El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, tras actualizar los datos de la pandemia a día de hoy, ha explicado sobre las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que «se puede uno manifestar manteniendo las distancias, llevando mascarilla y desinfectando las manos» aunque ha advertido que «no estamos en una situación de celebrar actos de masas» y ha añadido que «uno puede elegir lo que hace o no hace aunque está permitido». «Que se relajen unas medidas significa que tenemos que aplicar otras mejor». Simón ha incidido en que la situación actual no es comparable a la del año pasado.

Sanidad ha notificado hoy 11.958 contagios y 298 fallecidos por coronavirus en España desde el viernes y sitúa la incidencia acumulada en 142,24 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Ocupación de camas en UCI

Simón ha destacado que “1 de cada 4 camas está ocupada por un paciente enfermo por coronavirus”, aunque ha asegurado que ya “hay más altas con respecto a ingresos”.

Pese a que las cifras descienden, Simón ha advertido que el número de contagios e ingresos sigue siendo alto y apela a mantener todas las medidas de protección contra el coronavirus, ya que “la tasa de positividad es del 5,6”.

Sobre la llamada variante de California, Simón explica que no tienen más información que los seis casos ya conocidos y añade que «es una variante en estudio, hay que ser precavidos no tenemos información tan sólida como la denominada sudafricana o la británica».

Respecto al incremento de contagios por coronavirus en Francia e Italia, Fernando Simón ha advertido del “riesgo a tener casos asociados”, ya que es una evolución negativa que “no viene bien».

Subida de incidencia acumulada en algunas comunidades

Sobre la subida de la incidencia acumulada en algunas comunidades, Simón ha asegurado que «Andalucía y Canarias se han estabilizado. Canarias tiene una evolución muy particular por sus características, como la insularidad. La situación no es homogénea. En Andalucía, en algún territorio podría tener que ver con la variante británica, pero no en todo el territorio». En Ceuta y Melilla (80.000 habitantes) destaca el impacto de determinados brotes.

El director de CCAES ha explicado que la quinta ronda del estudio de seroprevalencia estará condicionada por los avances técnicos que permitan diferenciar entre los anticuerpos generados por la vacunación y por la enfermedad.

Respecto al rechazo de Italia a la hora de exportar vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca para Australia, Simón ha asegurado que España “no está en esa circunstancia” porque no hay plantas de la farmacéutica en nuestro territorio.

Semana Santa

Sobre las medidas que se tomarán en Semana Santa, Simón ha asegurado que «hay diferencias importantes entre comunidades autónomas. No podemos pensar que todas las medidas tengan que ser las mismas. La base mínima para periodos de alto riesgo interesa que sean pocas e iguales para todos». Simón apunta a la movilidad entre comunidades autónomas, a los entornos en los que todavía hay transmisión como reuniones en domicilios y actos masivos».