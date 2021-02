Silencio en la Conferencia Episcopal ante los casos de obispos y sacerdotes que se han colado para recibir antes la vacuna anticovid. El último caso sangrante es el del obispo de Cartagena, que se hizo pasar por capellán de una residencia de mayores para recibir antes las dosis.

Diario16 se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal donde desde Comunicación han comunicado que «nuestra institución no interviene en temas de diócesis. Es asamblea no colegial. No tenemos competencias diocesanas».

La Conferencia Episcopal, según las mismas fuentes, «nunca hace valoraciones en temas de diócesis. Es la reunión de los obispos». Sin embargo, son varios los obispos que han sido «pillados» en esta situación.

Además del de Cartagena, los obispos de Tenerife y Mallorca también se colaron con la vacuna, además de varios sacerdotes en residencias de Madrid.

Los hechos

Así, el Obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha admitido que se vacunó contra la covid-19 en un centro de la Diócesis aunque ha señalado que «en ningún momento creyó estar actuando mal». Sin embargo, en el listado que mandó el centro a la Consejería de Salud para registrar los certificados de vacunación aparece el nombre de Lorca Planes no como obispo, sino como capellán, según ha informado el diario local La opinión de Murcia.

En un comunicado, el Obispado de Cartagena ha explicado que Lorca Planes, de 72 años, recibió la primera dosis en el centro en el que se vacuna cada año, perteneciente a la Diócesis de Cartagena. Se trata de un centro de asistencia a personas vulnerables al que el obispo acude «con asiduidad» al ser el presidente de su patronato. En concreto, realizó su última visita al mismo el pasado 30 de enero para celebrar la Eucaristía junto a los residentes.

Ante el revuelo mediáico generado, el obispo ha confirmado su decisión de no ponerse la segunda dosis de la vacuna Anticovid.

El portavoz técnico del Comité covid, Jaime Pérez, ha confirmado en una rueda de prensa que la Consejería de Salud abrirá una investigación sobre la vacunación del obispo de Cartagena, Lorca Planes. Pérez ha explicado que el centro residencial introdujo a Lorca Planes «como personal» del mismo en el listado enviado para la administración de la vacuna.

Afirma Jaime Pérez que «por lo que se nos ha informado y hemos averiguado, la vacunación se produjo en una residencia. A nosotros nos mandan los listados de personas a vacunar, pero es el sitio donde se va a vacunar el que dice su personal o personas ingresadas» que tienen que recibir la dosis, ha asegurado el portavoz técnico, quien entiende que la Comunidad «no es responsable de eso».