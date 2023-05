Seymour Hersh analiza las presiones internacionales para poner fin al conflicto en Ucrania

- Publicidad-

En un artículo publicado por el periodista de investigación, Seymour Hersh, el autor denuncia la situación en la que se encuentran los ciudadanos ucranios, que «presionan a Zelenskiy para que busque la paz, mientras millones de personas desplazadas llegan a Europa».

El autor norteamericano, apunta al artículo publicado por el Washington Post donde se exponían una serie de documentos clasificados de la inteligencia estadounidense, donde se muestra que el presidente ucraniano, Zelenskiy, habría estado trabajando a espaldas de la Casa Blanca de Biden, desde principios de este año, para efectuar ataques con misiles en territorio ruso, una línea que Biden asegura, se había acordado no cruzar.

Los documentos, que formaban parte de una gran cantidad de archivos, fue publicada en internet por un soldado de la Fuerza Aérea que en estos momentos se encuentra detenido.

Más allá de estas cuestiones, que se han puesto sobre la mesa y han servido como aviso a Zelenskiy de varios asuntos como, por ejemplo, que está controlado por las fuerzas de inteligencia, y que no permitirán que dé pasos en falso que puedan comprometer a sus aliados, Hersh pone de manifiesto que algo más «se está cocinando en Ucrania».

Se refiere el periodista a la información revelada en secreto por miembros de la inteligencia norteamericana, que señalan la existencia de un grupo encabezado por Plonia, cuyo liderazgo no teme al ejército ruso, y que habría estado instando a Zelenskiy para encontrar una manera de poner fin a la guerra. El presidente ucraniano, por el momento, parece resistirse a estas presiones, lo que estaría generando la pérdida (de momento de manera discreta) del apoyo de sus aliados.

Una de las cuestiones que está suponiendo un problema para los aliados de Ucrania es el éxodo de más de cinco millones de ciudadanos ucranos, que huyendo de la guerra, buscan refugio en otros países. Llegan a la Unión Europea, donde son acogidos gracias al acuerdo de la UE de protección temporal que incluye derechos de residencia, acceso al mercado laboral, vivienda, asistencia social y atención médica.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la estimación excluye a unos tres millones de refugiados ucranianos que se escaparon de la zona de guerra sin documentación ni visado, y que se habrían desplazado sin control. Ha habido países que han comenzado a restringir las ayudas y el acceso de estos refugiados.

Recuerda Hersh que el CDHNU informa que, en estos momentos, es difícil determinar exactamente cuántos ciudadanos ucranios han llegado a la UE en los últimos meses y dónde se encuentran en estos omentos. La gran mayoría de refugiados ucranios son mujeres y niños, y un tercio de ellos tendría menos de dieciocho años. El 73% de los refugiados en edad de trabajar son mujeres y muchas de ellas tienen hijos a su cargo.

El Consejo de Relaciones Exteriores analizó el pasado mes de febrero la situación y concluyó que «decenas de miles de millones de dólares» se habían destinado a ayuda humanitaria durante el primer año de la guerra. «A medida que el conflicto ingresa en su segundo año, sin un final a la vista, los expertos se preocupan por el hecho de que los países anfitriones estén cada vez más fatigados».

Aliados que quieren el fin de la guerra

Revela el periodista que, hace semanas, supo desde la comunidad de inteligencia estadounidense que se tenía conocimiento de que algunos funcionarios de Europa occidental, así como en los Estados bálticos, están realmente interesados en que la guerra termine. Han llegado incluso a la conclusión de que Zelenskiy debe sentarse y llegar a un acuerdo. De hecho, apunta a que Polonia y Hungria estarían trabajando activamente para que Ucrania se siente a negociar un acuerdo de paz con Moscú. Pero la información que revela Hersh va más allá: hasta ahora, Zelenskiy habría rechazado los consejos e ignorado las ofertas de grandes cantidades de dinero que se le han hecho para que frene la guerra. Incluso se le ha asegurado que podría mantener sus propiedades en Italia.

Sin embargo, por el momento, la Administración Biden no apoyaría tampoco esta negociación, al menos por el momento, y Francia e Inglaterra no tienen ningún interés en enfrentarse a EEUU. No obstante, desde la inteligencia norteamericana, afirma Hersh, están avisando a la Administración Biden de que Ucrania se está quedando sin dinero y sabe que los próximos meses son críticos, que los europeos están ya hablando de la necesidad de negociar.

Zelenskiy, según la versión de Hersh, estaría pidiendo grandes cantidades de dinero «para sobornar a los generales». Si es forzado a dejar su cargo, señalan las fuentes al periodista, se vendería al mejor postor, prefiriendo irse a Italia a quedarse en Ucrania y ser, «posiblemente asesinado por su propia gente».

Estas mismas fuentes apuntan a que el problema que existe ahora mismo es que desde la Administración de Biden se resisten a que Zelenskiy se marche del panorama político, algo que ya se está planteando desde las posiciones europeas.