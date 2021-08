Sicilia: Congreso Internacional homenaje a Rosalba Panvini

- Publicidad-

Que cuatro mujeres arqueólogas de diferente procedencia: Bianca Ferrara, Giovanna Greco (Università degli Studi di Napoli Federico II), Lourdes Girón Anguiozar (Escuela Superior de Igualdad Real H.C.C.) y Mª José Berlanga Palomo (Universidad de Málaga) se hayan encontrado, tiene una fascinante motivación: la admiración hacia una de las figuras más emblemáticas de la arqueología siciliana, la doctora Rosalba Panvini.

Ellas han sido las responsables, junto a un equipo de colaboradores, formado por estudiantes de dichas instituciones, de organizar un congreso internacional en su honor, bajo el título: Archeologia e tutela in Sicilia dalla seconda metà del’900 a oggi: il ruolo delle donne.

El evento tendrá lugar entre los días 2 y 4 de septiembre en la ciudad de Gela, donde también se lleva a cabo, desde 2018, un proyecto de excavación arqueológica del que forman parte la Universidad de Málaga, el Mediterranean International Center of Studies (MICOS), Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta y el Parco Archeologico di Gela. El enclave de esta antigua colonia griega no puede ser más idóneo pues, además, ha sido un referente en la dilatada trayectoria profesional e investigadora de la homenajeada.

El compromiso y profesionalidad que han caracterizado sus años de investigación y actividad en el campo arqueológico son conocidos por toda la comunidad científica y ha parecido oportuno agradecérselo tras su jubilación, dedicándole este encuentro internacional, que reunirá a un importante elenco de arqueólogos y arqueólogas vinculados tanto a la homenajeada como a la arqueología siciliana y que reflexionará sobre algunas figuras femeninas pioneras en la investigación arqueológica de la isla, así como en la protección y salvaguarda de su inmenso patrimonio. En definitiva, el objetivo es esbozar las trayectorias científicas y profesionales de aquellas mujeres que han trabajado en el campo de la investigación histórica y arqueológica en Sicilia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad en un contexto que no ha sido ni es fácil, tanto a nivel social y político como académico y científico.