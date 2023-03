Segunda parte de la entrevista al Dr. Andrew G. Huff, ex vicepresidente de EcoHealth Alliance, sobre el origen del SARS-COV2 y de las vacunas

En Diario16 te ofrecemos, en primicia en Europa, y también en España, la entrevista al ex vicepresidente de EcoHealth Alliance, la organización responsable de desarrollar investigaciones con financiación norteamericana en laboratorios situados en diferentes ubicaciones del planeta, entre ellas, el Instituto de Virología de Wuhan, en China.

Es precisamente en este laboratorio donde el foco se pone tres años después de la declaración oficial del inicio de la pandemia del Covid-19, después de que investigaciones realizadas por el FBI, entre otros departamentos de inteligencia de EEUU, que apuntan a la fuga del laboratorio como posibilidad en el origen de la pandemia.

De todo ello hablamos con el Dr. Andrew G. Huff, militar y experto en virología, que ostentó el cargo de Vicepresidente de EcoHealth Alliance.

Carlos Sánchez entrevista para Grupo de Control, al Dr. Huff. La entrevista la hemos facilitado en dos partes, para hacerla más comprensible a nuestros lectores.

La primera parte puedes recuperarla pulsando aquí. Si prefieres acceder a la transcripción, también puedes recuperarla en este enlace.

En esta entrega, podrás ver la segunda parte de la entrevista pulsando aquí. A continuación te facilitamos la transcripción y traducción completa del contenido de la misma.

Entrevista transcrita y traducida para nuestros lectores:

CS: Hablaremos de este tema de la vacuna más tarde, si no le importa. Pero sí, es muy interesante y cómo, ambos, el proceso de fabricación de vacunas y el de ganancia de función iban en paralelo de alguna manera. Pero volvamos a estos correos electrónicos que mencionaste antes, los emails entre Fauci, Collins y Kristian Andersen.

Parece que sabían que la opción más probable era la fuga de laboratorio.

Kristian Andersen dijo a Fauci e incluso Jesse Bloom, el científico, que descubrió que en el GenBank, desapareció dos veces, la secuencia de genes. Y lo escribió en su artículo.

El Sr. Kristian Anderson aparentemente le pidió hacer desaparecer estos datos de alguna manera. Pero después de esta reunión, ambos, Jesse Bloom y Kristen Andersen, ambos escribieron artículos que apuntaban al origen zoonótico.

¿Qué cree que pasó en esa reunión? ¿Y cree que la secuencia genética disponible para el gobierno chino podría ser diferente de la que tienen los NIH? ¿Puede ser que estemos hablando de varios SARS- CoV2, dos virus en lugar de uno solo?

AH: Sí. Así que lo que parece, en primer lugar, lo que parece que va a pasar es que el Dr. Kristian Andersen cambia de opinión tras una reunión que no se graba. No hay transcripción con el Dr. Fauci y algunas de las otras personas que yo llamo los «co-conspiradores de COVID». Y poco después de esta reunión, dice que es una garantía, que parece que es una fuga de laboratorio. Y señala todas las razones correctas por las que

debería ser una fuga de laboratorio basada en la secuencia genética.

Después, de repente, cambia de opinión. Es muy improbable que se trate de una fuga de laboratorio. Y de hecho fui a mirar su financiación y el Dr. Andersen recibe entonces una enorme inyección de fondos del NIH poco después de cambiar de postura o de opinión. Y aquí, en las noticias de Estados Unidos, no sé si has oído esto, este fin de semana pasado, ayer mismo, el Congreso acusa al Dr. Anthony Fauci de fabricar el artículo sobre el origen proximal que se publicó, que básicamente dice que éste ha surgido de forma natural y he aquí por qué. Y es completamente falso, una publicación fabricada. Así que ahora los republicanos en el Congreso básicamente señalando el hecho de que el Dr. Anthony Fauci probablemente orquestó esto con sus socios, o debería decir «co-conspiradores o criminales».

Ahora, en cuanto a la secuencia genética del agente: El Instituto de Virología de Wuhan retiró su base de datos poco después, cuando sospecho que la fuga comenzó, que es en septiembre de 2019, retiraron una de sus bases de datos. EcoHealth Alliance solía disponer de una base de datos de secuencias. No sé dónde está. Se rumorea que los NIH podrían tener algo de esto o USAID podría tener esto. Pero la cosa es que nuestro gobierno en Estados Unidos ha sido poco transparente a la hora de facilitar información sobre estas cosas. Y nadie necesariamente confía realmente en el gobierno, basado en lo que ha ocurrido y lo que ha trascendido. Y todo esto es muy problemático porque estamos, se supone en la tierra de la libertad, del gobierno abierto, la sociedad abierta, y es más cerrado cada día que pasa.

