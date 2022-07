Sólo Page hace un amago de crítica a Sánchez

- Publicidad-

No se sabe muy bien para qué han acudido los miembros del Comité Federal a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Alguno habrá que aprovechó para quitarse a la familia de encima un día. Otros igual querían hacer compras en El corte inglés porque en su provincia no hay. Algunos masa para buñuelos… Los más han ido porque fueron elegidos como palmeros y como buenos palmeros han acudido a dar palmas. El tío Toni que acompañaba a Peret (el de la gafas) un aprendiz al lado de toda esta gente.

Pedro Sánchez cambió los estatutos e impuso un reglamento para hacer lo que le da la gana. No había nada que discutir respecto a sus cambios en la Ejecutiva Federal. Pone a quien le da la gana, guste o no. Y a parte del sector sanchista no le han gustado algunos nombramientos. Pero da igual, seguirán aplaudiendo porque no saben hacer otra cosa. Ni una sola intervención crítica en el Comité Federal y ni una sola votación, todo por asentimiento. Con un par. Selfies todos los que quieran. Para eso ha quedado reducido el Comité federal. ¡Qué tiempos aquellos en que se debatía durante horas e, incluso, días!

¡Ojito Pedro!

El único que se ha salvado, por los pelos porque también ha dado palmas como el mejor, ha sido Emiliano García-Page. Normal sabiendo que su “sanchidad” está como loco por moverle de la silla. Pero sin excesos no vaya a ser que cabree al mandamás. Lo ha hecho como siempre a las puertas de Ferraz. Ustedes podrían pensar y decir que ya podría hacerlo dentro, sí, debería. Pero si lo hiciese dentro nadie se enteraría y se le echarían encima los doberman deseosos de pelotear, aún más, a Sánchez.

No ha sido un ataque frontal, que es lo que pone cachonda a la prensa de derechas. Ha utilizado la sutilidad, la finezza, lo subliminal. Una buen fórmula para que numerosos periodistas en busca de carnaza no se enteren de lo que ha dicho pero sí llegue a afiliados y cargos del partido. Quienes no conocen a Page, especialmente los que le insultan en redes sociales diciendo que son del PSOE, igual tampoco lo han pillado. Mejor, así no sufren, pero que la ha soltado, lo ha hecho.

Los cambios para gobernar y no para atacar a los socialistas

Lo primero que ha dicho, subliminalmente, es que le parece bien la salida de Adriana Lastra, pues estaba molestando en diversas regiones con su intento de montar una organización paralela –y por ende con tendencias mafiosillas-. “Es verdaderamente importante que los grandes partidos como es el PSOE o como son los partidos de alcance constitucional estén muy tranquilos dentro para conducirse en estos momentos turbulentos de la mejor manera posible”. Una advertencia aplicable al sanchismo que busca cargarse a algunos barones.

Quienes lleguen que se dediquen a lo suyo y no a meter la pata en lo de los demás. Los cambios, ha añadido, serán bueno o malos si “sirven a la gente”, no al señor del partido. Los cambios en el partido sólo tienen sentido si son para la mejora de la vida de las personas, no de la vida de unas pocas personas… los que mandan. “Los cambios no hay que enfocarlos nunca en clave de lo que le interesa al PSOE para ganar elecciones, [pues] eso es exactamente lo que no le gusta a la gente. Si esto es útil para para estabilizar, condicionar, mejorar la labor de gobierno, siempre es bueno para todos”.

¡Que no somos tontos Pedro!

Se ha adelantado a las palabras de Sánchez en su arenga matinal del Comité y, debía olérselo, ha advertido que todo el PSOE sabe perfectamente cómo están las cosas. Le ha faltado añadir que con las derrotas en elecciones autonómicas parciales ya se han percatado. Y ha vuelto a insistir en que lo importante de los cambios y los grupos que quiera hacer el secretario general (como establecer, no estatutariamente, un grupete de elegidos por la mano divina) es ver “qué se decide y qué mensaje de serenidad y de confianza hay que trasladar a la opinión pública”. Vamos que no vayan a tocarle los pelendengues a su tierra.

Y para rematar, que hay muchos despistados en algunas regiones y en la ejecutiva federal, ha querido señalar que, siendo importante vencer en las próximas elecciones autonómicas (no ha querido meter el dedo en el ojo por el retraso de meses en la presentación del calendario de primarias, esas que ahora se quieren hacer deprisa y corriendo metidos casi en agosto) más importante es que el PSOE “conserve la fuerza, sobre todo el PSOE, que tiene una clara mentalidad de país y que cohesiona al país para que de las próximas elecciones salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales y que no se mete en aventuras”.

Luego se ha puesto a aplaudir.