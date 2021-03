El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado que el Covid-19 «no está evolucionando de una forma tan rápida como en otras fechas«, aunque advierte que «lo más probable es que este incremento se mantenga en los próximos días». Simón ha apelado a la «responsabilidad de los ciudadanos» frente al coronavirus, más allá de las medidas gubernamentales que se puedan ir tomando sobre todo de cara a Semana Santa.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 15.501 nuevos contagios desde el viernes y ha sumado 189 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada aumenta y se sitúa en 149,26 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Simón ha afirmado que esperan que, al final de esta semana, «el impacto de la movilidad que se produce en Semana Santa no sea tanta como en otros momentos por el cumplimiento de las restricciones» y ha añadido que «estamos en una situación de inflexión, podemos mantenerla como revertirla, está en manos de todos. Si conseguimos mantener el valle durante unas semanas más, con el nivel de vacunación que estamos consiguiendo podríamos tener una onda epidémica más suave que en otros momentos. Cada semana que vacunamos más, es tiempo que ganamos».

Fernando Simón cree que en España «debemos salvarnos» a comparación de lo que está sucediendo sobre todo en Europa, donde alerta sobre el descontrol del coronavirus y asegura que esto «pone en una situación de riesgo» al estado español.

El director de CCAES ha asegurado que «a partir de mañana comenzaremos dando nuevos datos con un nuevo denominador: la población española, cuyos datos aún no se han actualizado. Por lo que a partir de mañana sabremos si estamos por encima de ese 150 que subiría el nivel de alerta. En cualquier caso, la situación no es homogénea entre comunidades autónomas. Ahora mismo, no hay ninguna región con nivel de alerta cuatro. Hay algunas regiones que no han tenido olas diferenciadas, y otras que han tenido varias».

«Si conseguimos mantener la disciplina y las medidas de control durante la Semana Santa quizás no tenga sentido hablar de una cuarta ola», ha destacado Simón, que además ha hecho un llamamiento a mantener las restricciones durante las vacaciones. El científico ha asegurado que «a medida que vayamos inmunizando a las personas se valoran reducir las medidas de control de los grupos. No ahora, dentro de un mes o mes y medio. A medida que se vayan relajando esas medidas no significa que podamos reducir las medidas de protección personal hasta, en principio, el verano»

«Estamos preocupados», ha reconocido el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre la evolución del Covid-19 en España, «hay un incremento lento y sostenido».

Sobre el brote en un colegio en Cantabria, Simón ha explicado que «los pocos brotes que tenemos son por variante británica. Aunque no es diferencial, ya que esta cepa ocupa cada vez más espacio. El brote en un colegio donde se han vacunado los profesores preocupa porque hay que estudiar bien los datos. La vacuna no comienza a hacer efecto hasta pasados unos días. Por lo que, hasta que no tengamos información es poco prudente lanzar sospechas o interpretaciones que podrían ser erróneas«.

Presión en UCI en algunas comunidades autónomas

Simón ha explicado que la presión ha subido en algunos territorios y para entenderlo «hay que valorar varias hipótesis, aunque no tenemos certeza de que sea por estas razones. Una idea es por la gravedad de los casos, el hecho de que las UCI han estado menos ocupadas que antes por lo que los criterios para ingresar en estas plantas quizá han cambiado. Con la vacunación, los grupos más vulnerables, los que más fallecían, están todos prácticamente inmunizados. Estamos muy cerca de alcanzar el objetivo del 80% de vulnerables vacunados. Cuando una persona con alta probabilidad de fallecer entra en la UCI está poco tiempo, frente a una persona que se va a recuperar, que está periodos mucho más largos».

Movilidad

Fernando Simón considera que «la reducción de la movilidad» es una de las medidas estrella para reducir la transmisión del coronavirus en referencia a la presencia de turistas de fiesta en España.

Turistas

El director de CCAES asegura que «hay formas de llegar a nuestro país en las que no se pueden hacer controles» como las pruebas PCR, por lo que considera que debe haber una «cierta preocupación» con la llegada masiva de turistas.

«Una persona que viene de fuera, si se aplica bien, está sujeto bajo las mismas medidas de control que cualquier español», ha destacado Simón, pero reconoce que «si no se cumplen las medidas existe un riesgo» de contagio elevado y ha lamentado que «algunas imágenes que se han visto estos últimos días preocupan» y ha zanjado: «no vale decir que tenemos que ser responsables y luego no aplicar las medidas».