Es la cosa más loca que he visto en mi vida.

La última parte de tu pregunta es, bueno, ¿podríamos tener múltiples cepas? Desde luego. Y la razón por la que podrías tener múltiples cepas es esta. Imagina que trabajas en una empresa biológica laboratorio y el agente empieza a filtrarse, pero estás haciendo un trabajo de ganancia de función. Así que te sientas en ese laboratorio durante, no sé, ya sabes, 4 horas, 8 horas al día, tal vez doce, y estás haciendo este trabajo de ganancia de función, y estás creando nuevas variantes todo el día. Y tal vez se esté filtrando, y tal vez simultáneamente el laboratorio no sea hermético. Sigue filtrándose y filtrándose. Y puede que eso dure un tiempo, esto es hipotético, durante dos semanas. Imagina cuántas variantes diferentes podrían surgir sólo de eso. Puede infectarse con dos variantes al mismo tiempo.



O si se escapa del laboratorio por el conducto del aire y alguien lo inhala en el pasillo, se obtiene una variante diferente. Así que es totalmente plausible. Y luego está la locura de Pfizer, por ejemplo, los vídeos del Proyecto Veritas que aparecieron, en donde dicen que están haciendo trabajos de ganancia de función para liberar nuevas variantes.

CS: Sí, cómo lo llaman… evolución dirigida. ¿Verdad?

AH: Sí, evolución dirigida. ¿Y quién sabe cuál es la verdad aquí? Pero el punto es, sí, no es fácil, pero si se dispone de un costoso laboratorio adecuado para fabricar múltiples variantes, es fácil que se escapen múltiples variantes.

CS: Sí, es más fácil de lo que la gente cree. Y ha habido muchos, en realidad, China y Estados Unidos se han estado culpando mutuamente. Tenemos el evento de Fort Detrick en julio, el final de julio, con esta extraña neumonía en los alrededores. Y también, parece que los chinos se asustaron cuando se dieron cuenta de que había una fuga o un virus circulando. Eso me hace pensar que tal vez no fuese intencional de alguna manera. Pero también, como ha dicho, el desarrollo de las vacunas era una realidad paralela. Algunas personas tenían el motivo para intencionadamente liberarlo, porque había un mercado. Estaban creando un mercado. Y había tantas patentes relacionadas con la secuencia genética del SARS-Cov2… Como estas tres o cuatro patentes de Moderna que también mencionas en tu libro. Y por supuesto, este sitio de incisión de furina, que es la pistola humeante.



¿Cuál es, en su opinión, la relación entre estas dos realidades y qué impacto podría tener sobre la posibilidad de una liberación intencionada?

AH: Por supuesto. Estás llegando a la parte de mi libro donde soy más escéptico, porque cuando primero saqué esto a la luz pública, creía que era intencional. Me basaba en diferentes motivos. Era un ataque real o liberación intencional en función de todos los motivos de las partes implicadas. El problema fue que cuando me senté a escribir el libro y tuve que pensar críticamente, y entonces hice el ejercicio mental de refutarme a mí mismo, no pude encontrar ninguna prueba para apoyar que fuese intencionado. Ciertamente, había muchos motivos, muchas partes diferentes, pero no he visto ninguna prueba para afirmar que de hecho lo hiciesen. Así que el motivo no es una prueba. Es que se puede decir que sí, que tenían el motivo, tenían la oportunidad. Y entonces, como dijiste anteriormente, en contra del comportamiento chino, cuando creo que se produjo la fuga de laboratorio, se sostiene en que los chinos compraron equipos de contención de emergencia para su laboratorio, empiezan a comprar todos los equipos de protección individual del mundo.

