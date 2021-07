- Publicidad-

Estimo más peligrosa que la ignorancia o el elitismo a la simpleza. El discurso público actual es simple, porque de no saber puede uno recuperarse con esfuerzo y de saber mucho pero mal también cabe saludarse. En cambio, al simple es muy difícil persuadirlo de nada porque cree que todo es como él lo ve, así, simple.

Nuestros representantes públicos últimamente alardean de esta simpleza, estimulados por el éxito de los destructores de la complejidad: quienes mantienen que existen un orden natural para excluir la variabilidad (doctrina básica de los reaccionarios) tienen la tranquilidad de no tener que discutir. Psicológicamente es una tendencia muy propia de la edad y el cansancio, el viejo repele las novedades porque su mundo ya se acopló, no queremos entender unas novedades que vemos innecesarias y que complican aparentemente la vida. La grandeza de esta vida, precisamente, es que esa novedad es el sustento de las generaciones nacientes… que harán de ella un nuevo horizonte conservador, y así “ad nauseam”.

Nuestra sociedad está cansada de lo que más agota: hacer nada. Quien no conoce el ocio (invento perverso), habita en el negocio, única forma de sentirse activo y de respetarse y ser respetado. Tirada la toalla de buscar una vida común mejor, priman el éxito y el lujo: cánceres de la inteligencia. Ahora identificamos sabiduría con triunfo, el váter de oro es la metáfora mejor de nuestro tiempo: brillante, hermoso, caro, ostentosamente manchado de mierda.

Dos focos nos nutren de esta basura alimenticia: la Enseñanza Primaria, destructora de la curiosidad alentando no sé qué fantasía del entretenimiento dirigido a convertirnos en carne de contratos (malos), y los “Mass Media” mantenedores de la estupidez a cambio de sus puestos precarios de trabajo, ya no son focos de reflexión sino de propaganda para vilezas sin contenido.

No cabe el debate; si uno afirma algo, la interpretación del interlocutor ya no es intentar comprender la aserción (lo llaman aprender, respetar…), sino exactamente que atacas a lo que suponen contrario de lo que afirmas, si uno dice: “Me gusta el Barça”, eso significa que odias al Madrid, que eres catalanófilo independentista, antiespañol, anarquista, puta, maricón, antiayuso, intelectual, protitiritero, comunista, pansexual, culpable de los crímenes de Stalin y anticristiano; si dices “Me gusta el Madrid” es que querrías destruir al Barcelona, pronacionalcatólico, hitleriano, heteropatriarcal, putero, antiarte contemporáneo, tradicionalista, antipodemita, puta, maricón, pepero, nacionalista español y franquista.

No hay pregunta (política o no), no existe comentario, no hay alusión, no hay diálogo que no esté pidiendo la posición del otro para centrarlo en la diana y reventarlo. Lástima que sólo se salga de aquí con la muerte, porque dan ganas de ausentarse.

Lo reconozco, el otro día fui un pervertido. Estaba discutiendo por escrito en un foro de amigos sobre los cambios en el Gobierno. Copié el twitter de Abascal respecto del asunto y lo puse literalmente; unos se sorprendieron gratamente por mi sensatez, otros estuvieron de acuerdo con mis comentarios. No voy a reproducir las gilipolleces (con perdón) de ese político que sabe perfectamente a lo que juega, es lo de menos; para mí esto demuestra, y es lo interesante, que la simpleza de estos partidos neofacciosos ha contaminado ya a la sociedad, convirtiendo en natural lo que es sino doctrina barata repleta de prejuicios sumamente peligrosos. Nótese que no se pide tibieza hipócrita, sino razón y debate real.

Da igual qué se diga, lo importante ya es quién lo dice. Si viene de la izquierda, sólo se puede contestar con el insulto; si se trata de argumentar económicamente, se criminaliza. Las ideas han muerto. Es el triunfo del neototalitarismo mediático, ya está más que analizado el papel que están jugandos las redes: ¿debates escritos? Por Dios… ¡Si la mayor parte de la gente no sabe ni leer ni escribir correctamente!: ¿Cómo esperar interpretaciones correctas o expresiones satisfactorias? La Gran Confusión, ganancia de cazadores.

Envejezco entre asqueado y temeroso. No me asusta el ignorante, me aterra el simple que salió a la calle a levantar el brazo ante Hitler o que lloraba evocando la benignidad del Padrecito. Querría pedir por favor la recuperación del pensamiento, la reflexión, la respuesta meditada y el debate real, pero no soy un soñador… lo sé imposible antes de un montón de reformas que ahora mismo no son prioritarias… la dinámica social nos llevará al colapso, sólo después la necesidad obligará, no aprendemos, hoy las víctimas de Hitler son sus mayores propagadores, los desgraciados purgados por la maldad humana hoy son la humana maldad.