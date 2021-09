‘Sin Andrés’ o el difícil arte de hacer la compra sin enriquecer al primer ministro checo

- Publicidad-

Desarrolladores informáticos de la República Checa están tomando, al hilo de las circunstancias políticas y económicas, un camino inexplorado. Y es que muchos ciudadanos checos se afanan en no apoyar con su compra el enorme conglomerado de empresas Agrofert, comandado por su Primer ministro Andrej Babiš, espoleados por el conflicto de intereses que supone que sea el propio gobierno de Babiš el que otorgue subvenciones nacionales y asigne subvenciones de la Unión Europea a empresas de su holding. Sin embargo, la tarea es harto complicada, pues es poco menos que imposible reconocer, y en cualquier caso recordar, qué productos de los que se exponen en el supermercado pertenecen directa o indirectamente a las empresas de Babiš. De esa necesidad nacen aplicaciones y extensiones con un claro objetivo: colaborar a llenar la cesta de la compra solo con productos “libres de Andrés”, es decir, libres de Babiš, libres de Agrofert.

Para hacer la compra física en el supermercado, los checos tienen a su disposición la aplicaciónmóvil Bez Andreje (“Sin Andrej”). Surgida en 2016, cuando Andrej Babiš era Ministro de Finanzas, fue la pionera en este ámbito y funciona escaneando el código de barras de cualquier producto sobre el que se tenga dudas, tras lo cual la pantalla te muestra o bien un dibujo en color rojo de la cara del Primer ministro y la advertencia “Es de Andrej” o bien un símbolo de verificación en verde y la tranquilizadora leyenda “Sin Andrej”, que da el visto bueno para la compra del artículo en cuestión. Por el momento ha sido descargada y utilizada por más de 300.000 usuarios únicos en IOS y Android. Martin Vytrhlik, creador de la aplicación, nos explica lo complicado de mantener continuamente actualizada la base de datos de productos asociados a empresas de Babiš. De hecho, esa es una de las críticas que recibe la aplicación por parte de usuarios, que incluso utilizándola puede llegar a ocurrir que uno compre involuntariamente un producto “de Andrej”. Vytrhlik, por lo demás, nos indica que es el mencionado conflicto de intereses el que le espoleó a crear y a mantener Bez Andreje: “si quieres cambiar las cosas en la República Checa, tienes que involucrarte; yo he tomado este camino”. Además de múltiples apoyos y agradecimientos, el creador de esta aplicación ha recibido también múltiples amenazas de seguidores de Andrés instándole a abandonar su tarea, si bien asegura no haber recibido nunca presiones del entorno del propio Babiš, por más que han conocido su existencia desde el minuto uno. El nivel de descargas y uso de Bez Andreje suele aumentar antes y después de cada ciclo electoral en la República Checa y también cada vez que aparecen noticias sobre presuntas irregularidades cometidas por el Primer Ministro.







Aplicación móvil Bez Andreje

Para la compra online, y ya sin códigos de barras, algunos desarrolladores se han centrado en crear aplicaciones que directamente filtren los productos que ofrecen y muestran los supermercado en línea y así facilitar que el usuario no compre ningún producto de Agrofert. Es lo que hace la extensión Nakupuj bez Andrej (“Compra sin Andrés”) para navegadores como Google Chrome o Mozilla, que funciona con cuatro plataformas: dos supermercados checos exclusivamente en línea, rohlik.cz y kosik.cz y las tiendas en línea en la República Checa de las cadenas internacionales Makro y Tesco. Lo que ofrece esta extensión, todavía en sus primeras fases y por tanto con pocas descargas, es mostrar un icono con la cara de Babiš que sustituye a la fotografía de cada producto Babiš que ofrece la plataforma de compra. Nakupuj bez Andrej fue una de esas ideas surgidas durante el primer confinamiento en la Repúbllica Checa en la pasada primavera, si bien se inspiró en la citada aplicación móvil Bez Andreje; en la extensión Babiš v Rohlíku, creada por Jan Petr, existente previamente y de funcionamiento similar aunque solo para el supermercado online Rohlik; y también en la ya desaparecida extensión #sorryjako: Nakupujte bez Babiše a la que ha tomado el relevo y que tomaba su nombre de uno de los giros verbales más populares y comentados de Babiš: Sorry jako, una expresión descortés que en checo viene a significar “déjame en paz” aunque literalmente sea mas un “Perdone, es que…”: un periodista le inquirió a hacer públicos sus ingresos en aras de la transparencia, a lo que Babis respondió: “¿Y por qué debería compartir los datos de mis ingresos con Usted? Sorry jako, ¿usted publica los suyos?”.









Babiš v Rohlíku

El creador de Nakupuj bez Andreje, Pavel Žák, nos cuenta cuál fue el detonante para desarrollar su aplicación: “Durante el primer confinamiento empecé a comprar muchos más comestibles en línea y me sentía realmente frustrado por no saber cuáles de los productos estaban hechos por nuestro Primer ministro”. Tanto Nakupuj bez Andreje como Babiš v Rohlíku tienen una base de datos de acceso público en la plataforma Github en la que cualquiera (que sea capaz de manejarse con el tema) puede colaborar insertando nuevos productos asociados a Babiš que han sido detectados, y es que la actualización de dicha base de datos, dificultado por las dinámicas de las cadenas de distribución y de la propia Agrofert, se muestra de nuevo como una de las principales trabas para el definitivo éxito de estas extensiones y aplicaciones. Otro problema con el que se enfrentan es la falta de fondos, y de tiempo, para dedicar a la constante mejora de estas herramientas que a menudo son meras iniciativas personales. Pavel Žák niega haber recibido ninguna presión para abandonar Nakupuj bez Andreje en estos meses de andadura, y no cree que su extensión sea capaz de provocar un gran daño económico a Babiš, es más bien una forma de aportar su granito de arena para resolver el gran conflicto de intereses en que está envuelto su Primer ministro.





Nakupuj bez Andreje