Empiezan a fabricar y a usar pruebas rápidas del coronavirus del SARS y kits de pruebas PCR en producción. Todo esto sucede. Destruyeron todas las muestras que tenían en el laboratorio de Wuhan. Típicamente como esto va, si vas a para liberar intencionadamente a un agente, uno, no lo hagas en tu propio suelo. Dos, no lo hagas en tu propio suelo, especialmente si no tienes contramedidas médicas de la vacuna. Porque quieres evitar que se extienda, porque quieres que todos los demás pillen a los malos. El PIB de China baja, y empiezas a ver las consecuencias reales, cómo se desarrolló esto y cómo se propagó la enfermedad por su comportamiento. Así que tal vez su comportamiento fuese la mejor tapadera para un ataque intencionado en el mundo. Pero yo no creo que ocurriese así, porque si sólo se quería atacar un lugar, podría simplemente enviarse un enfermo a Estados Unidos y que empiece a propagarlo. Los infectas justo antes de que se suban a un avión, y para cuando aterricen, se habrá extendido. Así que esa sería la forma inteligente de hacerlo. Y eso no fue lo que ocurrió. Así que existe toda esta evidencia que sugiere fuertemente la fuga de laboratorio, y no puedo encontrar nada que diga que, aparte del motivo, que demuestre la intención.

CS: Sí, bueno, sí, cierto. No hay pruebas. Quiero decir, la cosa es que no hay pruebas de casi nada, ¿verdad? Pero sí, no podemos deducir de los hechos lo que podría haber ocurrido. El caso es que, por ejemplo, los ensayos de la vacuna de Moderna y la de Pfizer comenzaron antes de que se declarara la pandemia mundial. Eso es algo que me chocó mucho.

Christian Terhez, uno de los miembros del Parlamento en la Comisión COVID, preguntó esto, ¿cómo ha podido ocurrir? Quiero decir, la pandemia no había sido declarada todavía, pero teníamos una vacuna lista para ensayo. ¿Cómo ha podido ocurrir?

AH: Pues bien, las empresas farmacéuticas o miembros del Parlamento de la UE sugieren, ¿cómo ha podido ocurrir? Bueno, a lo mejor se están haciendo los tontos. Quiero decir, creo que está muy claro para toda esta gente cómo ocurrió. Y cuando el CEO de, creo que fue Pfizer, fue confrontado, no recuerdo quién fue, sobre el hecho de que existe el sitio de corte de furina y el inserto del VIH. Dijo, tengo un equipo de investigación trabajando en ello. Así que todas estas personas son muy conscientes de cómo ocurre esto. Sólo están haciéndose los tontos para las cámaras, porque tienen toda esta tremenda responsabilidad. Y su peor temor es que el público se encenderá, pero el gobierno lo hará

porque tienen mucha responsabilidad. Y las empresas farmacéuticas están peor posición, porque Pfizer mintió en su datos de seguridad cuando presentaron su producto, en sus ensayos clínicos y pruebas toxicológicas, donde se muestran claramente numerosas señales de seguridad y preocupaciones con su producto, que fueron falsificadas.

Así que ahora, en realidad, los EE.UU… El Gobierno tiene una salida si quiere perseguir a Pfizer por fraude, y que haría que todo el caso de inmunidad en Estados Unidos se evaporara. Así que no preveo que Pfizer permanezca mucho más tiempo alrededor. Y no le deseo mal a la empresa. Quiero que a las empresas farmacéuticas les vaya bien. Pero vamos a descubrir muy rápido… que creo que su responsabilidad en esto es mayor de lo que vale su empresa.

CS: Sí, es verdad. Es un gran deseo. Espero que paguen por todo lo que hicieron. ¿Verdad?

Quiero decir, todos los ensayos y todos los datos que han ofrecido al público son claramente falsos y falsificados, ¿verdad?

Bien, tengo más preguntas para usted. Tengo muchas preguntas. Si quiere que pare, sólo tiene que pedirlo, porque he estado obsesionado.

AH: Tengo diez o trece minutos más o menos.

CS: De acuerdo. Una cosa que también me llamó la atención fue que usted comenta en su libro el poder de los editores de revistas científicas, como lo era Peter Daszak, y cómo pueden influir en la comunidad científica en general. Porque después de estas conversaciones entre Fauci y Kristian Andersen que hemos estado hablando, Peter Daszak convenció a casi 30 importantes científicos de todo el mundo para escribir esta carta en The Lancet, en la que señalaban como teoría de la conspiración simplemente pensar en la teoría de la fuga de laboratorio. Y el origen zoonótico resultaba claro, cristalino para todos.

