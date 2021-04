El Sindicato de Enfermería se muestra contrario a la pretensión de que los estudiantes de Enfermería puedan desarrollar labores de titulados y poner vacunas a los usuarios madrileños. “Son estudiantes, están formándose y no pueden responsabilizarse de la inoculación de vacunas del Covid19 que tiene que estar en manos de profesionales de Enfermería formados y titulados”.

Desde SATSE Madrid se lamentan de que quien tiene que velar por el correcto funcionamiento de la Sanidad, que no es otro que el Gobierno regional, pretenda precarizar un acto sanitario como es la vacunación. Van a llamar, no contratar, a estudiantes a los que va a ‘recompensar’ con créditos formativos y según parece lo tienen que hacer fuera de su jornada lectiva lo que significa que podrían no tener cobertura legal de ningún tipo.

SATSE Madrid considera que al ser estudiantes no pueden colegiarse y si ‘trabajan’ fuera de su jornada lectiva no sabemos si les amparará el seguro escolar, que está previsto para cubrir incidencias solo durante su formación, por lo que desde SATSE Madrid se preguntan qué pasará si hay algún tipo de negligencia, error o accidente laboral. ¿Tendrá cobertura legal o algún seguro de algún tipo?

Por otro lado, la nueva iniciativa del Gobierno regional pone al descubierto la necesidad de realizar nuevos contratos y de dotar correctamente las plantillas de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, así como de otras categorías laborales en la sanidad pública madrileña.

“La Comunidad de Madrid, explican desde SATSE Madrid, arrastra una grave carencia de estas profesionales que no se resuelve contratando por un mes a enfermeras jubiladas o permitiendo que estudiantes realicen la labor de titulados universitarios sino mejorando las condiciones profesionales y laborales de las enfermeras y fisioterapeutas que están trabajando en el Sermas, en la AMAS o en los centros educativos”.

Urge mejorar las retribuciones de enfermeras y fisioterapeutas (las más bajas de todo el Estado) así como ofrecer mejores condiciones profesionales y laborales para invertir la situación actual. “Lamentablemente, finalizan, Madrid en vez de atraer profesionales de Enfermería y Fisioterapia lo que hace es exportarlos ya que buscan mejores condiciones que las que el Sermas, la AMAS o Educación les ofrece”.