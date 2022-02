¿Seguirán “las espadas en lo alto” con la reforma laboral?

- Publicidad-

Viendo el transcurrir del pleno del Congreso donde se debatía y previsiblemente se iba a aprobar la Reforma Laboral, que salió por un solo voto de diferencia (175-174), emitido según parece por equivocación del diputado del PP Alberto Casero y con el cambio del sentido de sus votos, de dos diputados tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro: Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que faltaron al acuerdo llegado por su formación política con el Gobierno para apoyar con sus votos afirmativos, debe llevar al correspondiente análisis y reflexiones.

Lo primero, es que se ha echado a faltar el voto afirmativo qué, con toda seguridad, hubiera emitido el diputado canario depositario de 64.000 votos de electores Alberto Rodríguez de Unidas Podemos, pero no podía ser debido a que la presidenta del Congreso Meritxell Batet, plegándose al designio del ultraconservador Tribunal Supremo le había retirado el acta, como consecuencia de haber sido denunciado por un policía, sobre una hipotética lesión que le había ocasionado en una manifestación en la ciudad de La Laguna en el año 2014.

Denuncia que no se sustentaba en ningún tipo de pruebas, pero que se falló arbitrariamente con una condena de un mes y medio de cárcel, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, durante el mismo periodo de tiempo, pero que al final se sustanció con una sanción de 450 euros. Lo cierto es que para esta ocasión no se pudo contar con su voto y es de esperar, que prospere el recurso que ha presentado para que le sea devuelto el escaño de diputado.

Otro análisis y su correspondiente reflexión, fue los votos negativos emitido por los dos referidos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Sabiendo de sus posiciones muy conservadoras y manifestaciones previas, tenían que haber previsto la posibilidad de que eso ocurriera y EH Bildu, PNV y ERC, no confiarse en que la votación afirmativa estaba garantizada y sus formaciones políticas, por no estar del todo satisfechas con la Reforma Laboral votar negativamente.

Ese error de calculo, afortunadamente y por el voto favorable emitido por el mencionado diputado del PP Alberto Casero, salvó la votación con la consiguiente aprobación de la Reforma Laboral. Pero como era previsible, el PP no está de acuerdo argumentando que su voto lo emitió negativamente, aunque por error telemático se sumo positivamente. Conociendo el reaccionarismo éxtremo del Partido Popular, no es de extrañar que como suele hacer recurra a los tribunales (ya han manifestado qué, si la Mesa del Congreso no rectifica, lo harán ante el Tribunal Constitucional), que en caso de darles la razón, se creara una crisis de incalculables consecuencias.

Que la Reforma Laboral (no derogación que sería lo deseable), no es lo suficientemente ambiciosa eso es indudable. El escenario político que se ha abierto es muy amplio e impredecible y todo podría pasar. El Gobierno para lograr ese resultado, se tuvo que apoyar en muchas y variadas organizaciones políticas, algunas de claros sentidos ideológicos como es el caso más significativo de Ciudadanos, contrarias a sus socios que propiciaron la investidura como presidente de Pedro Sánchez y qué, han venido votando conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, incluida la LPG (Ley de Presupuestos Generales).

Las relaciones sobre todo con ERC han quedado por lo pronto algo maltrechas y es de esperar se reconduzcan y vuelvan a la normalidad, de lo contrario podría pasar que Pedro Sánchez aproveche la coyuntura y convoque elecciones anticipadas.

Ha ocurrido recientemente en Portugal, donde el primer ministro António Costa adelantó las elecciones, por no tener su gobierno el apoyo necesario de la izquierda representada por el BE (Bloco de Esquerda) y PCP (Partido Comunista de Portugal), para poder aprobar los presupuestos generales. Esa decisión jugó a favor del Partido Socialista, obteniendo la victoria electoral con una mayoría absoluta de 117 diputados.

En caso de los tribunales rechazar el resultado producido en el Congreso a favor de la Reforma Laboral, Pedro Sánchez, teniendo en consideración la experiencia portuguesa, ¿convocará anticipadamente las elecciones?. Esperemos que eso no ocurra y “las aguas vuelvan a su cauce”.