¿Cree usted que había realmente un consenso científico al respecto? ¿Han engañado a todo el mundo o la gente ha decidido guardar silencio, para no meterse en líos?

AH: Bueno, creo que en este tema, al menos, si estamos hablando de si este origen era de evolución natural o de fuga de laboratorio, yo pienso que las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Creo que probablemente engañaron a mucha gente que no sabía nada mejor, y había un montón de gente corriendo por ahí, afirmando ser expertos en enfermedades infecciosas emergentes, pero en realidad somos muy pocos. Y cuando miré esto, de inmediato, me dije a mí mismo, bien, así que aquí tenemos lo que dicen ser un mercado de animales vivos. Y fui a mirar fotos de esto. Y este mercado de animales vivos en Wuhan es como el equivalente al Upper East Side de Nueva York, que es un barrio muy elegante y bonito. Es muy higiénico. Tiene grandes productos, el pescado tiene muy buena pinta. Me encantaría comer allí. Y luego hay una pequeña sección donde tienen los animales vivos guardados. Es muy pequeño comparado con mercados tradicionales de animales vivos. Y todo son superficies duras, baldosas de hormigón, superficies no porosas, jaulas de acero inoxidable. Y parece muy higiénico. Este no es el tipo de ambiente donde se causa estrés a los animales, donde surgen este tipo de enfermedades infecciosas. Para mí fue una farsa.

Normalmente, son sucios e insalubres mercados de animales vivos, como en África. África Central es donde preocupa esto, y ese no era el caso aquí. Así que creo que engañaron a mucha gente porque mucha gente no entendía realmente lo que era la ciencia. Pero afirmaban que ellos eran «La Ciencia», científicos como el Dr. Anthony Fauci lo hicieron. Creo que hay otro grupo de científicos que probablemente tenían miedo y no querían hacer zozobrar el barco. Otra cosa que sucede, por desgracia, es que esto se ha politizado en Estados Unidos. Se asume que cualquiera que sugiera la filtración del laboratorio, eso algo que dijo Trump, y Trump es malo y no deberíamos estar de acuerdo con lo que él esté diciendo, tenga razón o no. Y creo que los científicos, los científicos no son… Probablemente por eso me preguntaste la pregunta al principio, pero no están al margen de influencias políticas.

Así que creo que muchos de los científicos fueron influenciados por la política y tal vez salieron con una hipótesis, una teoría principal que no era compatible con los datos sólo porque no les gustaba el anterior presidente. Bueno, muy interesante. Sólo un par de preguntas sobre Ralph Baric y Shi Zhengli.

¿Cree que la intención de Baric y Shi Zhengli era crear un arma biológica? Bueno, en realidad no importa cuál sea su intención; fue porque en Estados Unidos tienen la política y la legislación que definen lo que es. Así que la investigación de la ganancia de función consiste en que aumentas la virulencia, la patogenicidad, la infectividad, la persistencia medioambiental, la patogenicidad del agente, y eso es lo que estaban haciendo. Y si lo haces con un agente elegido…

En los Estados Unidos, tienen estas listas, las agencias gubernamentales tienen listas de agentes que les preocupan y el coronavirus del SARS es uno de ellos. Así que si usted está haciendo trabajos de ganancia de función en Coronavirus del SARS, esto se califica como algo llamado DURC.

DURC son las siglas de Dual Use Research of Concern. Así que si usted fuera a hacer esta ganancia de función sin ningún propósito, es técnicamente fabricar armas biológicas. Pero si vas a estar haciendo este tipo de trabajo y estás haciendo contramedidas médicas, bueno, es un área gris y lo dejarán pasar porque estás tratando de hacer vacunas o fármacos para estos desagradables agentes. El problema es cómo se ejecuta realmente, que se mezclaran tantas especies diferentes de agentes infecciosos y se combinaran. En la propia construcción y ingeniería de la ganancia de función que hacen en SARS- CoV2, se dice que evolucionan a 150.000 años en el futuro. Y cuando hacen esto, la plausibilidad de su argumento que es, bueno, sólo estamos tratando de adelantarnos a algo que podría suceder en la naturaleza, se tira por la ventana porque han hecho cosas que son altamente improbables o imposibles. Y luego hacen un medicamento sobre eso. Es una locura absoluta. Y creo que es la razón por la que prohíben la ganancia de función.

