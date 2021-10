Se disparan los casos de ansiedad, depresión y duelo: la cara B de la pandemia

- Publicidad-

No fue hasta marzo de este año, cuando en el Congreso de los diputados, Más País, la formación de Iñigo Errejón , planteó por primera vez la necesidad de afrontar las dolencias mentales como un asunto de Salud Pública.

Siete meses más tarde , ayer, sábado 9, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la Ministra de Sanidad Carolina Darías junto a algunas personalidades del deporte y de la televisión, han presentado el plan el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 para atender al impacto provocado por la pandemia.

Más allá de datos, cifras y decisiones políticas, en el Día Mundial de la Salud Mental, desde Diario 16, hemos querido conocer de cerca y en profundidad los casos clínicos más comunes y las huellas psicológicas que ha dejado y que, aún persisten , en una gran parte de la población española por causa del Covid .

En la entrevista mantenida con la psicóloga Yaiza Fernández Ruiz de la clínica Arcoíris del Ensanche de Vallecas han aflorado las enfermedades o las situaciones de conflicto que provocó la pandemia y que, por miedo, tabú, vergüenza o también por falta de recursos económicos, no han visto la luz, hasta ahora.

Yaiza Fernández Ruiz, psicóloga en la clínica Arcoíris del Ensanche de Vallecas

Marzo 2020. Pandemia. Estado de Alarma, cierre de comercios, paro, Ertes, teletrabajo… En términos generales, percibe que hay un antes y después en el comportamiento de los trabajadores?

En líneas generales creo que sí, especialmente en aquellas personas que han perdido su empleo o que aún no se han incorporado a él. Las personas que aún se encuentran en ERTE o que no han encontrado otro empleo, en consulta se ve que muestran una actitud más insegura y con más temores ante el futuro. Esto ha influido incluso en la propia valoración y autoconcepto hacia uno mismo, ya que el ver que la mayoría ha ido retomando sus actividades pero ellos no, les genera mucha frustración. Además, es difícil gestionar la incertidumbre constante de “¿Cuándo me incorporaré?”, esto hace que no puedan hacer ciertos planes de futuro ni anticipar cómo van a ser sus próximas semanas o meses lo que genera la posibilidad de sufrir más ansiedad.

En cambio, aquellos que no lo han perdido, quizás no muestra un cambio tan noble, pero sí muestran ese temor de que cambie de nuevo la situación, incluso hace que buscar nuevos cambios y oportunidades laborales sea una decisión mucho más difícil de tomar por el miedo al cambio y a perder la estabilidad que sienten.

Ha notado un incremento de solicitud de consultas desde el inicio de la pandemia? Cuáles son los casos clínicos más habituales? Han ido cambiando con el transcurso de los meses?

Al comienzo de la pandemia no se notó el incremento en sí, ya que considero que en esos primeros momentos todos estábamos en “shock”. No obstante, según fueron pasando los meses, especialmente después del verano y finales del año anterior se fueron aumentando las consultas. En esos momentos es cuando empezamos a ver las consecuencias y secuelas psicológicas que ha tenido y está teniendo toda la situación que estamos viviendo.

En concreto, considero que hay un aumento en los casos con sintomatología ansiosa. La Ansiedad ante la incertidumbre que comentaba y ante la propia situación se ha agudizado. Anteriormente muchas personas mostraban este tipo de síntomas, pero tras la pandemia se han disparado aún más debido al constante cambio en el que nos hemos visto inmersos: restricciones de movilidad, cambios en las normativas, información constante del Covid-19, noticias difíciles de gestionar sobre incidencia, fallecidos… Además de las propias situaciones personales que cada uno ha ido teniendo en este ultimo año.

Por otro lado los casos de Depresión y de Duelo también han aumentado, muchas personas por desgracia han perdido a familiares y seres queridos en una situación muy dura. En muchos casos ante estas perdidas se han vivido situaciones muy límites y difíciles como no poder despedirse de la persona que ha fallecido o poder realizar su entierro. Estas circunstancias hacen que los procesos de duelo y de adaptación se hagan más complicados.

Muchas empresas mandaron a casa a sus trabajadores apenas comenzó el estado de alarma a teletrabajar. Como sobrellevaron la mezcla de ámbito laboral con lo que hasta ese momento era el personal/ familiar?

