¿Por qué se hundió el Titánic? Por un iceberg. Investigaciones posteriores demostraron más motivos. ¿Aplicables a España?

Algunas causas denunciadas…

Fuego en calderas ya en astilleros. Afectó al almacén del carbón. Debilitó el casco metálico. El barco salió defectuoso. Se sabía, pero no se informó.

España. ¿Qué “fuegos previos y con qué efectos” hizo la transición, Constitución, Estatutos? ¿Salía una democracia sólida, resistente, verdadera? Los protagonistas políticos de entonces sabían que nacía “debilitada”, que no sería lo que la sociedad esperaba. Ejemplo: Monarquía en lugar de República. Callaron. No informaron.

Espejismo. El choque de masas de aire de temperatura diferente dificulta la visión. Los vigías no detectaron el iceberg. No tenían prismáticos.

España. Hubo gran espejismo democrático en la política, sociedad. ¿Se quiso ver lo que no existía de verdadera transición a una democracia real, a una España homologable con los estados considerados democráticos de verdad? España sigue descendiendo en el ranking.

Remaches defectuosos. Se analizaron. Presentaban claras deficiencias en composición, dimensión, colocación, en todo el casco. Eso debilitó poderosamente su resistencia.

España: El articulado y desarrollo constitucional, estatutario, no se respetó. Hubo, hay, incumplimientos, debilidades, roturas, fugas, invasión de competencias, etc., desde el primer momento. Interpretaciones políticas, judiciales, perjudiciales calladas o permitidas. ¿Se exigió, se reaccionó, a tiempo o se dejó que fuese entrando “agua”, hundiendo…? ¿Cumplen su función “todos” los estamentos? ¿También los de Control? ¿Se gestionan con rigor todos los recursos o se “despilfarran” muchos miles de millones de € en infraestructuras inútiles, rescate bancario, subvenciones sin control, formación inútil, etc.? ¿Sería aprobada hoy la Constitución?

Mareas. Según los expertos, existió una marea superior a la normal. Muchos icebergs se trasladaron a la ruta del Titánic. No hubo previsión.

España: ¿Se previeron “escenarios” políticos, económicos, etc. que podrían perjudicar su viaje hacia la optimización de su realidad, de su potencial, o… fue, es, víctima de un proyecto español muy diferente y oculto…? ¿Mantiene su rumbo, lo desvía, o ha quedado a la deriva…y con claros signos de hundimiento…?

Ausencia de mando. El capitán se vio sobrepasado. Reaccionó tarde, mal. Evacuación caótica.

España. ¿Tenía, tiene, una autoridad “competente” para materializar su potencial? ¿Quién manda? ¿La Monarquía, el ejército, el “estado profundo”, el CGPJ, el Constitucional…? ¿Contaba, cuenta, con líderes “de Estado”, con proyecto común, conocido y asumido, comprometido, y perseverantes en su consecución? El “clima sociopolítico, resultados, actuales, ¿qué sugieren…? ¿De qué se habla en el Parlamento, Senado? ¿De cómo achicar agua y asegurar la mejor navegación de España hacia el mejor destino? ¿De planes estratégicos rigurosos orientados al futuro… o de penosas descalificaciones, temas puntuales, que ni siquiera abordan los gravísimos problemas actuales?

Órdenes mal dadas, ejecutadas. Quienes estaban al mando dieron instrucciones cuestionadas o ejecutadas incorrectamente. Entró aún más agua.

España: Detectadas las vías de agua democráticas, constitucionales, estatutarias, judiciales, en inversiones, financiación, invasión de competencias, ¿qué ordenaban los gobernantes? ¿En función de “¿ESTADO” o de “partido, ideología”? ¿Acelerar hacia la democracia real o alejando de ella? ¿Salvando o… hundiendo a España?

Un iceberg inundó el Titánic. Lo inundó de agua “desde fuera”. Lo hundió. ¿Fatalidad o incompetencia acumulada? ¿Y en España?

¿Se abren en España vías de agua desde el interior…?

En Desarrollo Organizacional sabemos: “un conjunto no funciona si no lo hacen todos sus componentes”. ¿Se respeta eso? España está en “quiebra sistémica”. Lo demuestran resultados y análisis de cada uno de sus estamentos. Según referentes de Estados considerados verdaderamente democráticos, modernos, prósperos, ¿qué diagnosticaría un observador internacional, competente, informado, imparcial, sobre los líderes políticos españoles? ¿Objetiva y subjetivamente, evitan “vías de agua o las provocan”? Cómo evaluar la actuación y la incidencia de…

la Monarquía. Emérito y actual Jefe de Estado…

partidos, líderes políticos ¿Proyectan el mejor futuro o defienden, imponen, modelos del pasado? ¿Cómo calificar su comportamiento mientras la “ola” del tsunami del coronavirus aún no ha hecho todo su efecto? ¿Sobre qué discuten…?

Congreso, Senado; parlamentos autonómicos

Estamento judicial

Patronales y Sindicatos

Ejército español…

Fuerzas de orden público

Corrupción y despilfarro sistémico

Medios de comunicación, públicos y privados,

Etc.

Cada uno de estos estamentos, ¿evitan la entrada de agua o abren vías desde “dentro” y facilitan aún más el hundimiento…?

¿Y el “motor” Catalunya?

Independentismo catalán: el mayor problema de España. ¿Quién lo crea, agrava? Montoro: “No es que queramos a los catalanes. Es que los necesitamos. Son los mejores. Son los que sacan a España de la crisis”. ¿Actúa España consecuentemente? Se asfixia su economía, se presiona para traslado de empresas, no se cumplen inversiones. Juicios cuestionados, presos políticos, violencia policial. Trato “colonial” según teoría de “colonización periférica” del prestigioso Ohmae. ¿Qué gana España “ahogando” la principal fuente de riqueza productiva, 25% de exportaciones, 19% del PIB, etc.?

¿Y los pasajeros…? En el Titánic estaban distraídos, ajenos a todo. ¿Qué hacen los votantes españoles? ¿En qué pensaban desde los primeros síntomas de incumplimiento Constitucional, Estatutario, la financiación, inversiones; invasión de competencias? ¿Son conscientes del deterioro en todos los campos de sus vidas en democracia, bienestar, justicia social, libertad…? Atribuido a Gandhi: “Si quienes gobiernan son unos idiotas es porque quienes les han votado están bien representados”. Cambiemos “idiotas” por “incompetentes”. Hay soluciones, pero eso requiere ESTADISTAS y VOTANTES CONSCIENTES. En España no existen. ¿Los hay…? ¿Qué demuestran los hechos…?

El Titánic se hundió. España, sus políticos y votantes, están en ello. Y hunden a Cataluña. ¡La salvación es posible! ¿Se intenta…? No hay indicios. Al contrario.

Los independentistas catalanes ya han reaccionado… Si los españoles, “todos” sus Estamentos, piensan en el mejor futuro, ¿qué deberían hacer …?