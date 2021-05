- Publicidad-

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha participado hoy en la Delegación del Gobierno de Andalucía en la presentación del libro de Juan Miguel Baquero, Memoria Democrática. Fosas y exhumaciones. Tierra de poetas y huesos.

Hoy, en la Plaza de España de la capital de Andalucía, se ha vuelto a escuchar el timbre de la voz de la verdad del socialismo porque Carmen Calvo ha utilizado conceptos que son inherentes a la ideología que un partido como el PSOE jamás debería haber olvidado o metido en un cajón para sólo sacarlos cuando hay un Congreso Federal.

La vicepresidenta ha señalado durante su intervención que «este libro de Juan Miguel Baquero está lleno de testimonios que son como un martillo en la conciencia. Nos hacen mucha falta libros como éste» y ha agradecido a las familias de las víctimas del franquismo su paciencia y el trabajo en silencio de las organizaciones memorialistas.

Asentar los valores de la democracia

Por otro lado, Calvo ha insistido una vez más que «la memoria es una fórmula para seguir asentando valores de la democracia, no tiene que ver solo con el pasado, es también futuro» porque «se lo debemos a los más jóvenes, que tienen que tener la verdad en sus manos y saber qué hacer con ella para el futuro».

Por esta razón, la vicepresidenta ha utilizado una frase del Premio Nóbel de Literatura, José Saramago, que expone, de manera casi perfecta, la importancia de la memoria para el ser humano: «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir».

Por otro lado, Carmen Calvo ha señalado que la mejor lección que se puede sacar de las víctimas del franquismo es «además de la dignidad de lo que hicieron, que no se vuelva a repetir».

Cerrar heridas

Por eso es fundamental que no se olvide jamás que hay cientos de miles de compatriotas que fueron asesinados cruelmente por un régimen cruel y autoritario. Para ello las políticas de memoria democrática son fundamentales. No se trata de abrir heridas, como afirman desde la derecha y los partidos ultras. Se trata de cerrarlas porque durante la Transición se pretendió que las víctimas del franquismo quedaran enterradas en las cunetas, las fosas comunes y, sobre todo, en el silencio y el olvido. Por eso Carmen Calvo ha sido contundente al señalar que «no existe el derecho a olvidar, existe el derecho a recordar».

Además, la vicepresidenta ha hecho referencia a los cientos de miles de víctimas del franquismo que todavía continúan desaparecidas. «Es una desvergüenza y una indignidad y deberíamos asumirlo todos, independientemente de las posiciones políticas. La inmensa mayoría de los ciudadanos así lo entiende».

Recursos de la Ley de Memoria Democrática

La tarea se inició hace años y ahora, con la nueva Ley de Memoria Democrática, se le quiere dar un impulso más fuerte porque así lo merecen las víctimas y toda la ciudadanía española.

«Queda lo más importante, que es exhumar a todos los compatriotas que tenemos de manera indigna en fosas comunes. No están olvidados, ni por su familia, ni por su país. Se lo debemos porque ellos pelearon por las libertades, por las de todos. Que nadie piense que se puede seguir construyendo la democracia de nuestro país sobre unos cimientos falsos», ha afirmado Calvo.

Por otro lado, la vicepresidenta ha recalcado que los recursos de su Ministerio para Memoria Democrática «son para exhumar, porque es la principal obligación: devolver los restos a sus familias y enterrarlos con dignidad. Vamos a una velocidad imparable: en Andalucía ya estamos exhumando en 42 pueblos», a lo que ha añadido que «avanzamos con coordinación para exhumar cuanto antes y lo hacemos de la mano de una Conferencia Sectorial que no se había celebrado antes y con la FEMP. Se quedan fuera las minorías radicales, que no están por la Memoria, porque tampoco están por la democracia».