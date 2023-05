Sanitarios y docentes se unen para ponerse en huelga contra Ayuso

- Publicidad-

Después de sendas reuniones con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, desde el Gobierno de Ayuso, parece ser que, para esta Consejería no es prioritaria la negociación de la reducción de la jornada lectiva de las y los docentes madrileños. Por ello, debido a ello, la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado Pampliega junto al resto de los sindicatos, mantiene su convocatoria de huelga de docentes para el próximo 26 de mayo.

Todos contra Ayuso

UGT, realizó una consulta con la afiliación, en la que más del 85% de los encuestados afirmaron que secundarían una jornada de huelga por la reducción de la jornada lectiva a 18 horas en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 23 horas lectivas para el Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria, anunció el pasado 16 de mayo que convocaba una jornada de huelga, uniéndose a la ya convocada para ese día por Sanidad.

11 años de recortes en educación y sanidad

Son ya más de once años desde que la Comunidad de Madrid del PP, cuya heredera ha continuado, se inició los recortes educativos y, hoy en día, no se han revertido, cuando prácticamente la totalidad de Comunidades Autónomas, de diferente signo político, ya lo han realizado. Pero Ayuso no.

Jusdado valoramos que la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Ayusoponga sobre la mesa un calendario de negociaciones, aunque aún está sin concretar, “pero diferimos en su planteamiento, ya que nos ha comunicado que la negociación comenzará por la mejora en los permisos y licencias de las y los docentes madrileños, que ya se mejoraron en el actual Acuerdo Sectorial del año 2018, mientras que la reducción del horario lectivo, por el momento, no sería una cuestión a tratar antes de que finalice este curso”.

Servicios mínimos abusivos por parte de Ayuso

A todo ello se une, además, que la Consejería de Educación del gobierno de Ayuso pretende imponer unos servicios mínimos abusivos (más del 60% de los docentes de infantil y primaria no podrían secundar la huelga), para boicotear la misma, privando, a una amplia mayoría de docentes, de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras.

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid hizo una consulta sobre la convocaría de huelga conjunta con Sanidad para el día 26 de mayo 2023. El resultado de la consulta fue que el 62% de los 4015 participantes, estuvieron a favor de apoyar una movilización conjunta y convocar la huelga.

Además, en las asambleas de afiliación que se convocaron se apoyó por el 97% de las personas asistentes la convocatoria de huelga. Tras la asamblea de afiliación se convocó una asamblea abierta.

Pero han rechazado realizar la huelga ANPE, STEM y CSIF. CGT, que, hasta hoy, no ha dado respuesta.

FAPA Francisco Giner de los Ríos se une contra Ayuso

La FAPA Francisco Giner de los Ríos comparte los motivos que llevan a las organizaciones sindicales de enseñanza de CCOO, UGT y CSIT, a convocar huelga en la enseñanza madrileña el próximo viernes 26 de mayo, por lo que ha trasladado su apoyo y respaldo a las organizaciones convocantes en nombre de la federación, del millar de asociaciones de madres y padres del alumnado que integra y, por extensión, de las familias madrileñas. Ese apoyo y respaldo, la FAPA lo traslada a la sociedad madrileña para que desde ésta también se haga tanto de forma colectiva como individual.

Los motivos son más que sobrados y el momento es el más oportuno. Durante años, la educación en la Comunidad de Madrid ha sufrido políticas destructivas que nos han llevado a cosechar un auténtico fracaso educativo. No se puede seguir más tiempo siendo los que menos invertimos en educación pública del país y los que obtenemos los resultados más mediocres con nuestro sistema educativo.

Ayuso maltrata al profesorado madrileño

Es inaceptable el maltrato al profesorado madrileño, que sufre una de las peores condiciones económicas del país y el mayor número de horas lectivas, así como unas ratios en las aulas y en número de alumnado que dificultan diariamente su labor. Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos, denuncian que los niños y niñas madrileños “sufren las consecuencias en las aulas madrileñas, y las familias tenemos la obligación siempre de velar por sus intereses”. Estos, en este momento, pasan de forma inexcusable por apoyar y respaldar esta convocatoria de huelga.

También huelga de sanitarios contra Ayuso

La convocatoria se hace coincidir con la anunciada también para ese día en el ámbito sanitario; otro sector de los servicios públicos que sufre las devastadoras políticas autonómicas que se centran en su desmantelamiento y privatización, como ocurre igualmente en el terreno educativo.

El 26 de mayo están llamados a la huelga los 78.000 profesionales que forman parte de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), un paro convocado por CC.OO., UGT, Satse y CSIT Unión Profesional.

Entre las reivindicaciones figura la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 35 horas, mayor dotación de recursos y mejoras para los profesionales. Los sindicatos, para “salvaguardar los dos pilares del Estado de Bienestar como son Sanidad y Educación y después de que la Comunidad sea una de las pocas regiones que mantiene esta medida”.