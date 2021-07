Simancas, del Tamayazo a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes

- Publicidad-

Rafal Simancas es un excelente ejemplo de resistencia en política. De hecho, fue el socialista que ganó las elecciones en Madrid y que no pudo gobernar por el «Tamayazo» a favor de Esperanza Aguirre. Desde entonces, no hay comicios donde el PSOE no pierda estrepitosamente.

Simancas, tras años intensos, en los que supo ponerse en el bando ganador cuando nadie creía que lo fuese a ser, junto a Pedro Sánchez, tiene superado aquel Tamayazo y será el nuevo secretario de Estado con las Cortes.

Nombramiento hoy en el Consejo de Ministros

El nuevo nombramiento se hará oficial hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

Rafael Simancas, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue concejal en el Ayuntamiento de la capital entre 1995 y 2003, y secretario general del Partido Socialista de Madrid desde 2000 hasta 2007. El transfuguismo de dos diputados del PSOE madrileños provocó que Simancas no pudiera ser presidente de la Comunidad de Madrid, donde sí ejerció como portavoz en la oposición.