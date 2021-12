Si te infectas tras ponerte la vacuna, no serás contabilizado como vacunado hasta que pasen unos días. Conoce los detalles

- Publicidad-

En estos momentos en los que los datos se lanzan de un lado para otro, conviene mirar siempre la letra pequeña para entender a qué se refieren de manera específica cuando se habla de personas vacunada y de no vacunadas. Sobre todo es importante teniendo en cuenta que algunos generadores de opinión están queriendo, de manera deliberada, que se criminalice a personas no vacunadas, acusándolas y señalándolas como si fueran culpables de algo de lo que está sucediendo en esta sexta ola.

Parece dar lo mismo que los expertos (todos) confirmen que el hecho de haberse vacunado no garantiza la inmunidad total, por lo que una persona vacunada puede infectarse y puede contagiar a otras personas. Huelga decir que la vacuna está protegiendo a personas vulnerables, y en general, de sufrir un cuadro grave de la enfermedad.

Además, también se afirma que una persona vacunada tiene «menos posibilidad» de infectarse y de infectar. Pues bien: esta afirmación también tiene sus detalles que es preciso apuntar, pues la eficacia de protección de las vacunas va descendiendo con el paso de los meses, y por esta razón se están teniendo que administrar dosis de «refuerzo». Por lo que la protección de las personas vacunadas va descendiendo a medida que transcurre el tiempo, y en este sentido, a medida que pierden protección, están más expuestos a infectarse y también a contagiar.

Los datos circulan por las redes sociales, con imágenes sesgadas que ofrecen tablas que pretenden demostrar que las personas no vacunadas son «peligrosas para los demás». Cuando la única cuestión cierta es que las personas que pueden resultar infecciosas son aquellas que están infectadas, y en este sentido, tanto pueden serlo las que se hayan vacunado como las que no lo hayan hecho. Lanzar mensajes contra las personas que libremente no se vacunan es absolutamente absurdo desde la perspectiva epidemiológica.

Es importante conocer, cuando analizamos esos datos que nos hacen llegar por todas partes para intentar evidenciar que las personas no vacunadas «son las que más se infectan», qué es lo que se considera como persona «no vacunada» a efectos oficiales para ser contabilizado. Porque en los detalles es donde se encuentran muchas veces las claves para entender cuestiones importantes.

Si miramos la página 11 de este documento oficial donde se reportan los casos registrados por COVID encontraremos el criterio para considerar a alguien vacunado (o no vacunado).

Obviamente quien no se haya inoculado la vacuna es una persona no vacunada. Esto no da opción a duda ni cuestión alguna. Ahora bien: ¿qué ocurre con las personas que se acaban de inocular, si se contagian? Pues que dependiendo de los días que hayan transcurrido y de los casos que se detallan, será contabilizados de la manera específica que se detalla en el documento oficial, algo que nunca se explica cuando se muestran los datos oficiales.

El epígrafe que señala este informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explica:

«El análisis del estado de vacunación incluye los casos autóctonos confirmados mediante PCR o prueba de antígenos en población diana de la vacunación (12 o más años) notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs). Se han incluido 18 Comunidades y Ciudades Autónomas que notifican información exhaustiva sobre el estado de vacunación de los casos a SiViEs (más del 99,8% de los casos con información completa). Se analizan los casos por un periodo de 8 semanas, con fecha de cierre el 5 de diciembre de 2021 para permitir la evolución de los casos, ya que las tasas de hospitalización, UCI y fallecimiento se calculan según la fecha de inicio de síntomas o, en su ausencia, fecha de diagnóstico. En todo caso, las cifras utilizadas para realizar este informe son provisionales y de la última semana podrían sufrir variaciones. Los denominadores para la estimación de

tasas de incidencia en completamente vacunados se han obtenido del Registro de Vacunación COVID-19 (REGVACU) y para los no vacunados, de la diferencia entre la población vacunada con alguna dosis y la población total (población INE a enero 2020 o población total en REGVACU, si ésta es superior). No se excluyen personas con infección previa.



U/na persona se considera completamente vacunada 7 días después de recibir una segunda dosis de Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o 14 días después de la segunda dosis de Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) o Moderna y si entre la primera y la segunda dosis ha habido un intervalo mínimo de 19 días si la primera dosis fue de Comirnaty, de 21 días si fue de Vaxzevria o de 25 días si fue de Moderna. También se considera completamente vacunada una persona 14 días después de recibir una dosis de vacuna de Janssen y las de 65 años o menos que tras pasar la enfermedad han recibido una dosis de cualquier vacuna con un intervalo mínimo igual al establecido para las segundas dosis«