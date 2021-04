El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que «con el ritmo de vacunación actual, podemos mantener el objetivo de tener al 70% de la población vacunada este verano».

Simón ha comunicado que el avance de la pandemia sigue estabilizado. «A nivel nacional hay una cierta estabilidad, aunque hay cierta variabilidad en la incidencia acumulada entre comunidades. Las que tienen mayor incidencia siguen siendo País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid, junto a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En el otro lado tenemos unas comunidades que se mantienen en incidencias bajas pero con algunos indicadores que no animan a levantar medidas, como Baleares, Valencia y Murcia. Aunque, insisto, hay que ser muy precavido», ha dicho.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 19.852 nuevos contagios y ha sumado 147 fallecidos desde el viernes al recuento oficial. La incidencia acumulada se mantiene estable en 235 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Ocupación hospitalaria

Sobre la situación de los hospitales, Fernando Simón ha explicado que las unidades de cuidados intensivos están con una ocupación del 23%, uno de cada cuatro pacientes que están en la UCI tienen covid. En cuanto a la ocupación hospitalaria nacional, nos encontramos en el 8,3%.

Fallecidos por Covid

Sobre los fallecidos, Simón confirma que «se detecta un pequeño descenso, 241 en los últimos siete dias». «Podemos esperar que los fallecidos empiecen a descender en las próximas semanas debido al avance de la vacunación».

Vacunación

El director de CCAES ha explicado que «hemos alcanzado casi los cuatro millones de vacunados con dos dosis en España. Exactamente 3.947.465 de personas, el 8,3% de la población. Por edad, el 76,4% de los mayores de 80 años está vacunado con dos dosis». «Estos datos nos hace pensar que el virus no va a llevarnos a situaciones como la segunda y la tercera ola».

AstraZeneca

Simón ha explicado que todavía no se ha tomado la decisión sobre si inyectar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y ha asegurado que «no hay problema en poner la segunda dosis un poco más tarde de las 12 semanas que establece el fabricante. Hay algunos estudios que dicen que el riesgo de la segunda dosis sería mínimo, pero todavía no tenemos datos suficientes para tomar esa decisión. Por ahora, la información que tenemos es que cualquier efecto secundario estaría más asociado a la primera dosis que a la segunda«. Sobre vacunar a menores de 60 años con AstraZeneca: «Las recomendación no es que no se pueda vacunar a otros grupos, sino que la prioridad es lo mayores de 60. Por eso el resto de vacunas se destina a otros grupos de edad», ha zanjado.