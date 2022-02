Sanidad y comunidades autónomas aprueban por unanimidad eliminar la mascarilla en exteriores

- Publicidad-

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado por unanimidad eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, según indican fuentes del Consejo Interterritorial de Salud.

A partir del jueves, las mascarillas solo serán obligatorias en eventos multitudinarios, cuando no se pueda respetar el metro y medio de distancia de seguridad de ningún modo, y por supuesto en interiores.

Además, el consejo ha decidido que los estadios volverán al 100% de su aforo a finales de febrero.

La ministra Carolina Darias había convocado a las 8 de la mañana a los consejeros a una nueva reunión extraordinaria del Consejo Extraordinario del Sistema Nacional de Salud para ultimar los detalles del fin de la mascarilla en exteriores y para detallar el real decreto que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros.

Darias anunció el pasado viernes, anunció que las mascarillas dejaran de ser obligatorias a partir del próximo jueves. Lo más curioso fue que el anuncio se produjo solo tres días después de que el Congreso convalidara el polémico decreto con el que volvió a imponer su uso en la calle.

Siempre Ayuso

La presidenta populista de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo en uno de sus tantos actos diarios, que el Gobierno está ”mareando’ a la población: Primero el pasaporte Covid en unos sitios sí y en otros, no. Con que la mascarilla era importante y luego no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando, además, que en los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido”.