se burlen de él así. Esto viene de atrás. Y luego salieron declaraciones de los padres diciendo que esto venía de cuatro años atrás. Y escucha, el bullying peligroso, es el que permiten los maestros. ¿Sabes quién es Javier Urra? Este señor dice que no hace falta un diagnóstico específico ni investigar para saber quién es el acosador en una clase. Yo voy a una charla y en los primeros minutos pregunto: vamos a ver, ¿aquí quién es el que recibe todas las collejas? Nadie habla, pero todos miran al mismo. Es que se sabe. Y luego el problema que tiene el acoso escolar es que no hay testigos. En nuestro caso tenemos un par de testigos y lo sabe toda la clase, ¿eh? Y con suerte tenemos dos. Como dijo el juez Calatayud: el problema del acoso escolar es que no hay testigos. Los menores no declaran porque los padres les protegen porque no quieren que se involucren en un juicio, porque eso es muy duro para un niño. Y no van, ni los que quieren defender a la víctima, ni los que la han maltratado. Y el chaval puede quedar por mentiroso. ¿Qué pasa si el chaval ve que ha quedado como un mentiroso o piensa que si cuenta eso en casa no le van a creer? Pues a lo mejor se tira por el balcón. Porque las mentes de 15 años no están desarrolladas como las de los adultos.

Mi objetivo es, el primer jueves de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, subir todas las firmas que tenga y entregárselas a la ministra Pilar Alegría, que sé que está haciendo cosas, pero en mi opinión tiene que hacer más.

¿Está cambiando en algún sentido la perspectiva del acoso escolar entre el profesorado?

Los maestros que van entrando nuevos están concienciados con el acoso escolar. Por la experiencia que tengo en este año, los problemas los dan los profesores que no son maestros. Un maestro ha hecho Magisterio porque tiene vocación. Un profesor puede ser un señor que ha hecho Geografía e Historia y, como no encuentra trabajo de historiador, pues se mete a dar clase, ¿no? Este perfil no tiene tanta vocación. Y luego, de los padres que nos han escrito -no menos de 100- el 75% son de concertados religiosos. Algún día, cuando esté un poco mejor, quiero hacer un estudio de esto, porque con lo de mi hija no estoy al cien por cien. Ahora estoy empezando a dejar la medicación. Pero quiero averiguar qué tipo de centro es el que tiene más problemas con el acoso escolar y los abusos sexuales. Yo te prometo que son religiosos y no de monjas, de hombres, de curas. Porque curiosamente las monjas no tienen este problema. Yo no entiendo la razón. Pero esa es la estadística que manejo.

Mi objetivo es, el primer jueves de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, subir todas las firmas que tenga y entregárselas a la ministra Pilar Alegría, que sé que está haciendo cosas, pero en mi opinión tiene que hacer más. Claro, yo no soy objetivo. A mi se me ha muerto mi hija. Yo creo que los políticos que legislan tienen que escuchar a los padres de los niños que han muerto para que tomen conciencia de que su trabajo es muy importante y hagan leyes que salven vidas. Ellos pueden, tienen el poder.

¿Han hablado ya?

Pilar Alegría sabe quién soy. A mi me llamaron de su oficina y el presidente me mandó una carta diciendo que pondrían el coordinador de bienestar. Cuando la recibí, dije: la idea es buena si se aplica bien. Pero oye, que saque funcionarios que sean coordinadores de bienestar, con un despacho en cada centro escolar, pero que no les pague el colegio, que les pague el Estado. Y que estos señores sean neutrales, y no sean juez y parte. Ya verás cómo eso funciona. Esa figura ahora depende del colegio. Más de la mitad de directores de colegios públicos son nombrados a la fuerza por las respectivas consejerías de Educación. ¿Sabes por qué? Porque ninguno quiere ese marrón por ganar 300 o 400 euros más. Pues ahora están nombrando a la fuerza, sin dar dinero, sin dar recursos, al coordinador de bienestar, al señor que, como muera un niño en el colegio o salga el niño mal, se va a comer todas las consecuencias penales o civiles que se puedan dar. Ya se están quejando los sindicatos de que eso no puede ser. Les están metiendo más carga por el mismo sueldo y además no les bajan las horas de clase. Mira, apaga y vámonos. No puede ser. Yo hago un vaticinio: digo que antes del 30 de octubre se ha matado otro chaval. Y si no, ya lo verás, recuerda mis palabras.

He hablado con un profesor al que un niño le llamó gilipollas. Se puso en contacto con el padre, y éste le dijo: sí, es que tú eres un gilipollas. No tuvo apoyo de la dirección y terminó yéndose de ese colegio.

¿Qué hacer con el victimario y su familia? Algo tendrán que ver estos comportamientos con la educación en casa…

Son niños que acosan son niños, y hay que recuperarlos. No puedes meter a la cárcel a un niño de 10 años. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Método KIVA que se usa en Finlandia. Cuando hay un niño acosador y víctimas, se coge a los padres del acosador, hablan con ellos los maestros, con el niño. Luego el maestro habla con la víctima, después vuelve a hablar con la víctima…ahí están todos en comunicación hasta que los problemas se resuelven sí o sí. O el Método TEI (tutoría entre iguales), que es coger a chicos despiertos, con sentido común, que hagan un poco de protectores que quienes son víctimas, que les acogen, les ayudan. Y todo en clase. Y si alguien hace algo que no está bien ellos intervienen, y hablan las cosas. Pero es que en España no se hace nada.

Lo más importante es la educación en casa, pero te voy a contar lo que está pasando. Yo eduqué a mi hija en casa y le enseñé que no se pega y no se trata mal a ninguna persona. Ahora, va un alumno al que sí se le ha enseñado que se pega, y pega más fuerte. ¿Quién está en desventaja? Está en desventaja mi hija, ¿no? Kira no era una chica violenta. Ella decía: si me pegan, papi, voy a la profesora. Y entonces va la profesora y le dice: bueno, que no es para tanto, no me molestes, que es lo que hizo la de 5º de Infantil. Le cortaban el pelo, lloraba mi hija y esta señora no hacía nada.

Pero se da otra situación también importante. Los maestros que llaman a los padres del acosador y son agredidos por éstos. He hablado con un profesor al que un niño le llamó gilipollas. Contactó con el padre y éste le dijo: sí, es que tú eres un gilipollas. No tuvo apoyo de la dirección y terminó yéndose de ese colegio. Entonces es complicado. A los niños que se portan bien hay que premiarlos. Ni son chivatos, ni son empollones. En fin…como al que hace algo no le pasa nada. Los padres deberían tener multas de una cuantía importante, sobre todo en casos como el nuestro, cuando hay muertes. ¿O quién paga la muerte de mi hija?, Juan Carlos. Tiene que haber consecuencias.

Cuando pido cámaras de grabación en las zonas comunes de los colegios me dicen que me excedo. Es que hasta para protección de los profesores pondría cámaras en las clases. Porque se han dado casos de niñas que han dicho que el profesor ha abusado de ellas, es mentira y el profesor ha vivido un auténtico infierno.

Si el Gobierno no es capaz de ser creativo, que copie a los países del norte de Europa. Lo que no puede ser es que seamos el país de Europa con más bullying. Eso no lo acepto para mi país.