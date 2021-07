Saracho informó a Europa de que había 4 posibles compradores del Popular cuando ya estaba en marcha la resolución

- Publicidad-

El 5 de junio de 2017, Emilio Saracho trasladó a Daniele Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Resolución, una carta, a la que Diario16 ha tenido acceso, en la que intentó vender la «buena gestión» que estaba haciendo de la crisis del Popular y le exponía medidas que, en realidad, no estaba ejecutando.

En esa misiva, Saracho habló de la ELA del Banco de España, sin mencionar los errores de forma de la documentación presentada. De igual manera, Saracho afirmó que se estaban preparando planes de acción alternativos para una ampliación de capital el mismo día en que rechazó la oferta de Deutsche Bank.

Información manipulada

No obstante, la situación que planteaba el ex presidente del Popular en esa carta no era la real, dado que también transmitió una información manipulada respecto a las ofertas de operación corporativa de venta de la entidad (M&A).

«Permítame también informarle sobre el estado de nuestro proceso de doble vía (transacción corporativa y aumento de capital). En lo que respecta al proceso M&A, seguimos en contacto con cuatro posibles oferentes que inicialmente mostraron interés. Dos de ellos están realmente comprometidos y un tercero acaba de solicitar volver a ingresar al VDR. Hoy hemos enviado una carta a todos ellos en la que se sugiere una posible estructura que podría ayudar a salvar las diferencias de valoración y facilitar un acuerdo. Planeamos tener más interacción con los candidatos durante esta semana», afirmaba Saracho en su carta.

La resolución ya estaba en marcha

Recordemos que esta carta se envió el día 5 de junio a las 19.20, cuando ya hacía 24 horas que el FROB había enviado las cartas a las cinco entidades bancarias para informar de que el Popular iba a ser resuelto el día 6 de junio y que se abriría una subasta para adjudicar a la entidad.

Ese mismo día 5 de junio ya habían renunciado a entrar en el proceso CaixaBank, Sabadell y Bankia y sólo quedaban dos: BBVA, quien al día siguiente solicitó más tiempo y datos para poder estudiar la oferta a presentar en la subasta, y Santander.

Sin embargo, en los correos cruzados entre el FROB y el Popular, a los que ha tenido acceso Diario16, sólo tenían acceso a la Virtual Data Room el Santander (nombre en clave Swin) y BBVA (nombre en clave Bike). Ese día 5 de junio se solicitó el acceso a PwC que, evidentemente, no es un banco que pudiera realizar una oferta, sino el auditor de Banco Popular.

Por otro lado, Saracho informa de que están en negociaciones cuando, en realidad, lo que se estaba ejecutando era el plan de resolución.

Por tanto, lo que el expresidente del Popular estaba haciendo en esa carta era manipular lo que realmente estaba ocurriendo en España para dar una imagen de actividad constante cuando, en verdad, el Popular ya había sido sentenciado el día 3 de junio en la reunión que mantuvieron Saracho, Jaime Ponce, Elke König y otros directivos del banco, de la JUR y del FROB.