¿Será el Frente Amplio la solución?

Viendo el panorama actual que estamos viviendo y en muchas ocasiones padeciendo, no cabe la menor duda, que aun habiéndose configurado un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y con arreglo a las políticas y gestiones que han venido llevando a efecto, no ha sido suficiente como para tener el reconocimiento y en su momento el suficiente apoyo de la ciudadanía, incluyendo como se ha venido demostrando la clase trabajadora que, consustancialmente debería ser su electorado natural y así, electoralmente con todas las garantías distanciarse del Partido Popular y de Vox

La prueba ha sido las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular obtuvo la victoria con un gran respaldo electoral, obtenido incluso en municipios y barrios humildes. Ese es el panorama y el riesgo que tenemos en la actualidad y en un futuro inmediato, que la unidad de las reaccionarias derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox, en las próximas elecciones generales, consigan la mayoría absoluta y puedan configurar el gobierno, con todo el riesgo que eso conlleva, que mediante el respaldo ciudadano a través de las urnas, puedan revertir a nuestra escasa y/o débil democracia, e instauren un modelo de sociedad a su imagen y semejanza, donde la libertad y la justicia social brillen por su ausencia.

Debido a la incertidumbre de que el pacto de gobierno actual entre el PSOE y Unidas Podemos, se pueda repetir, hay que buscar otras formulas para cerrarles el paso y en la actualidad, la que más y mejor está situada es la del Frente Amplio, que ha empezado a liderar Yolanda Díaz y por lo pronto, concita más expectativas e ilusión. En ese sentido, han habido y hay ejemplos que han sido y son alentadores en Latino América, siendo uno de los más reconocidos el protagonizado por Pepe Mujica, durante su mandato en la Presidencia de Uruguay desde 2010 al 2015.

Esas experiencias le estará sirviendo a Yolanda Díaz, para que el pretendido Frente Amplio se haga realidad. Si como parece, el Gobierno agotará toda la legislatura, habrá tiempo suficiente para desde la participación y de abajo hacia arriba, sin protagonismos personales y si de ideas que, nos hagan avanzar hacia un proyecto de sociedad con más libertad y justicia social.

En eso es lo que nos deberíamos implicar y esforzar, dejando atrás los intereses de las organizaciones políticas que se quieran integrar y mucho más los personales, de no hacerlo así, nos estaríamos haciendo un flaco favor y poniéndoselo más fácil al PP y a Vox. En definitiva, se trataría de movilizarnos en principio en torno a un proyecto que concite ilusión y esperanza en la mayoría social y fundamentalmente en los más vulnerables y desprotegidos.

Como principales consideraciones de ese proyecto, se debería contemplar las reivindicaciones de los movimientos: feminista, ecologista, jubilados y pensionistas; derechos de los migrantes, del colectivo LGTBI, pacifista, etc. Por supuesto, la defensa de servicios esenciales públicos como la sanidad, educación y socio sanitarios. y objetivos como lograr una empresa energética pública, que nos evite seguir soportando los precios abusivos que nos imponen el oligopolio de las grandes empresas privadas. Lo mismo que una banca publica, para acabar con las arbitrariedades y abusos de la banca privada.

La regeneración democrática debería ser de éste proyecto, una de sus principales señas de identidad y es que, en absoluto se puede decir que tenemos una democracia plena, donde los poderes fácticos: Justicia que condiciona y en muchas ocasiones secuestra al poder ejecutivo y legislativo, por lo que hace falta que la misma emane del pueblo, Iglesia Católica que sigue gozando de todos sus privilegios y desde formas reaccionarias influyendo en la ciudadanía y sobre todo desde los púlpitos a sus feligreses, ejercito ultraconservador, IBEX 35, etc. Son los que predominan y a través de los mismos imponen sus condiciones y modelo de sociedad.

No es una democracia plena, limitarnos a votar cada cuatro años a unos candidatos de todas las opciones políticas, muchos de ellos sin ningún mérito ante la sociedad que les avale, pero después y es lo peor, debido a las estructuras de la Sociedad que no tiene leyes electorales y regulatoria de los partidos políticos, se pueden perpetuar en los cargos como auténticos políticos profesionales. La democracia debe ser mas directa y participativa. Los instrumentos de las ILP (Iniciativa Legislativa Popular) y los referéndums deben abrirse mucho más a la Sociedad. Los derechos fundamentales no se pueden seguir cercenando, llegándose a ocasiones extremas, como le ha ocurrido al diputado canario por Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que arbitraria e injustamente le retiraron su acta, como consecuencia de haber sido sin pruebas denunciado por un policía, que manifestó sin demostrarlo le había lesionado. Se hace necesario derogar la Ley de Protección Ciudadana (“mordaza”)

Es mucha la tarea que tenemos por delante, pero ilusionante y esperanzadora. Sería cuestión de afrontarla con generosidad y sin mezclar nada al margen. Llegado el momento y después de haber logrado el principal objetivo, como es lograr sin sectarismos la unidad de la izquierda en torno a un Frente Amplio, es cuando tendríamos que ponernos de acuerdo en quienes son las personas, qué, por sus capacidades, experiencias, arraigo en la Sociedad y autoridad moral, podrían y tendrían que estar al frente del mismo.