CS: De acuerdo. Sí, el tiempo pasa. Así que tengo, como he dicho, un montón de preguntas aquí. Voy a elegir las tres preguntas que quizás para el público no sean tan interesantes para al público, pero para mí son muy interesantes. La primera es sobre este la filtración del Proyecto Veritas en noviembre de 2021, en el que un Mayor del Ejército de EEUU se hizo eco de una publicación, de una solicitud de subvención presentada por Eco Health Alliance a DARPA que, que fue rechazada, llamado Proyecto Defuse, que describe el comportamiento de lo que más tarde se llamaría SARS-CoV2 con extraordinaria precisión. ¿Qué veracidad le da a esa publicación?

AH: Es absolutamente real. Todas las personas que escuché son reales. El estilo y la publicación de la propuesta es del estilo de EcoHealth Alliance. Conozco a la persona con la que estaba relacionado ese informe y deberías tenerlo en tus programas. Es muy inteligente. Se llama Charles Rixey. Simplemente, eso es real. Y para que tu audiencia entienda. Básicamente, los pasos exactos que tendrían que darse para diseñar el SARS-CoV2, como la cepa que dicen que «descubrimos» en la naturaleza, la enfermedad que está circulando por el planeta está toda detallada en una propuesta de EcoHealth Alliance, que fue presentada al Departamento de Defensa, a un sub agencia llamada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Lo interesante es que DARPA se niega a financiar la propuesta porque es muy arriesgada. Pero hay una cosa interesante que su público debería saber, y los científicos ya saben. Los mejores científicos del mundo, trabajamos antes de recibir la financiación. Así que cuando presentamos una propuesta al gobierno, o a un organismo patrocinador, solemos tener el primer año o dos años de trabajo completos. Y la razón por la que hacemos esto es porque es más probable obtener la financiación si puedes demostrar que ya funciona. En el contexto de esta propuesta Defuse, lo que creo que pasa es que ya estaban trabajando en ello antes de presentar y pedir dinero, ¿por qué no lo harías?

CS: En este proyecto Defuse, se refieren a los tratamientos con hidroxicloroquina e Ivermectina. Sin embargo, esos tratamientos fueron perseguidos y prohibidos.

¿Por qué cree que lo fueron?

AH: Por supuesto que están prohibidos. El NIH y el HHS, el Dr. Anthony Fauci, el Dr.Collins, el Departamento de Defensa, las tres agencias se subieron a bordo porque para obtener la autorización de uso de emergencia para la plataforma ARNm, tenían que demostrar que ningún otro fármaco era eficaz en el tratamiento de la enfermedad.

Y sabían que Pepsid AC, hidroxicloroquina, Ivermectina y otros antiinflamatorios fueron eficaces en el tratamiento de los síntomas y el síndrome de COVID. Y la razón por la que lo hacen es aún más nefasta, porque los EE.UU, el Gobierno quería que la plataforma de ARNm funcionara para el bioterrorismo, la respuesta a las armas biológicas y también la respuesta a las pandemias. Y habían estado hablando de algunas reuniones del gobierno que yo asistido durante años que esto podría ser la bala de plata para sacarnos de este problema que tenemos. Porque se tarda nueve meses en fabricar vacunas, y para cuando una pandemia o un arma biológica se libera, en nueve meses, a esas alturas, todo el planeta ya lo tiene. Por cierto, cuesta, para almacenar vacunas, que los EE.UU… El Gobierno solía hacerlo para algunos agentes y aún lo hace. Así que están buscando una solución de algo que, oye, una vez que averigüemos lo que está circulando por el planeta o cuál es el problema, sólo podemos volver al laboratorio y modificarlo de verdad rápidamente y ponerlo inmediatamente en producción porque esa es la ventaja de usar ARNm. Así que hubo una fuerte presión por parte del departamento de Defensa y la base industrial de defensa médica para sacar este producto al mercado. Y eso es exactamente lo que ocurre.

CS: Wow, es tan interesante. Las dos últimas preguntas. En primer lugar, hay algunos acontecimientos que sucedieron en verano, finales de verano, principios de otoño en 2019, que es el brote de Fort Detrick, como dijimos antes. También los Juegos Olímpicos en Wuhan

los juegos olímpicos militares que tuvieron lugar a finales de octubre. Además, ocurrió este Evento 201 dirigido por el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Gates, en la que se describe con tanta precisión lo que estaba a punto de suceder unos meses más tarde.

