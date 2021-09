Sare desconvoca la marcha contra la cadena perpetua, a pesar de contar con el visto bueno de la Audiencia Nacional

- Publicidad-

Ayer la Audiencia Nacional daba a conocer mediante un auto, que los actos convocados para mañana sábado, enfocados a la protesta contra la cadena perpetua, no incurrían, en principio, en delitos de enaltecimiento al terrorismo ni de humillación a las víctimas.

En su auto, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, explicaba que los hechos que no se han producido no se pueden perseguir, o sea, que por el momento habría que considerar que los actos convocados no suponen en sí mismos ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación a las víctimas. No obstante, sí solicitó a las Fuerzas de Seguridad que estuvieran presentes y vigilaran en todo momento por si observasen algún tipo de ilegalidad en este sentido.

De la misma manera, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco explicaba también que los actos convocados no requerían de autorización administrativa, sino que simplemente necesitan ser comunicados, por lo que no se podían suspender por parte de la administración.

Sare suspende la marcha

Sin embargo, hoy la organización Sare ha decidido desconvocar la marcha que estaba prevista celebrar en Arraste y que algunos habían querido considerar como un «homenaje» al preso de ETA, Henri Parot. Se mantienen en la agenda actos en diferentes localidades donde se llamará a la movilización contra la «cadena perpetua».

Sare ha dado a conocer su decisión porque desde algunos sectores se ha intentado criminalizar, según ha informado Europa Press. No se hará alusión expresa a ningún preso de ETA en concreto.

El acto era una carrera que mediante relevos recorrería 31 kilómetros, haciendo referencia a los años que Parot cumplió condena.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que, a pesar de haberse suspendido esta convocatoria, «Sare sigue mostrando como víctimas a los terroristas». Mediante un comunicado han señalado que «aunque cambia de nombre y de lugar, estas concentraciones siguen teniendo como objetivo mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción, y ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA.

La AVT ha convocado también actos para mañana, concretamente cuatro a las 11.00 en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada, los lugares donde el etarra Henri Parto asesinó a 39 personas.