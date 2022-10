Solo hay interés donde hay contradicción

- Publicidad-

Los partidos, las personas, las estrategias que conocemos bien son aquellas que nos afectan directamente, aquellas cuya influencia, ambiciones, poder, han sido para nosotros durante tiempo, una amenaza continua, una incitación permanente a pensar, a actuar. El nerviosismo enriquecedor que la sociedad catalana está disfrutando desde hace unos años es consecuencia del temperamento nacional, no tiene otra causa. Las posiciones intermedias son incompatibles con el reposo, con la tranquila perseverancia, con la reserva.

Lo que nos mueve no necesita ser enunciado para orientar nuestras decisiones, dirigir nuestras vidas. Estamos acostumbrados a ver opinadores, expertos en diferentes temas adelantar acontecimientos, hacer vaticinios, orientar actuaciones y aun así los hechos ocurren. Pero cuando una resolución colectiva como la de JUNTS tiende a dar preferencia al juicio sereno, al cálculo de las consecuencias en cualquier circunstancia, quien aplica un procedimiento así a todas las cosas no podría dejar de aplicárselo así mismo. Tiene que entrar en la luz que es el foco.

Siempre me consideraré más obligado con aquellos gracias a los cuales pueda gozar de mi ocio sin obstáculos que con los que me ofrezcan los empleos más honrosos de la tierra. Todos aquellos cargos de la administración que son debidos a la libre designación deben saber que no son tan honrosos pero si onerosos, dice un ex conceller de la Generalitat de Catalunya. Todos están trabajando a favor de la ciudadanía, los toca pelotas también.

A fuerza de vivir como todo el mundo se tienen los pensamientos de todo el mundo. La mayoría de nuestras opiniones son falsas. Y es de nuestros sentidos de donde las recibimos. Debemos pues arreglárnoslas sin sus enseñanzas para alcanzar certezas, si es que hay alguna certeza, que no se deba solo a los sentidos.

César escribe: nada tan apropiado como la concesión del latín para recrear “la brevedad del tiempo” de la acción. Durante algunas décadas, todavía las que nos separan de la integración política, cultural, lingüística de Catalunya, nuestras maneras de actuar, de pensar, de sentir, acusarán la influencia de las particularidades partidistas. Cada cual resume, en su modesta persona y su breve duración, la historia de su Tierra. “No reír, no llorar, entender” Creo que es interesante reivindicar la dimensión improductiva del pensamiento: no como una retirada del mundo, sino como una vía para generar disenso, contradicción, perplejidad.

Hemos generado un rechazo visceral a todo lo que sea “no saber”. La incertidumbre nos genera ansiedad, y buscamos soluciones fáciles, un culpable claro y unívoco que nos explique todo lo que está mal o un mágico talismán que solucione todos los problemas de la humanidad de un plumazo.

La rica vida social, el gusto por la conversación, si no se va con cuidado, impiden trabajar como es debido, es decir, sin pausa, solo. Siempre habrá algún vecino, algún conversador con talento, algún “amigo” que abra vuestra puerta para distraeros o sacaros de casa. Es preciso, pues, exiliarse ¿El exilio salvará al país?