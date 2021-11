Ser Demócrata o No Ser. Esa es la Cuestión

- Publicidad-

Quien sea partidario de defender la Soberanía cultural, económica, política y social de su pueblo, así como el derecho de los ciudadanos a elegir y a controlar a sus gobernantes, puede ser calificado como Demócrata.

¿ Podemos decir que nuestro país, España, tiene un sistema democrático? No.

A los españoles nos robaron el derecho a elegir el Modelo de Estado que queríamos como norma de convivencia. La muerte del dictador aquel 20 de noviembre y la coronación real, impuesta por obra y gracia de la Ley Orgánica de Sucesión del general, restauró la dinastía borbónica, aquella que salió corriendo de España en abril de 1931, sin rendir cuentas a nadie. Con la huida daba la espalda a los que decía gobernar y representar, autonombrándose Demócratas.

Un Demócrata no tiene como modelo de estado una Monarquía heredada, unipersonal y dinástica. La traición de los militares africanistas al legítimo estado republicano provocó la nueva Imposición y/o Restauración Borbónica en noviembre de 1975.

Los Demócratas Españoles Republicanos habían conocido la colaboración leal de un partido llamado Socialista que, en contra de la voluntad de las bases militantes de UGT y PSOE, ya se había iniciado en la Dictadura protofascista de Miguel Primo de Rivera, que nombró a Largo Caballero Consejero de Estado.

Los sucesores de Pablo Iglesias Posse renunciaron a sus principios ideológicos fundacionales por vez primera, poniendo en cuestión la historia del partido. Fue tirar a la papelera de la Historia a Pablo Iglesias.

Los Demócratas del PSOE empezaron a practicar el Canibalismo político con tal de permanecer, sin importar el Modelo de Estado.

González Márquez y Guerra jugaron el mismo papel que sus predecesores Indalecio Prieto y demás traidores sobre Negrín. El Canibalismo moderno, nacido en Suresnes, se formalizó con los saludos de Felipe González a Manuel Fraga.

¿ Dónde quedó la República Democrática Española como forma de Estado para el PSOE?.

La Tercera Restauración Borbónica de 1978 contó con la inestimable colaboración del hijo de Wenceslao Carrillo, padre del Secretario General del PCE y amigo de un tal Nicolae Ceaucescu, «demócrata » rumano que regaló al vástago de Wenceslao un Cadillac y sirvió de mediador entre éste y el Demócrata Emérito, nieto del Borbón huido en 1931. ¿ Demócratas el Borbón, Carrillo y Ceaucescu?.

No nos roben la Historia. Y no hablen más de Salvar la Democracia en España. No se puede salvar nada si no se tiene. Hablemos de Traer la Democracia en lugar de Salvar a una Monarquía, corrupta y soez, que no hace más que insultar la poca inteligencia que nos queda a los españoles que no nos sentimos Súbditos.