Sanitarios contra Ayuso

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid –Satse, CCOO, Amyts, CSIT y UGT se han concentrado a las puertas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid para manifestar su malestar el “maltrato constante” a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y, se han mostrado “hartos y hartas” de las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, y han exigido que “se les trate con respeto”.

Los representantes sindicales han leído un manifiesto en el que han mostrado cansados “de la situación insostenible que viven los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No es el coronavirus el enemigo a combatir, es la Administración de Ayuso. que nos ignora, que recorta nuestros derechos y libertades, que nos trata como meros números sin derecho a replicar”, han denunciado.

“Hoy hemos venido a decirle a esos cargos que se esconden en despachos que den la cara, que asuman sus errores y dejen de tomarnos el pelo”.

Y han terminado el texto reclamando "dignidad y el respeto a los profesionales de la sanidad pública madrileña. De nada sirve que me tiren flores mientras me pisan el cuello, no nos merecemos el trato que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso nos da"

Las centrales sindicales han denunciado que la atención primaria en la comunidad de Madrid está en situación límite y responsabiliza a la Consejería de Sanidad de esta situación y a la propia Ayuso en particular.

En la concentración se ha exigido mejoras en las ratios y la vuelta a la jornada de 35 horas. También han querido mostrar su posición frontal a los traslados “forzosos” al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y han rechazado que se convierta en un centro de referencia para administrar las vacunas.

Foto Agustín Millán

Han reclamado la renovación de todo el personal desplazado por uno propio en el hospital de Pandemia de Ayuso. Y han demandado una gratificación a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña por el “sobre esfuerzo que han llevado a cabo durante la pandemia” y una compensación “igualitaria” por su desempeño durante el temporal de nieve, derivado del paso de la borrasca Filomena.

Eva López Simón, secretaria de Políticas Sociales y Sector Públicos de UGT Madrid denuncia “la situación límite en la que se encuentran los profesionales de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y recuerda que más del 80% de los problemas de salud en la Comunidad de Madrid, tanto Covid como no Covid, se resuelven en Atención Primaria”.

Eva López Simón, secretaria de Políticas Sociales y Sector Públicos de UGT Madrid, foto Agustín Millán