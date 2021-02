“La ciudadanía española tiene derecho a conocer hoy el contenido de las negociaciones del PP de Pablo Casado con Luis Bárcenas”, afirmó hoy el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas. “Cada día es más evidente que no hay un PP de antes y un PP de ahora, no hay un PP de Aznar, un PP de Rajoy, un PP de Casado, es siempre el mismo PP”, afirmó el diputado, “el PP de la corrupción sistémica, el PP del abuso de poder, de gürtel y de kitchen, este es el PP del que debe dar cuentas Casado”.



En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el Secretario General del Grupo Socialista se refirió a la Comisión Kitchen para apuntar que se tienen que ordenar las comparecencias ya acordadas en su seno “y cada día resulta más interesante que la comparecencia de Luis Bárcenas sea una de las primeras”



“No es el PP del pasado”, subrayó, “los españoles tienen derecho a saber qué ha estado negociando la dirección actual del PP de Pablo Casado con el delincuente Bárcenas, que le pedían a Bárcenas, a quién protegían, qué silencios reclamaban y qué le ofrecían a cambio y qué papel ha jugado Enrique López”. Recordando que es el secretario de Justicia de la dirección del PP actual y consejero de Justicia del gobierno autonómico de Madrid de Díaz Ayuso.



“No ha reaccionado bien Pablo Casado, una vez más cuando ha podido elegir entre limpiar y tapar, ha elegido tapar”, lamentó el dirigente socialista, y “le exigimos explicaciones, rectificación, responsabilidad”.



Ley Zerolo y dos RDL que consolidan el escudo social



Simancas ha destacado que el Grupo Socialista trae al próximo pleno la proposición de ley para la igualdad de trato y la no discriminación, “nuestra Ley Zerolo, para mejorar la convivencia, garantizar el derecho a la diversidad, y proteger a los más vulnerables de cualquier discriminación”.



“Se trata de proteger a las personas con discapacidad, orientación sexual distinta, personas pobres, sin hogar, en condición de inmigrante, ante situaciones de discriminación en cualquier ámbito de la vida”, recordó. “Una iniciativa muy importante que amplía derechos y libertades públicas, una de nuestras leyes de referencia, que tiene como nombre precisamente el de uno de los grandes referentes de la historia reciente de este país en conquistas sociales, Pedro Zerolo”.



También resaltó los dos RDL que se verán en el pleno, el RDL 2/2021 que recoge acuerdos sociales en defensa del empleo, como la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, acordada con los agentes sociales, o las prestaciones extraordinarias para desempleados, autónomos y trabajadores de temporada; y el RDL 3/2921, que plantea la reducción de brecha de género y reformas para mejorar las prestaciones sociales y el IMV. “Dos importantes RDL que consolidan y consolidan el escudo social frente a la crisis, y el esfuerzo del gobierno para que nadie quede atrás como ocurrió en la anterior crisis que pagaron los más débiles”.



Además, preguntado por el caso del rapero Pablo Hasél, y la modificación del Código Penal planteada por el Gobierno sobre delitos relacionados con la libertad de expresión, Simancas señaló que “el Gobierno pretende la protección reforzada de la libertad de expresión, que los excesos verbales no sean castigados penalmente”, porque “siendo rechazables, los excesos verbales no deben encontrar su respuesta en el Código Penal”.

