¿Sirve la “cultura” política para España, Catalunya?

Wikipedia: “cultura política: conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político el en el que se inserta. Abarca ideales políticos, normas de gobierno. Es producto de la historia de un sistema político y de los miembros de este.”

Alegoría de los monos. Como Consultor en Desarrollo Organizacional la he explicado. “Se sitúa un grupo de monos en una zona cerrada. En el centro, plátanos colgados. Fácilmente alcanzables. Cuando alguno lo intenta, un chorro de agua fría a presión lo impide. Desisten. Se han autoprogramado: “plátanos=castigo”. Se sustituye uno de los monos por otro que desconoce ese proceso. Se dirige a los plátanos. Los demás, inmediatamente, se lo prohíben. Van sustituyendo a los monos hasta que todos son nuevos. No han vivido el castigo, pero saben que aquello “no se toca”. Nadie lo intenta.” Es una alegoría. Todos viven, vivimos, en modelos así. Se han consolidado unos conocimientos, actitudes, en el grupo. Hay un nuevo valor cultural: “plátanos, no”.

Existen “culturas, subculturas, contraculturas”. No figuran en ningún programa, pero “determinan” la dinámica sociopolítica para bien o para mal.

“Cultura común” = los mejores resultados, buen clima.

“Subculturas” complementarias= coalición, buenas metas.

“Contraculturas” = Resultados pobres o nulos. Clima conflictivo. Enfrentamiento, pérdidas, fracaso.

¿Qué predomina en España?

España. Historia convulsa. En declive territorial desde hace siglos. Oposición sistémica. Permanentes “contraculturas” identitarias, ideológicas, partidistas, políticas, territoriales, económicas, etc. Tras años de conflictos, 40 de explícita dictadura franquista. “Democracia orgánica”. ¿Democracia? Quien exigiera democracia era castigado. Como los monos. Transición. Nueva Constitución. El documento escrito parecía modélico. ¿Lo es la realidad? Hoy, ¿40 años de franquismo tácito? ¿Qué estamento está libre de sospecha? Los comportamientos, publicados y demostrados, de todos y cada uno de los estamentos protagonistas ¿qué sugieren? ¿En qué es hoy estimulante, ilusionante, ejemplar, la cultura sociopolítica española? Dicen: “democracia plena”. ¿Qué confirma un análisis objetivo? ¿Qué sugieren las sesiones parlamentarias? ¿Cultura común, subculturas o claras contraculturas excluyentes? ¿Qué demuestran los RESULTADOS, el CLIMA SOCIOPOLÍTICO español?

España / Catalunya. Transición, Catalunya aceptó un proyecto común con España. Creyó en la Constitución, Estatutos. La realidad demostró incumplimientos. Jung habló del “subconsciente colectivo”. La “cultura sociopolítica española” manifiesta conocimientos, valores, actitudes “contraculturales” con los de Catalunya. Unamuno diría: “la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo…” Ortega diría: “hay que conllevarse”. Catalunya lo intentó. Surgió la Loapa. La Constitución, los Estatutos, las infraestructuras, no se materializaron. El expolio económico, la colonización según Ohmae, la colonización lingüística según Moreno Cabrera, se acentuaban. Segundo Estatuto anulado por el Constitucional. Hoy, Catalunya está fuera de la Constitución y sin Estatuto. Clara “contracultura España/Catalunya”.

¿Qué queda de Catalunya “nacionalidad” en la Constitución? Hoy, ni autonomía. ¿Qué conocimientos, valores, actitudes, aplica España a los habitantes de Catalunya? Un Estado serio no crea problemas. Intenta integrar “libre y voluntariamente”. Sucede lo contrario. Isaac Asimov: “La violencia es el último recurso de los incompetentes. ¿Cómo calificar que la violencia judicial, policial, no sea el último sino el primer, único recurso contra Catalunya? Líderes encarcelados, más de 3.000 imputados. Sentencias y multas millonarias cuestionadas la justicia internacional. ¿Chorros de agua fría a presión para que todos los “monos” catalanes aprendan…? Los lanzan todos los estamentos, medios más potentes, partidos, sociedad española. ¿Qué “cultura” política para tratar a Catalunya?

Catalunya. El independentismo creció como “reacción social”, no de partidos políticos, tras la sentencia del Constitucional. También existen “culturas, subculturas, contraculturas”: “Dependentistas versus independentistas”. En el propio segmento independentista, en sus líderes, partidos, votantes: “contraculturas”. En tanto no tengan una cultura mínimamente “común”, son excluyentes. El objetivo de independencia queda anulado de origen. Crece el conflicto.

Sí existe en Catalunya una “cultura común”: la empresarial, laboral. Segmentos sociales, profesionales, empresariales, lo demuestran. Principal generadora de riqueza productiva. Lo reconoce la UE en su “banana dorada”. Montoro, (PP): “Los catalanes son los mejores. Son los que sacan a España de la crisis”.

Pero hay partidos, políticos, patronales, sindicatos, medios, votantes, en España y en Catalunya, en clara contracultura democrática: defienden “no tener voz ni voto en España como sujeto político”. Sólo, seguir generando riqueza. “Depender”, en todo, de España. Es “colonización” por parte de España. Es “colaboracionismo”, por los dependentistas en Catalunya. Perjudica a “todos” sus habitantes.

Mientras, desde el referéndum y la DUI inaplicada, ni un gesto de distensión, por parte de la política española. ¡Al contrario!

Conclusión: Unidad española, democracia real, monarquía, Constitución (o interpretación), estamentos, financiación y justicia social de Catalunya, referéndum, autodeterminación, libertad; nivel de vida de los catalanes son “PLÁTANOS QUE NO SE TOCAN”. “Chorros a presión de agua fría” a quien lo intente. ¡Mensaje a “todos los monos” de Catalunya!

¿Es la “mejor cultura política común, incontaminada” para España? ¿De ésta para Catalunya?

¿Qué deben hacer los votantes de Catalunya con dignidad democrática cara al mejor futuro de sus familias, vivir en verdadera democracia, progreso…?