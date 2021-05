Soluciones al desastre del Mar Menor

- Publicidad-

Ante la apatía, indolencia de muchos y otros derrotados, algunos luchamos por la regeneración del Mar Menor.

Desde hace años venimos hablando y explicando la fragilidad de la Laguna Salada del Mar Menor, y personas civiles, ciudadanos de a pié, científicos, hemos escrito numerosos artículos que hablan del desastre del Mar Menor, y analizando las causas que lo han originado.

Todo el «mundo» se echa las manos a la cabeza cuando hemos visto morir distintas variedades de fauna marina en la orilla de las playas abriendo la boca en busca de oxígeno y murieron toneladas de peces en actitud dantesca por anoxia.

Se hicieron manifestaciones de miles de ciudadanos en Cartagena; y punto. Otros escribieron artículos, en grupos en Facebook, Fundaciones etc. en una palabra se preocuparon por la regeneración del Mar Menor. Pero pocos exponen soluciones realistas, eso sí, se preocupan por pedir subvenciones para nada más, bueno, «para algo será».

Por todo ello, algunos proponemos para estudio algunas soluciones. No vamos a exponer las causas y consecuencias, pues de ellas ya hemos hablado reiteradas veces en artículos sobre el desastre de la Laguna Salada.

La REGENERACIÓN del Mar Menor pasa por tres fases:

Evitar las inundaciones en el Mar Menor y aledaños y las escorrentías de la Sierra Minera, que vierten también a La Laguna Salada.

Transformar las golas y el Estacio.

Eliminar los metales pesados en el fondo para que no contaminen gravemente.

A continuación de cada apartado expondremos las soluciones:

A) Para evitar las inundaciones y los vertidos ilegales al Mar Menor, proponemos el reencauzamiento de ramblas con estructuras de piedras de carbowollastonita en distintas granulometrías para filtrado y fijación de fósforos agrarios y vertidos de granjas, pero no en el cauce ( con plantación de árboles en sus márgenes laterales que absorben agua necesaria para su crecimiento y con sus raíces eliminar los nitratos y fosfatos).

Se trata de encauzar las ramblas en sus márgenes laterales y plantar árboles, abrazadas dichas ramblas por vegetación de arbustos y leñosos, principalmente proponemos eucaliptus asilvestrus especie que convive con nosotros unos ya casi 500 años, y otras especies de vegetación sumado ello a lagunas a media carga, necesitan mucha agua para su crecimiento y que absorben nitratos y fosfatos para evitar la eutrofización y la sopa verde que deja sin oxígeno gran parte del Mar Menor y mueren por asfixia la fauna marina) que vierten los nitratos, de los abonos de la agricultura, y las ramblas de la Sierra Minera que vierten al Arco Sur los estériles venenosos y tóxicos de los metales pesados que procede de las balsas mineras, como por ejemplo, la balsa Jenny.

Balsa Jenny y Los Blancos que recibió todo el residuo de Jenny, vierte hacia el Arco Sur del Mar Menor ( balsa próxima al Llano del Beal, donde la mayoría de los niños tienen cánceres y otras enfermedades como consecuencia de los vapores tóxicos que emana). Vid fotografía.

Balsa Jenny

Es necesario que la descontaminación se empieze por acuíferos en el campo de Cartagena , y arcos sur, a su vez paralelamente necesitamos hacer un filtrado masivo de orgánica del fondo marino y fitoplancton del agua de mar para utilizarlo en costa y crear allí una masa líquida con carbowollastonita y algunos componentes más para crear una costra en todos los estériles de sierra minera de minas , depósitos de residuos y balsas mineras, en las que el hay que tratarlas.

A su vez taponar e ilegalizar todas aquellas tuberías que vierten aguas residuales y fecales a La Laguna como podemos ver en el enlace siguiente:

En este sentido, es necesario la colaboración de ayuntamientos, lo de las tuberías de zonas urbanas la idea es unificar Estética en un solo proyecto único para todos los ayuntamientos, Costas ahí debe participar también , la ideas es levantar todos los paseos marítimos entre 3:6 metros de profundidad, y hacer ahí, de cara al mar un muro de cemento hidrófugo, por dentro cajones conectados como vasos comunicantes sobre los que habrá paseo y jardines con rejillas que recogen a modo de tanques de tormentas las primeras aguas, estaciones de bombeo hacia el Mojón desde la rambla del Albujón y desde Urrutias hacia mar de Cristal, cerca de Cabo Palos para esa costa. Jugando en ambos casos con los de niveles . Llevando esas aguas a sendas estaciones de tratamiento para aguas urbanas de lluvias urbanas . Por la parte inferior de las poblaciones rodeando las mismas, parques inundables.

