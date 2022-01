SI AMAS LA NOVELA NEGRA: El chico del cartón de leche

- Publicidad-

-Cuando puedas léete esto, Tigre, me lo ha pasado Alejandro Pérez Prat, el editor de LCL, dice que es buenísima, y ya sabes que me fío bastante de él, que sólo pública libros qué le parecen verdaderamente buenos y su catálogo es de lo mejor del panorama literario actual español. Mañas es una de sus estrellas, y también yo les he dado varios libros.

-A tus órdenes, padrecito -respondo obediente.

Y el padrecito, Javier Puebla, me mira entre resignado y burlón. Al cabo sabe que al final siempre le hago caso.

Y como le hago caso, pues me leo la novela que me ha dado: EL CHICO DEL CARTÓN DE LECHE de Irene R. Aseijas. Buenísima, aún mejor de lo que esperaba. Tengo que conseguirme el teléfono de Irene para hacerle una entrevista.

Es una novela sobre niños desaparecidos, tiene una estructura poderosa y original y me ha mantenido enganchado hasta que he conseguido acabarmela.

Si quién lee AMA la novela negra, y digo AMA y no simplemente gusta o algo similar, disfrutará muchísimo con EL CHICO DEL CARTÓN DE LECHE.

Palabra de Tigre.

Tigre tigre.