El Ministerio de Sanidad ha comunicado este jueves 9.663 contagios y 126 muertos al recuento oficial, con lo que el total de personas asciende a 3.396.685 y 76.882 han fallecido desde el inicio de la pandemia. Mañana se pondrá en marcha una campaña para contrarrestar la reticencia a las vacunas a anticovid; «Yo me vacuno seguro«.

La incidencia acumulada registra una ligera subida y se sitúa en 202 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Sanidad también ha comunicado que 8.631.548 de personas en España han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas, el 18,2% de la población.

«La pandemia continúa con su ritmo de crecimiento lento pero constante, existe una gran variabilidad entre comunidades autónomas. Hay algunas con apenas 35 casos hasta más de 400, siempre con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que tienen un rango mayor por sus características especiales”, ha señalado Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.

Vacunación

En cuanto a la evolución de la campaña de vacunación, se han superado ya los 11,8 millones de dosis administradas. “Esto supone el 87,4% de las dosis entregadas, es decir todas las vacunas que llegan se reparten y se administran con rapidez”, destacado Calzón.

En tan solo tres días se han podido administrar 1,3 millones de dosis. Dentro del colectivo de personas mayores de 80 años, más del 56% han terminado la pauta completa con dos dosis. “La llegada de vacunas, el ritmo es ascendente a lo largo del año. Frente a los 10 millones de dosis que recibimos hasta marzo, la previsión es que crezca en el trimestre actual y el siguiente”, ha recordado la secretario de Estado de Sanidad.

50 millones de dosis más de Pfizer

A este habría que sumar el anuncio que hizo la presidenta de la Comisión Europea de que se dispondría de 50 millones de dosis más de Pfizer, a nosotros nos corresponderá en torno a 5 millones de dosis.

Silvia Calzón ha anunciado que mañana lanzarán una campaña llamada Yo me vacuno seguro, “para concienciar a la población sobre la importancia de las vacunas”.

Vacuna de Janssen

España ha recibido ya la primera remesa de vacunas de Janssen, pero se quedará almacenada hasta conocer la semana que viene la recomendación sobre esta vacuna de la Agencia Europea del Medicamento.

La Comisión de Salud Pública revisará este jueves las propuestas para avanzar en la vacunación con AstraZeneca. En concreto, estudiará las propuestas de los territorios para avanzar en la primera dosis, o ampliar a más grupos de edad el suero anticovid de esta farmacéutica. De momento, esta vacuna se destina a la franja de edad de 60 a 69 años.

Pasaporte COVID-19

Alfredo González, secretario general de Salud Digital ha informado hoy sobre el pasaporte de vacunación: «Los 27 Estados Miembros han desarrollado el proyecto del certificado verde digital que va a facilitar la movilidad en el ámbito de la Unión Europea y proteger la salud pública”.

Este documento será un certificado sencillo e interoperable, será gratuito y universal, como las vacunas. Generará un certificado con un código QR que habilitará tres cosas: podrá acreditarse que la persona ha recibido la vacuna, que ha recibido un resultado negativo de una prueba y certifica que la persona se recuperó de la enfermedad acreditándose con un resultado positivo de una prueba.

Por el contrario, este documento, no limita la movilidad a quien no posee este certificado. No es un requisito para viajar, es un certificado que permite la movilidad.

González ha informado que se prevé ampliar este modelo a terceros países fuera de la UE. En España, mientras continúan los trabajos jurídicos y técnicos, “ya hemos comenzado con el proceso de implantación de este certificado verde digital y se prevé que esté operativo en junio, para la campaña de verano. Los certificados se emitirán por medios electrónicos y por papel. España va a poder recibir a más gente con más seguridad, retomando la actividad económica a la vez que protegemos la salud”, han destacado.