Crear desde el Sur de la Laguna, pasando desde antes del Mar de Cristal hasta San Pedro del Pinatar, bosques de un km de anchura (como estaba previsto hace más de un siglo) con árboles de raíces profundas que necesitan agua para su crecimiento y que absorben las infiltraciones de los abonos; y a su vez caminos, senderos, carriles bici que acerque al hombre al medio natural donde puedan observar distintos especies de fauna terrestre.

Respetar los HUMEDALES de parte de la zona del Arco Sur, que estaban protegidos y poco a poco los están degradando. Respecto al humedal es un depósito de residuos mineros que hay que tratar y luego crear ahí una laguna con fondos de carbowollastonita además de luego crear el ecosistema a lagunar desde cero .

Los podemos observar en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/100000480715138/videos/6106954262663870/

A su vez, el agua encauzada de las ramblas que no llegará al Mar Menor, derivarla hacia lagunas con vegetación acuática, con depuradoras, y depurada ya el agua, derivarla a otras lagunas pequeñas con depuradoras hasta llegar a una mayor con una gran depuradora, y desde allí, el agua ya limpia totalmente sirve para regar con goteros los productos agrarios. Se trata de conseguir una agricultura regenerativa y no contaminada. No utilizar el riego por aspersión, por la gran cantidad de agua que se gasta.

A su vez, en algunas áreas, aplicar los conceptos de Permacultura y cultivos hidropónicos y aeropónicos(La producción en cultivos acuapónicos puede reducir la lixiviación, la escorrentía y las descargas de agua residuales al medio ambiente, a través de la reutilización de dichos efluentes cargados de minerales. Estos diseños reducen las inquietudes acerca de la descarga de desperdicios en las zonas costeras, que podrían contribuir a la proliferación de algas nocivas cuyo rendimiento es mucho más elevado que la agricultura intensiva. Los agricultores se beneficiarán de estas transformaciones con incrementos en la producción y con cultivos no contaminados.

TANTO LAGUNAS COMO PARQUES INUNDABLES SON PROYECTOS QUE DEBEN SER ENTENDIDOS Y TRATADOS DISEÑADOS POR EXPERTOS EN DISEÑO ECOSISTÉMICO CORRECTIVO.

Según Francisco Otero Rivas, la idea es que dichas lagunas con estas formas accesos, y decantaciones de pérdidas de sedimentos así como infiltraciones y a media carga al acuífero dejando la mitad más profunda con geotextil (principales aplicaciones: el control de la erosión, el refuerzo de suelos, la filtración y será así separación entre capas de materiales, el proporcionar una capa drenante y la protección de geomembranas) que permite almacenamiento sin pérdida de aguas extraídas del acuífero contaminado, pero tratadas con la última tecnología para la desalación con residuo CERO SALMUERAS.

Sellar los pozos ilegales con desaladoras en zulos que el Seprona ha investigado. El acuífero de la zona N del Campo de Cartagena será descontaminado con herramientas y minerales que ya se han utilizado con éxito en otros lugares.

B) Respecto de las Golas, hay que abrir una que fue cerrada, para comunicación del Mar Menor y el Mediterraneo y comprobar el pH y la salinidad del agua para que no exista problema para la fauna y la flora de La Laguna. Las aperturas deben ser controlables en caudales para con estaciones marítimas de datos in situ y a tiempo real poder regular dichos flujos , siempre imitando las mareas y flujos entre ambos mares favoreciendo la renovación de aguas , pero de forma controlada .

En el Estacio se debe profundizar en determinada zona que se ha producido sedimentación y dragar en ella unos tres metros de calado. Y a la vez controlar la entrada de fauna depredadora como el cangrejo azul que devora peces, cangrejos comunes, y otra fauna marina.

C) En el Arco Sur del Mar Menor, para eliminar la contaminación, se debe por zonas eliminar el fango o lodos procedentes de los metales pesados que descienden de las ramblas de la Sierra Minera, para evitar remover la contaminación tóxica y productora de enfermedades y se traslade a través del agua a otras zonas.

