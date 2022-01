Sistema inmunitario y ciclo menstrual

- Publicidad-

La relación entre el Sistema Inmunitario (SI) y la menstruación es un temón, ojalá se ponga de moda, esto nos beneficiaría a todas las personas. El caso es que el cortisol, hormona estupenda que nos da el empujón del inicio de los días y nos permite estar suficientemente alerta o salir airosas de ciertas situaciones, se nos está yendo de las manos. Se genera un problema inflamatorio al vivir en ese estado de alerta permanente y eso, en el caso de la menstruación y la preparación del cuerpo para la menopausia, es un enemigo para la salud general y la del ciclo menstrual en particular.

Vamos a empezar por dejar claro que el ciclo menstrual no es sólo el momento del sangrado, hay conceptos que tenemos que entender antes de sumergirnos en la relación SI y el ciclo. El ciclo menstrual va desde 23 días en un ciclo corto a 35 días en uno largo (y esto también depende de quien divulgue). Este ciclo folicularmente hablando, es decir, desde el punto de vista del “óvulo” (para entendernos), se divide en dos: etapa folicular (se despierta y madura) y etapa lútea (se libera y se comienza a “cicatrizar” el hueco que deja, donde se crea el cuerpo lúteo, que es la mayor fuente de progesterona del organismo).

De estas dos etapas, la folicular es la que va a mantener fija su temporalidad, es decir, es la fase ovulatoria la que puede variar, la fase de la posibilidad de la existencia (y de la generación de ideas), y una vez liberado ese óvulo, será la fase lútea la que siempre tenga la misma duración.

¿Qué pasa con las etapas de estrés? El organismo recibe el mensaje de que hay una situación que requiere de mayores recursos energéticos que el aparato reproductor, y por ello paraliza la ovulación, no es seguro, no hay energía, no hay recursos para reproducirse en este momento.

Aquí hay que entender esto de que el cerebro no distingue si una amenaza es real o imaginada, el organismo va a responder de la misma manera ante la presencia de un león que ante tus preocupaciones por si llegas o no a final de mes, a la presencia de una persona a la que asocias estrés o a la preocupación por la posible ruptura de una relación (amistosa, laboral o romántica).

Ahora que entendemos esta relación (espero que sí) entre SI y ciclo, si analizamos la situación actual social, mundial y geopolítica, con redes sociales y demás mercadotecnia de la comparación, llegamos a generarnos un estrés cotidiano que no permite que tengamos todos esos chutes de momentos de placer que nos ayudan a contrarrestar todo este estrés. Todo lo que te haga disfrutar (no entra en este saquito el consumo de ninguna sustancia, ya tu sabes): música, amistades, naturaleza, ocio, deporte, pareja, masajes, charlas relajadas, risas, meditación…ayuda a contrarrestar ese estrés y esa inflamación.

¿Y el Sistema Inmunitario? No nos olvidamos de él. Te voy a contar una curiosidad que no muchas personas saben… el óvulo que no es fecundado no es eliminado con el sangrado, viene un macrófago, una célula del sistema inmunitario y se lo “come”. En el sangrado liberamos tejido endometrial que contiene hasta células madre, no es un desecho como la orina o las deposiciones, nos desprendemos de lo necesario para alimentar la creación de un ser humano: sangre de vida. Y ahora sí. El SI está desbordado atendiendo a todas esas amenazas exteriores y a las interiores teniendo en cuenta todo lo que nos entra por la boca, que no siempre es lo más adecuado, por los pulmones y por la piel, sí, todo lo que toca tu piel también afecta al interior, ya hablaremos de la cosmética.

Así que imagina el tremendísimo esfuerzo que tiene que hacer tu organismo hoy en día para mantener tu ciclo en marcha. ¿Te habías planteado el ciclo menstrual como un indicador de salud? Pues sí, amichi, es lo que es, es un informe mensual que te informa sobre el estado de tu organismo, podemos hablar del olor, del color, de la textura, del dolor, del estado emocional y de muchas otras cosas más, pero vamos paso a paso y lo vamos viendo en los siguientes artículos ¿te parece?

Por lo pronto te deseo unas buenas risas y unos buenos abrazos para que puedas conectarte un poco más contigo y con lo que te rodea de verdad.