Al comienzo de la pandemia el teletrabajo fue un motivo más de estrés a la hora de combinar la parte laboral con la familiar y personal. Muchas empresas tomaron esta decisión para poder continuar sacando a cabo el trabajo, sin embargo, no todas las empresas estaban preparadas para trabajar en esta modalidad y esto les fue repercutiendo a sus trabajadores.

Creo que poco a poco se fue consiguiendo una estructura de teletrabajo con las peculiaridades de cada empresa que permitió tener un mayor orden y estructura para los propios trabajadores. Esto ha hecho que los trabajadores hayan podido tener una nueva “rutina” con estas características. Y esto ha ayudado a conseguir una mayor seguridad ya que gestionar estos cambios junto a la situación particular de cada casa: niños con clases online, teletrabajo, todos en casa durante tantos días… al comienzo generó dificultades y momentos de agobio y saturación.

Confinamiento, trabajo y, por las restricciones de movilidad, vacaciones canceladas, también en casa. Este cambio de planes inesperado, seguramente dejó huella en las mentes y en los comportamientos de los trabajadores…

Al retomar las consultas tras el “verano” se notaba que a comparación de otros años, la angustia tras retomar el verano, la mayoría sin vacaciones ni ningún tipo de desconexión, hubo un aumento en los casos de ansiedad. Además, cómo podemos recordar, a la vuelta del verano la incidencia y los casos aumentaron y eso conllevó nuevos confinamientos, todo esto supuso un mayor agotamiento mental para muchas personas.

Durante los últimos meses, desde la consulta trabajamos mucho la gestión de este desgaste. El hecho de estar teletrabajando y, además, recibiendo constantemente noticias negativas hace que el agotamiento sea aún mayor, esto ha repercutido tanto al estado de ánimo como a la motivación. Se ha incidido mucho en la idea de realizar actividades agradables, por muy mínimas que sean, aunque sean desde el domicilio para poder buscar pequeños momentos de desconexión.

Y en el caso de los que se quedaron sin empleo o no podían ejercer su actividad por las restricciones, entiendo que las reacciones no fueron iguales…

En los casos de las personas que no podían ejercer su actividad, que vieron como sus negocios permanecían cerrados durante meses, la sensación de angustia y de agobio fue aún mayor. Al trabajar estos casos en las sesiones, las personas mostraban una sensación de frustración enorme. Este malestar era compartido por aquellas personas que nada más comenzar la pandemia o durante esta fueron despedidas. Esta situación generó mucho temor hacia la incertidumbre, el no saber cuánto duraría la situación, el ver que se iba alargando más de lo esperado…

A la propia angustia de su situación laboral se le añadía la desocupación, el hecho de estar en casa encerrado todo el día “sin tener nada que hacer” ha generado muchos estados de desánimo y apatía. En estos casos, hemos intentado buscar nuevas vías de crecimiento personal o laboral para generar una mayor motivación. Hay una parte de estas personas que ha “utilizado” este cambio para reciclarse o incluso formarse en otras áreas o experiencias.

Más cuando no contaban con recursos económicos para afrontar un tratamiento psicológico privado y la seguridad social se lo denegaba por la saturación del sistema sanitario…

Normalmente esta situación la transmiten con mucha frustración. En general, ya resulta difícil buscar ayuda y acudir a una terapia, y si se le añade la saturación de la sanidad púbica y la falta de recursos para el ámbito privado es mucho más difícil de gestionar… Muchas personas en situación de desempleo o con situaciones laborales difíciles no pueden realizar el tratamiento en el ámbito privado, esto hace que su malestar se alargue e incluso a veces se cronifique.

Apenas acabó el estado de alarma, algunas empresas obligaron a sus trabajadores a volver a las oficinas cuando no existían aún vacunas….Cómo afrontaron esa vuelta a una aparente normalidad?

Creo que esta “primera” vuelta a la normalidad en muchas empresas fue una de las partes más difíciles de gestionar para muchos trabajadores. En general, considero que fue un estresor y un motivo de angustia y de ansiedad, ya que como todos hemos ido viendo la información y el conocimiento sobre el virus ha ido variando.

Muchos trabajadores tenían que volver a sus puestos principales teniendo en casa a personas a su cargo (niños, personas mayores dependientes…) esto también generaba mucho miedo y culpabilidad ante la posibilidad de contagiarse del virus y poder transmitírselo a sus familiares o convivientes.

En otras, sin embargo, la vuelta al trabajo presencial ha sido de forma progresiva o la han retrasado al primer semestre del año que viene. Afectan estas decisiones empresariales a sus empleados?

