La vida de casada de Diana Spencer es un buen ejemplo de antipatía y aversión, de sentimientos de amor y odio. Carlos era trece años mayor que ella. Diana, muy enamorada de su marido, se llevó un disgusto cuando el día anterior a su boda, el príncipe le dijo que no la quería. No la amaba. Una vez que se consumó el matrimonio, esa misma noche Carlos abandonó el lecho nupcial para acudir a los brazos de Camila Parker, su amante, una mujer casada y separada de su marido. Pasaba más tiempo con esa mujer que con su esposa. Carlos le partió el corazón. La misión de Diana fue proporcionar herederos a la corona británica y una vez paridos éstos ya no contaba para la monarquía.

Diana no logró conseguir el apoyo de la Reina, quien la había humillado antes de dar su consentimiento para la boda de su hijo: la ordenó ser examinada por médicos ginecólogos para estar segura que era virgen. Estaba enamorada del príncipe, pero el odio empezó a roerle el alma. La única persona de la familia real que la quería era Felipe de Edinburgo, el marido de la reina.

Ella, una belleza joven derramando perfumados estrógenos, fue consolada por los hombres asignados para su protección. Atraía a hombres del entorno real y tuvo varios amantes. Su amor por su marido se extinguió.

El conflicto amor-odio es una patología de difícil tratamiento. Podría ser mejorada por un buen psicoanalista, pero requiere mucho tiempo y es muy costoso tanto para el terapeuta como para el paciente.