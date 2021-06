Se ve luz al final del túnel

- Publicidad-

Cuando la desesperanza, comenzaba a hacer mella en nosotros, llega San Juan y con sus hogueras, parece que comienzan a desaparecer los malos presagios. ¡Qué larga se nos está haciendo la salida de la pandemia!

Con el buen tiempo, comienza una luz diferente, una luminosidad más potente, y el ánimo también comienza a mejorar. Una gran ayuda moral ha sido el poder estar completamente vacunado, es como si un gran peso se nos hubiera quitado de encima, como si tuviéramos más fuerza para respirar, más alegría por salir, como si los colores se volviesen a apropiar de nosotros y desapareciese esa continua bruma espesa y densa en la que estábamos sumidos.

Parece una tontería, pero tenemos mejor ánimo, vuelven a nuestros oídos las canciones llenas de esperanza. Nuestros hijos respiran aliviados, porque han terminado un curso que comenzó lleno de incertidumbre, y de malos presagios. Pero ha llegado el final, y no ha habido apenas algún caso aislado, han podido estar con sus compañeros, podrán disfrutar del verano con precaución y cumpliendo todas las normas contra el virus, pero disfrutando del sol, los baños, las bicis, de la amistad, las confesiones, las risas.

Aunque hace un año, todos creíamos que íbamos a salir mejores, y aprender la lección de que nos necesitamos, de que unidos somos más fuertes, de que de una pandemia sólo se sale, si salimos todos juntos, y ningún país se queda atrás. El tiempo se ha encargado de demostrarnos, que hemos aprendido muy poco, que los intereses del capitalismo, siguen estando por encima de los seres humanos, que la economía rige nuestras vidas, y que a casi nadie le interesa mirar para atrás, y ver todos los que se han quedado por el camino.

Me entristece esta situación, lo que demuestra que el ser humano es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra, sin ser capaz de aprender. No me gusta la sociedad en la que estoy viviendo, y por ello mientras me lo permitan, intentaré desde esta columna de Diario16, poner mi granito de arena, para intentar despertar algunas conciencias, y que entre todos hagamos un mundo más justo y más humano.