Como comentaba, volver al lugar de trabajo presencialmente ha generado síntomas de ansiedad y mucho miedo a lo “desconocido”. Muchas personas han vuelto al lugar de trabajo donde llevaban ejerciendo mucho tiempo, no obstante la situación en lo que hacían era muy distinta: distancia entre ellos, no poder compartir un café, marcharse a su casa a comer y continuar teletrabajando, etc.

Todas estas circunstancias en los casos que se han dado de forma paulatina y con un planteamiento progresivo hace que el trabajador pueda anticipar y relajarse ante su incorporación laboral. El hecho de que podamos ir aproximándonos ante situaciones novedosas hace que nos vayamos sintiendo más cómodos y seguros.

Desde su experiencia profesional, qué actitud tomaron los trabajadores con la aparición de una posible solución en la lucha contra el virus como las vacunas?

Desde mi experiencia, por lo que he visto en consulta, los trabajadores veían una fuente de esperanza y de alivio ante la aparición de las vacunas. Desde que fue avanzando la vacunación en los últimos meses, una gran parte, se han mostrado más relajados, tanto en su entorno laboral como el personal.

Actualmente, cuáles son los asuntos por los que los trabajadores recurren a contratar asesoramiento psicológico?

Una gran parte de los trabajadores acude por estrés laboral y ansiedad. A veces, es difícil gestionar la presión y exigencias del área laboral y si no se tienen las herramientas adecuadas puede conllevar altos niveles de estrés y malestar.

Además, por la propia situación que hemos vivido muchas personas tienen ahora más miedo a la hora de hacer cambios laborales y eso genera mucha frustración por tener que aceptar situaciones o circunstancias en las que no se sienten cómodos o que no les son fáciles de conllevar.

Con la pandemia, ha cambiado la metodología de trabajo en su profesión? ¿En qué medida?

Sí, desde que comenzó el estado de alarma muchas sesiones se realizan de manera Online. Esto nos ha permitido continuar trabajando y no perder la adherencia al tratamiento.

Una vez que se retomó la actividad sanitaria y pudimos volver a las consultas presenciales, algunas personas así lo hicieron, en cambio una gran parte actualmente continúa y empieza terapia de forma totalmente online. Pese a que al principio las personas mostraban quizás mayor reticencia, al final, tanto por logística y gestión de su tiempo como por la cercanía de poder vernos sin mascarillas, han sido los motivos principales que hacen que la terapia online se mantenga.

Desde una perspectiva exclusivamente psicológica y aún existiendo restricciones de aforo y movilidad, podemos afirmar que este verano para la mayoría de los trabajadores fue diferente en relación al 2020?

Creo que a nivel psicológico a pesar de las restricciones de este verano la mayoría de las personas ha podido tener un mayor nivel de desconexión. Una gran parte ha salido de su día a día y ha cambiado de ambiente, sin embargo en 2020 esto no fue así.

Esto nos ha ayudado a todos a volver después del verano a nuestros trabajos con otras sensaciones y más liberados.

La pandemia ha provocado que algunos partidos políticos hayan planteado abiertamente la necesidad de tratar la salud mental como una cuestión de interés público. En el siglo XXI, por qué considera que sigue siendo tabú hablar de salud mental?

Considero que la pandemia ha dejado secuelas de diversa índole, pero sin duda una de ellas es la psicológica. Tal y como hemos comentado, la pandemia ha traído el empeoramiento de patologías que ya estaban, muchas quizás encubiertas, ha traído nuevos motivos de sufrimiento y de malestar, ha traído miedo, angustia y desesperanza ante la situación.

Seamos más o menos conscientes, hemos vivido una situación que nos ha cambiado en parte. Nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de llevar nuestra rutina, nuestro día a día, la manera de desconectar e incluso de disfrutar. De todo esto también sacaremos aprendizajes y creo que uno de ellos está siendo visibilizar poco a poco cada vez más la importancia de la salud mental. La importancia de cuidarnos mentalmente, de saber reconocer e identificar nuestras dificultades, nuestras emociones.

La importancia de no alargar el malestar por miedo o por vergüenza de acudir al psicólogo por el qué dirán si se enteran. La importancia de no sufrir en silencio y de apoyarnos y acompañarnos mejor. No obstante, creo que aún nos queda mucho camino por recorrer, ya que por desgracia, a día de hoy aún existen muchos prejuicios e ideas erróneas sobre la salud mental que no ayudan a la hora de buscar ayuda cuando lo necesitamos.