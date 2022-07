Save The Children se reúne con Más Madrid para valorar su propuesta sobre la gratuidad de los comedores escolares

- Publicidad-

Los miembros de la dirección de Save The Children en la Comunidad de Madrid, Arantxa García y Álvaro Ferrer, han mantenido una reunión con la diputada y portavoz adjunta, María Pastor, y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Javier Padilla con el fin de establecer líneas de trabajo conjuntas para proteger a la infancia y a las familias, y conocer la iniciativa registrada la semana pasada por la formación madrileña en la Asamblea de Madrid.

En dicha iniciativa se propone la gratuidad de los comedores escolares de infantil y primaria, junto con un plan de desarrollo de servicios de comedor para el alumnado de educación secundaria obligatoria, hasta alcanzar la gratuidad universal del comedor en todo el periodo de educación obligatoria en los centros financiados con fondos públicos.

“Madrid está a la cola en inversión por alumno en ayudas a comedor por comunidades autónomas y no garantiza su gratuidad, haciendo que las familias madrileñas estén más desprotegidas que el resto de las familias españolas. Defender y proteger a las familias es avanzar hacia el comedor universal y gratuito”, ha afirmado la diputada y portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea, María Pastor.

Por su parte, el diputado Javier Padilla, ha declarado que “nuestra región necesita políticas concretas que hagan que criar no sea un desafío imposible. Necesitamos avanzar con medidas como el comedor universal y gratuito, por las familias, por los niños y niñas y porque es una forma de garantizar el derecho completo a la educación”.

📢Álvaro Ferrer, nuestro especialista en educación: "Más de un millón de niños y niñas sin recursos en España no tienen becas comedor. Y la desigualdad territorial es abismal. Solo el 2% de los escolares de Murcia y Melilla acceden a esta beca, en Madrid el 9% y Canarias el 25%". pic.twitter.com/IOIgpEtFPX — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) May 10, 2022

- Publicidad-

Si bien tras finalizar el encuentro, los representantes de la asociación humanitaria no formularon declaraciones, es oportuno recordar que el pasado mes de mayo, Save The Children sacó el informe ‘Garantizar el comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de pobreza’ en el que analizan la situación de las ayudas a los comedores en las diferentes comunidades autónomas, y donde se muestra cómo la Comunidad de Madrid está entre las últimas comunidades en inversión por alumno en las ayudas a comedores, siendo además, de las pocas comunidades que no garantiza la gratuidad del comedor escolar en ninguno de los estratos de renta.

📚Aquí podéis acceder a todo el informe de #ComedorGarantizado: Garantizar comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de pobreza.



👉https://t.co/4B391GtxkU pic.twitter.com/iFcXVWcssi — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) May 10, 2022

El informe, además, hace una serie de recomendaciones, como la inversión en los comedores en los institutos o el establecimiento de un umbral de pobreza como nivel de renta mínimo que dé derecho a ayudas o bonificaciones de comedor escolar gratuito