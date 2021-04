La ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud ha explicado que «el viernes delimitaremos si continuar con la vacunación con segundas dosis de AstraZeneca o esperar al resultado del estudio clínico que estamos haciendo para generar evidencia científica».

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 8.665 nuevos contagios y ha sumado 88 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada baja dos puntos y se sitúa en 230 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Darias ha explicado que «la letalidad ha bajado de manera espectacular en las residencias y en personas mayores de 80 años. Estamos en un periodo de estabilización»

Vacunas

Darias ha recordado que esta semana es la semana récord de llegadas de vacunas: 3,9 millones de dosis de vacunas en solo una semana. «Va a marcar el punto de inflexión en la estrategia de vacunación. Estamos redoblando los esfuerzos de cooperación entre el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las comunidades autónomas», ha dicho.

Además, la ministra a explicado que la última semana se han administrado 1,8 millones de dosis y hoy se han superado los 15 millones de dosis suministradas. Además, hay 4,1 millones de personas con la pauta completa. 68% mayores de 80 años han recibido una pauta. «Son datos que indican el buen ritmo del proceso de vacunación focalizada en cumplir con nuestro objetivo: llegar a final de agosto con el 70% de la población ya vacunada y la semana que viene tener vacunados con la pauta completa a cinco millones de españoles», ha asegurado.

AstraZeneca

Sobre la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, Darias ha explicado que «las personas menores de 60 años y que hayan recibido una primera dosis de AstraZeneca van a esperar a lo que determinen los expertos. Estamos revisando la evidencia científica y lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Se trata de un debate abierto en la que países como Francia o Alemania están ya poniendo segunda dosis de vacunas de RNA«.

En este sentido, la ministra ha asegurado que han iniciado un ensayo clínico y, entre hoy y mañana se va a proceder a pinchar a los participantes, por lo que a mitad del mes de mayo se podrán tener las primeras evidencias de este ensayo clínico. «Entiendo que pueda haber inquietud entre las personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Este viernes daremos alguna pauta al respecto», ha dicho.

Además, Darias ha explicado que «Finlandia, Alemania, Suecia, Francia son países que están pinchando segundas dosis con Pfizer, no con AstraZeneca. La EMA ha permitido que sea cada país quien tome esta decisión. Nosotros la tomaremos el viernes. Según nuestro ensayo clínico, la primera dosis de AstraZeneca protege hasta en un 76%. La EMA no se pronunció sobre una planta heteróloga, es decir, poner una primera dosis de una vacuna y una segunda de otra y dice que no hay evidencia científica. Eso es justo lo que estamos intentando hacer nosotros. Tener más información para tomar la mejor decisión desde la máxima seguridad. Es una decisión difícil y compleja».

Certificado verde digital

Sobre el certificado verde digital, la ministra ha explicado que se está tramitando en el Parlamento Europeo y va a funcionar como un facilitador de movilidad, va a dar información sobre si la persona ha sido vacunada, si ha pasado la enfermedad o si tiene una prueba diagnóstica de infección activa.

Eventos masivos

Sobre los eventos multitudinarios y el posible regreso de espectadores a los partidos de fútbol, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que «hay que ser muy precavido» y ha recordado que el objetivo es bajar de una incidencia de «50 casos por cada 100.000 habitantes».