¿Cuál cree que es el conexión entre todos esos acontecimientos?

AH: Bueno, no sé cuál es la conexión con Fort Detrick y no estoy seguro de que exista. Así que lo que la evidencia sugiere, que se discute en el libro, es que la enfermedad escapa del laboratorio en China a finales de agosto, principios de septiembre de 2019. Y eso lo demuestran las pruebas serológicas que son realizadas por diferentes científicos y epidemiólogos en Europa, que encontraron de forma independiente lo mismo en las muestras de donantes de los bancos de sangre que actúan como registro histórico. Encontraron la enfermedad en donaciones de ese periodo. Y eso demuestra que la enfermedad ya se estaba extendiendo por todo el planeta. Así que lo siguiente es que este Evento 201. Lo siguiente que ocurre en realidad es que los chinos empiezan a comprar incluso equipos de contención de emergencia PPE para taponar la fuga porque son conscientes de que la fuga está ocurriendo. Lo siguiente que sucede es este Evento 201. El Evento 201 es básicamente… Un aspecto interesante es que no sólo gobiernos disponen de capacidades y unidades de inteligencia como la CIA, las empresas privadas las tienen, El Foro Económico Mundial tiene, individuos con grandes fortunas como Bill Gates, Soros los Murdoch, toda la gente más rica del mundo disponen de recopilación de inteligencia empresarial. Y la mayoría de las personas que trabajan en inteligencia privada solía trabajar en la inteligencia gubernamental. Van y vienen. Así que esa es la realidad de cómo esta información… Todo el mundo se entera de que la fuga de laboratorio antes de que la mayoría de la población lo haga, y luego todos se posicionan para aprovecharlo. Y lo que es el Evento 201, son las comunidades de inteligencia, personas con grandes patrimonios y agentes de poder en el mundo, básicamente condicionando a todos cómo quieren. Porque ¿por qué no ibas a hacerlo? Pueden aprovecharse totalmente y manipular la situación. Entonces lo siguiente que ocurre son los Juegos Militares en Wuhan, donde acababan de llegar más atletas esta semana anterior, diciendo que cogieron una enfermedad parecida a la neumonía en Wuhan. La ciudad estaba cerrada, era un pueblo fantasma. Tenían a la gente llevando trajes de seguridad, les tomaban la temperatura. Así que esta es la prueba de la enfermedad ya se estaba extendiendo, ¿verdad? Es una prueba evidente. Vale, entonces lo siguiente que pasa es, que creo que es importante, es que un acuerdo de transferencia de material cedido entre el laboratorio de Ralph Baric en la Universidad de North Carolina, gente de NIH y Moderna para transferir la secuencia genética, SARS CoV2 a Moderna para empezar a fabricar la vacuna en 2019. Y eso es un hecho. Es un documento gubernamental. Puedes ir a verlo tú mismo. Así que todo resulta bastante incriminatorio de cómo se desarrolló esto. Se estaban preparando para poner este material en producción.

CS: Eso choca un poco porque Moderna siempre estuvo en el proceso. Pero al final, fue Pfizer quien finalmente ganó la carrera de la fabricación de esta vacuna, ¿verdad?

AH: Bueno, no es que ganaran, es que desde una perspectiva de contratación gubernamental, necesitaban una empresa que pudiera escalarlo.

CS: ¿Moderna no era candidata para eso?

AH: Bueno, lo hicieron en Estados Unidos. Entregaron bastantes vacunas, pero no tenía la capacidad de producción de Pfizer. Así que tendrás más mercado cuanto más puedas fabricar.

CS: Pero Moderna demandó a Pfizer debido a la patente.

AH: Qué gracioso, ¿verdad? Porque, ¿quién es el dueño de esto? Creo que los estadounidenses son dueños de esto porque el gobierno de EE.UU. financió todo esto. No creo que ninguna de las dos empresas sea técnicamente propietaria. Pero la otra cosa es, creo que si una empresa obtiene reclamar la propiedad, también pueden reclamar la responsabilidad. Creo que deberían tener cuidado con lo que desean. Veremos cómo se desarrolla todo esto.