Lo que no se puede hacer, es lo que pretende el Ayuntamiento de Cartagena y a su cabeza la corporación municipal dirigida por su actual alcaldesa y su vicealcaldesa: eliminar a las bravas y sin permiso los lodos y fangos existentes, ya que su extracción moverá los metales pesados y su toxicidad se expandirá por el resto de las aguas del Mar Menor. Eso no es una solución, al contrario es contaminar más la Laguna.

Sra Castejón, si no tienen las herramientas ,conocimientos y la imaginación, por favor, deje tranquilos los lodos tóxicos, y si quiere pongase en contacto con quienes tienen la inteligencia, los instrumentos, la capacidad intelectual y las soluciones para regenerar nuestro Mar Menor.

Teresa Ribera otorga para el Mar Menor 200 millones de € para su regeneración, 35 millones este año y el resto a partir del 22 y 23.

El Mar Menor recibirá cien millones de fondos europeos para su recuperación, que se unen a los cien de presupuesto ordinario, según la ministra Ribera, quien ha señalado que 35 millones ya están activos este año y el resto llegarán en los años 2022 y 2023. Por lo tanto hablamos de más de 200 millones para el Mar Menor.

Ahora, muchos grupos presentarán proyectos para conseguir «dinero«. Estos proyectos tendrán que ser evaluados por personal científico y medioambientalistas para comprobar que las soluciones son viables y los que los presentan tienen la capacidad científica suficiente. (Revisión por pares).

La revisión por pares es la evaluación del trabajo realizada por una o más personas con competencias similares a las de los productores del trabajo (pares).

Porque no consiste en presentar proyectos, ahora, sino que estos sean viables porque el dinero que puede enviar el Miteco es de los ciudadanos y no se puede otorgar a aquellos que aunque lleven palabras rimbombantes no aporten soluciones viables para la regeneración del Mar Menor. Eso sería tirar el dinero y mal gastarlo.

Además. la ministra ha señalado que para inundaciones en zonas costeras, como es el caso de Los Alcázares, se aportarán 94 millones de euros y para la ampliación e interconexión de desaladoras se invertirán 130 millones de euros.

La solución de las desaladoras pasa porque éstas tengan muy poco coste y no produzcan SALMUERA. Esta es otra SOLUCIÓN que aportamos.

Tanques de tormenta en el Arco Sur que no sirven para regenerar las aguas del Mar Menor con un costo elevado y además han construido pantalanes, pasarelas y balnearios que sirven solo para tratar de lavar la cara a los fangos y lodos, y ha sido una inversión innecesaria, y quiere extraer lodos y fangos, según la alcaldesa Ana Belén Castejón, sin ser de su cometido, pues, además no tiene ni técnica ni instrumentos para sacar los fangos y lodos de los metales ya que si no se extraen científicamente los tóxicos y venenos de los metales pesados se dispersan por toda la Laguna.

Por último, es necesario y obligatorio por ley realizar analíticas de las aguas del Mar Menor, lo que nos lleva a exigir que se hagan completas las analíticas.

En este sentido, copiamos este mensaje de Francisco Otero Rivas:

«SALUD PÚBLICA , VERGONZOSO

ESCANDALOSO :

Es un escándalo que como funcionarios ( están abandonando su función pública, art.404/412 del código penal ) que deben velar por el ciudadano deben y saben que no es solo analíticas sobre bacteria Escherichia coli. Que si las hacen de Cadmio o de Plomo los valores se salen de madre varías decenas de veces por encima de lo que permiten las normativas españolas( leer a partir d ela página 16 https://www.boe.es/buscar/p esdf/2015/BOE-Al-2015-9806-consolidado.pdf ) y europeas ( leer Anexo III https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral//aguasBanno/docs/Inf_Calidad_AB_2016_Def.pdf )

Esto es escandaloso que sepan que en las arenas y fangos de toda esta costa sur del Mar Menor hay valores de Cadmio , Plomo , Zinc . Que llegan a ser 200 veces más de los que permite la ley de vertidos de estos químicos al medio . Más luego si sumamos … Selenio , Uranio , Azufre , ….

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/11/7.html?fbclid=IwAR3OOU1-aA8h34iRWJMXwKgVMOT_MBeWOBYp9fckyoTDfiKCTaHwGkS8zwY

Y ESTO ES TODO LO QUE TENEMOS QUE SOPORTAR, JUEGAN CON NUESTRA SALUD SEÑORES Y LA DE NUESTROS HIJOS» .