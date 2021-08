Si te gustan las matemáticas aquí no vengas

- Publicidad-

Cuanta tristeza siento por aquellos niños o niñas con interés en las matemáticas que se quedan solos por no encontrar a nadie que los apoye, que comparta interés con ellos… Cuanta tristeza siento cuando dicen que no hay problemas en las matemáticas, y mientras te fijas que cualquier niño cuando se interesa por un deporte, puede apuntarse a un equipo, cuando se interesa por la historia, tiene museos, lugares para ver, o cuando se interesa por la biología tiene microscopios, hojas, museos, como para física, química, o incluso para la lengua hay muchos más adeptos. ¿Quién no puede leer? A un niño que se interesa por las matemáticas no puedes regalarle una calculadora, ni siquiera un bolígrafo. Tienes que escucharle, explicarle, motivarle a aprender. Tienes que hacerle ver lo grandes que son las matemáticas, que analice, que piense. Que se coja un problema de Olimpiada Matemática y no se sienta solo resolviéndolo. Hasta la programación de robots atrae más personas que debatir la solución de un problema matemático.

Al final, el no poder encontrar personas de tu edad que se interesen en resolver matemáticas aleja al estudiante o bien del resto, o bien de las matemáticas. Y acaba prefiriendo otra pasión, cuando quién sabe si su futuro iba por las matemáticas. Y la culpa es de la costumbre. Ningún niño es enseñado a dialogar sobre matemáticas, existen estereotipos sobre si eso es para genios, y no es así. Ya lo decía Marcelo Viana, matemático brasileño, en el ABC en una entrevista en 2016: «Muchos se avergüenzan de no entender a Picasso, pero no de no saber de números», y es verdad. Qué más dará que tu hijo sea malo en matemáticas, que apruebe, eso es suficiente. Luego que hay que saber matemáticas para hacer las cuentas… Pero no vayas a pensar que haya gente sola más allá de los números. Incluso gente que, por su ingenio, es acosada, se ríen de ellos.

En el otro extremo tenemos el no puedo. Leí en el Irish Times que no debería ser una excusa. Pero para muchos lo es.

En conclusión, yo creo que muchos niños se sienten solos por gustarle las matemáticas. Escuchalos cuando hablen. Temo que lleguen a estar en extinción, pero como hay asuntos más importantes… Y si eres profesor, anima a tus alumnos a trabajar en equipo. Las matemáticas son trabajo en equipo, resolver, buscar, demostrar… Es muy importante que los niños o niñas que se interesan por las matemáticas puedan ser sociales, puedan hablar de matemáticas, y que la gente se sorprenda. Y mucho. A veces no sabemos hasta dónde llegan las matemáticas, y hay cosas verdaderamente maravillosas, sin ir muy lejos. No perdamos a estos niños, que no se sientan solos. Esto también es un reto, y que sea para este año, por favor.