CS: Sí, están ganando mucho dinero con ello. Bien, última pregunta. Creo que esta es la pregunta más complicada en mi opinión, porque abre más posibilidades. He visto en su libro que no da ningún crédito a esto, a esta teoría, pero quería preguntarte de todos modos. En el libro, usted habla de la asociación con Metabiota. Metabiota, que es una empresa propiedad de Rosemont Seneca, que es básicamente una empresa de Hunter Biden. Y parece que Hunter Biden estaba bastante ocupado con esto de Metabiota y también con Burisma Holding, que es una empresa de gas de Ucrania. Teniendo en cuenta la situación actual en Ucrania. Bueno, es bastante interesante. También he estado indagando en el sitio web de gastos de EE.UU. en el que registran todos los pagos que realizan y encontré doce pagos a algunos laboratorios en Ucrania y uno de ellos se llama Labyrinth. Hay un registro del 12 de noviembre de 2019 bajo el nombre de Investigación COVID-19. Eso me impactó mucho.

¿Crees que hay alguna posibilidad de este que COVID-19, la secuencia genética del SARS-CoV2 fuese elaborada en otros países? no sólo en Ucrania, ¿quizás otros países diferentes?

AH: Por supuesto. Sin embargo, hay un punto que debe quedar claro. Así que mira la fecha. Dijiste que era noviembre y algo Así que eso fue después de que el agente ya liberado y extendiéndose por el planeta. Así que la evidencia sugiere que salió de China en agosto o septiembre de 2019. De acuerdo. Y empiezan a comprar todos los diferentes equipos, todas estas cosas. Así que la respuesta a esto ya está en marcha. Si tuviera que adivinar qué sucedió desde una perspectiva interesante… solía trabajar en este programa con estos laboratorios Uno, ayudé a escribir las propuestas para estos laboratorios cuando trabajaba en EcoHealth Alliance. Y luego me fui y no sé si a EcoHealth Alliance se le concedió, pero sí sé que estaban trabajando con Metabiota. Fui una de las primeras personas en señalar esto a otros. Y todo esto forma parte del programa de Compromiso Biológico Cooperativo. Así que no sé si estaban haciendo trabajos de ganancia de función o estaban haciendo alguna otra investigación. Eso no me queda claro. Y el hecho de que si querían más investigación de forma rápida, podrían subcontratarla a una serie de otros países rápidamente en todo el mundo para poder empezar a fabricar contramedidas médicas, fármacos o terapias. Así que no me parece extraño en absoluto porque recuerda que el acuerdo de transferencia de material va del laboratorio del Dr. Ralph Baric a Moderna en diciembre de 2019. Eso es sólo como probablemente tres o cuatro semanas después de este punto de datos de Labyrinth al que haces referencia. No me parece extraño en absoluto. Este es el problema con esta investigación de ganancia de función. Y no creo que eso fuera investigación de ganancia de función, pero si lo fuera, ese es el problema. Es probable que fuese desarrollo de contramedidas en mi opinión.

CS: Muy interesante. Tengo que darte las gracias por estar aquí conmigo. Traté de hacer lo mejor en la lectura de su libro y no sé si el público va a seguir todo el asunto porque es complicado, está lleno de vínculos a muchas cosas. Podríamos haber estado hablando aquí durante horas, pero asumo que tienes una vida, sí.

AH: Otras entrevistas hacer eso es todo el problema.

CS: Me lo puedo imaginar. Así que seguiré de cerca sus declaraciones y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor para usted y a todos nosotros.

AH: Muchas gracias, Carlos, por recibirme. Y la próxima vez tal vez podríamos hacer es Bay también. Pero esto es genial y estoy muy contento de hablar con españoles, si esa es su principal audiencia, porque se trata de una historia realmente internacional, todo el mundo necesita saber lo que pasó.

CS: Sí. Quiero decir, todos hemos sido afectados y es muy importante que la gente valiente como usted o el Sr. Fleming, al que tuvimos como hace dos o tres semanas aquí también. Y creo que es bastante valiente porque la presión que el gobierno nos impuso, ha sido enorme. Y estoy muy agradecido por los esfuerzos que están haciendo.

AH: El Dr. Fleming y yo somos duros como clavos y ellos, tratando de desprestigiarnos, no van a vencernos. Somos perfeccionistas y competitivos. Vamos a ganar la pelea. Es sólo cuestión de tiempo. Ya estamos ganando. Sólo tenemos que terminarlo.

CS: Así que hagamos el trabajo. Señor Huff. Hasta pronto, espero. Y le deseo lo mejor.

AH: A usted también, señor. Que tenga un buen día.