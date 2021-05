Saracho: su estrategia procesal al desnudo

- Publicidad-

Las razones que esgrime el magistrado José Luis Calama Teixeira son de peso y dejan claro que además de por un presunto delito de manipulación de mercado, se está investigando la actuación de Emilio Saracho como Presidente del Popular, por la posible comisión de un presunto delito de administración desleal, que habría conducido al Banco Popular a ser resuelto por la JUR y entregado al Santander por un euro.

La estrategia de defensa de Saracho se ha basado en alegar que él “pasaba por allí”, que se encontró con un banco condenado y que lo que ocurrió se debió a Ley de Murphy, sin ser capaz de dar un solo dato que respaldase tan increíble tesis y, por cierto, negándose desde el principio a gestionar, a aplicar el plan de negocio aprobado por el Consejo, ni ningún otro propuesto por el. ¿A que vino entonces el sr. Saracho al Banco Popular?. Quizás sólo vino a cobrar los 4 millones de bienvenida, cobrar anticipadamente sus derechos acumulados en JP Morgan, hacer una operación rápida e irse a su casa forrado, no sabemos si compensado también por el beneficiario.

Saracho trató de poner el foco sobre los anteriores gestores y urgió al Juez para que archivase su causa

Recordemos que el Informe de los Peritos del Banco de España de abril de 2019 estableció que:

⁃ El Popular había sido resuelto por una crisis específica de liquidez desarrollada en el segundo trimestre de 2017 (etapa de Emilio Saracho al frente del Banco), con una cobertura mediática negativa con noticias que afectaron a la reputación del Banco;

⁃ El Popular era un banco solvente, con un patrimonio de 11.000 millones de euros, viable con una capacidad de generar beneficios operativos de 1.100 millones de euros al año, y que no se entendía, que en la resolución, ni el BCE, ni la JUR pusiesen en marcha medidas alternativas, que el Popular podía ejecutar en cualquier caso.

⁃ La tesis de la defensa de Emilio Saracho optó por desviar la atención sobre estos hechos hacia meras especulaciones, como la supuesta financiación de acciones de la ampliación de capital o las sobre tasaciones inmobiliarias.

Como los informes de las autoridades y los peritos, o las declaraciones del auditor PwC, Ana Patricia Botín y Rodrigo Echenique, coincidían en la ausencia de sobre tasaciones o infravaloraciones, y coincidían en que la supuesta financiación de acciones, si la había, era irrelevante (véase el informe del BCE al efecto que concluye que podría haberse financiado un 2% de la ampliación, o sea, menos de una décima de capital regulatorio que según Saracho no se habría descontado), siguiendo la táctica del calamar, Saracho trató de poner el foco sobre los anteriores gestores y urgió al Juez para que archivase su causa.

La reacción ante la negativa de Calama, a través de medios y periodistas afines, no se ha hecho esperar. Saracho parece nervioso y enfurecido y dispara contra todo y contra todos: contra el Banco de España, la CNMV, Ángel Ron, los directivos, AEMEC y los más de siete mil accionistas que representa y que se querellaron contra Saracho…; parece que todos están confundidos, menos él.

Seguramente, nada ha tenido que ver en esta estrategia el hecho de que, uno de los abogados de Saracho haya sido un superior de los fiscales anticorrupción. Será probablemente una casualidad, pero al Juez instructor parece que no le afecta la presión, a la que, sin duda, intentan someterle.

Estrategia fallida

Saracho tendrá que esperar. La estrategia de poner presión sobre los directivos anteriores, que nunca han visto junto todo lo que Saracho percibió con motivo de esta operación, y alegar, que nada tuvo que ver con la resolución del Banco Popular, no ha dado resultado.

Siguiendo con la tesis del “pasaba por allí”, en sus últimos escritos de finales de abril carga la responsabilidad, incluso, sobre los directivos que le acompañaron durante sus meses al frente del Banco. Por ejemplo, dice que nada tuvo que ver con la redacción del hecho relevante de la re-expresión, que fue el principio de fin de Banco, apuntando a los abogados de Uría, que él mismo había contratado; señala que el Santander renunció a dar liquidez al Popular semanas antes de su caída, cuando no debería extrañarle esto, cuando el pregonaba que quería vender el “puto” banco a diestro y siniestro, competidores incluidos. En todo caso, ¿ no será que la mención al Santander forma parte de una nube de humo, diseñada por este con el propio Santander, para desviar la atención.?

No obstante, Saracho tiene una mente que tiende al olvido de lo que no le interesa, en sus escritos no da una sola explicación sobre su política de comunicación, nunca antes vista en un Presidente de una cotizada y retratada con precisión en el testimonio del director de comunicación, tampoco por qué aseguró a sus consejeros tres semanas antes de la resolución del Banco que nunca necesitaría liquidez de emergencia…, por qué contrató sin autorización del Consejo en febrero de 2017, al despacho Uría y Menéndez para vender el Popular, la Operación Noya y por qué presionó a los Consejeros para resolver el Banco en una decisión discutida y polémica.