Siete días de guerra Rusia- Ucrania

Como otras naciones vecinas, los dos países tienen una herencia compartida que las une tanto como las separa.

Se remonta al siglo IX cuando Kiev, la actual capital ucraniana, era el centro del primer Estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus.

Ese gran Estado medieval, que los historiadores llaman Kyivan Rus, fue el origen tanto de Ucrania como de Rusia.

Son por tanto, dos pueblos eslavos, como otros tantos que existían en la antigua Federación Rusa. Son pueblos hermanos.

Entre tanto está habiendo intentos de solución diplomática, pero Zelenski el Presidente Ucraniano sigue pidiendo entrar en la UE y el Parlamento europeo después de su intervención, por videoconferencia, se ha levantado y le ha dado una ovación como a «Curro Romero» cuando torea bien. Y lo dice un antitaurino. Permítanme este símil. Y les han indicado que a la mayor rapidez los incluirán en la UE, que ni lingüística ni por origen es europeo, es un pueblo eslavo y legalmente es imposible que pertenezca a la UE y a la OTAN.

Posteriormente cuando se inicia la intervención del ministro de exteriores ruso, varias delegaciones, entre ellas la ucraniana se han levantado y han salido del Parlamento europeo; comprendo la actitud de Ucrania pero no me parece diplomática la estampida de otras delegaciones. El Parlamento europeo, la ONU, la OTAN no están para hacer la guerra sino para vía diplomática llegar a conseguir la paz.

¿Para quienes son las armas que envían países europeos y USA a Ucrania? Para el ejército ucraniano? Para la resistencia? Para mujeres? ¿Para niños soldados? Los soldados ucranianos están enseñando el manejo de las armas a mujeres y niños, lo cuál es la mayor atrocidad que se puede realizar. Estos países tienen la obligación de ir por la vía diplomática para resolver el conflicto, pues no se dan cuenta o sí, de que cada vez que países europeos envían material bélico, exacerban a Vladimir Putin y los combates son más violentos.

Por otro lado, Rusia pide que EEUU desmantele todo el material nuclear que tiene en países próximos a Rusia. Está pidiendo a gritos que no haya una Tercera Guerra Mundial, porque ésta sería la destrucción de Europa, de Ucrania, de Rusia y de EEUU, pero menos, pues no tenemos más que recordar que las dos Guerras Mundiales se produjeron en suelo europeo, y nunca en suelo norteamericano.

La actitud de España, en nuestra óptica, no es lo mejor que se puede hacer para evitar la guerra, puesto que, de entrada y antes de que se iniciara envió varios cazas disuasorios, una fragata y un dragaminas al Mar Negro; porqué precipitadamente lo hizo? Para quedar bien con la OTAN? Ucrania no es de la OTAN, ni ésta quiere que aquella sea de la NATO. Para quedar bien ante Joe Biden? Porque éste ayuda a Marruecos en el conflicto del Sáhara, de Ceuta, Melilla y las Chafarinas y hasta la Isla del Perejil?

Por mucho que quiera, ahora, cambiar el estilo, el Presidente Pedro Sánchez y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, han indicado que han enviado material defensivo como cascos y chalecos antibalas; pero Pedro Sánchez hoy ha dejado caer que es posible envíe soldados y material bélico y 150 soldados a Estonia, al conflicto, lo cual es una aberración política. El Parlamento español ha aprobado estas medidas. En el Gobierno no todos están de acuerdo, hay divergencia de opiniones, los ministros de Podemos no están de acuerdo con el envío de soldados y material bélico, excepto la vicepresidenta segunda que está de acuerdo, dicho por ella, con el Presidente Sánchez.

Desde otro punto de vista, a Estados Unidos le interesaba destruir a Hassan Hussein de Irak con la excusa de que tenía armas de destrucción masiva, para ello tuvo dos aliados incondicionales, Toni Blaire y Aznar, reuniéndose en las Azores para idear el plan de destrucción masivo de Irak

Y que fue de la guerra de Irak, donde estaban dichas armas? Pero sí la destrucción del régimen y la muerte de Hassan Hussein, e Irak destruido, desde entonces es un país con conflictos bélicos entre etnias chiitas y sunitas y no levanta cabeza.

Sin embargo, alguien me puede decir que sanciones les pusieron desde Europa? Económicas? Políticas? Pues NO, ninguna. Esa es la diferencia hoy, cuando los yankis, países de la UE, etc, le están poniendo sanciones a Rusia, cada vez que lo hacen los bombardeos son más intensos.

Mientras, realmente, de verdad, los diplomáticos no actúen y piensen por ellos mismos, la guerra seguirá. La diplomacia es la única salida honrosa que tienen las potencias en litigio, Ucrania, Rusia, Europa, la OTAN, USA, y no olvidemos que existe una gran potencia militar y económica mundial que es China.

No queremos guerras; pero no por ello vamos a dejar de citar algunas en las que USA intervino años en ellas, para combatir el comunismo, léase la guerra de Vietnam que perdió, o la de Afganistán reciente que también perdió. El «paladín de la democracia y la libertad» siempre está metido en guerras, sobre todo cuando su economía va mal; la única manera de recuperarse es poniendo a funcionar la industria armamentística para recuperar su maltrecha economía, de ahí que esté azuzando a Europa y Ucrania.

Presidente Putin, por favor, pare usted la Guerra, así demostrará su valía y no morirán más niños, padres, madres, y abuelos. Que no le tilden de genocida. No merece la pena seguir bombardeando, pues puede haber una reacción descomunal contra Rusia y todo el mundo al utilizar las armas nucleares.

Presidente Zelenski, póngase de acuerdo, dialogue con el Presidente Putin, pónganse de acuerdo para lograr la paz; piense en los niños, mujeres, población civil son los que están sufriendo está maldita guerra; no merece tanto sufrimiento para el pueblo.

Firmen la paz y demostrarán su valía humana, sino la historia les juzgará y no van a quedar bien parados. Y Europa, EE UU, Reino Unido etc. en lugar de echar más gasolina al conflicto, animen a ambos países para llegar a la paz.

Las últimas noticias diplomáticas entre ambos países, la segunda misión diplomática, ha conseguido crear corredores humanitarios para la evacuación de la sociedad civil, y han quedado para una tercera reunión, que esperamos sea fructífera, para que no mueran más personas.

También los medios de información televisivos han informado que Ucrania tiene posibilidades de crear misiles atómicos, ya que los tenía durante la guerra fría y tiene la infraestructura para crear misiles nucleares, y Rusia propone que se desmilitarice; y si no tenemos bastante con el posible origen de una guerra nuclear, el Presidente Joe Biden ha dado la noticia de que tienen EL AVIÓN DEL JUICIO FINAL, con una autonomía de 2 meses volando y se convierte en el lugar de operaciones y decisiones y es un avión que resiste el impacto de misiles nucleares y dirige la guerra desde el aire.

La última noticia es el reto de Zelenski a Putin para llegar a alguna solución; veremos en qué queda.

NO A LA GUERRA.

NO A LAS ARMAS.

SÍ A LA PAZ.