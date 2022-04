Pedro Sánchez violó la Constitución y el derecho internacional al rendir España a Marruecos

- Publicidad-

Cuando uno es presidente de un gobierno democrático y adopta decisiones de manera unilateral, sin informar al resto del gabinete, se corre el riesgo de que dicha decisión sea ilegal. Eso es lo que, según los expertos, ha ocurrido con el giro de 180 grados que Pedro Sánchez y José Manuel Albares han adoptado respecto a las relaciones con Marruecos.

En realidad, a Pedro Sánchez le da igual el Sáhara Occidental y los cientos de miles de personas tiradas en el desierto porque no pueden vivir en su tierra. Lo que de verdad le importa al presidente español es ser recibido por Joe Biden en la Casa Blanca y, para ello, tiene que pagar un peaje: dar a Marruecos todo lo que pida y más si hace falta. Y Sánchez lo ha hecho así porque su ego le impide reconocer que podía pasar a la historia como el primer presidente español que no pisa el Despacho Oval. Incluso Zapatero, tras su desplante ante la bandera de los Estados Unidos, fue recibido por Barack Obama (son inolvidables las fotografías de las hijas vestidas con ropas góticas).

Sin embargo, el precio que se va a pagar por esa visita oficial a Washington va a ser muy alto, no sólo para Sánchez o Albares, sino para España, puesto que, según han señalado los expertos, tanto el presidente como el ministro de Exteriores han violado tanto la Constitución Española como el derecho internacional.

En una entrevista concedida a El Debate, Carlos Ruiz Miguel, catedrático en Derecho Constitucional, ha señalado, en primer lugar, que lo ocurrido sólo puede ser comprendido desde una perspectiva de país derrotado (España) y, en segundo término, lo ha calificado como «profundamente equivocado y de extrema gravedad, en la forma y en el fondo».

Por otro lado, la decisión unilateral de Sánchez de afirmar que la propuesta de Marruecos respecto al Sáhara Occidental es la más «viable», supone una violación del artículo 97 de la Constitución Española «que establece que el gobierno representado por el Consejo de Ministros es el que dirige la política exterior», afirma Ruiz Miguel, lo que, evidentemente, supone que tanto Pedro Sánchez como José Manuel Albares se otorgaron facultades que la Constitución no les concede, porque la decisión de traicionar al Sáhara Occidental y dar un giro violento a la estrategia española no fue tomada por el Gobierno, sino por Sánchez y Albares de manera unilateral.

Carlos Ruiz Miguel, además, es contundente al afirmar que el presidente del Ejecutivo español ha violado también el derecho internacional, puesto que España sigue siendo la potencia colonial y, en consecuencia, tiene la obligación de facilitar la descolonización, proceso que no incluye entregar el Sáhara a Marruecos como ya se hizo en 1975 y que fue declarado ilegal por Naciones Unidas.

«La propuesta marroquí presupone que el Sahara Occidental queda anexionado a Marruecos. No tiene opción de independencia y, una vez anexionado, puede optar entre quedar sometido sin más, o sometido a una ficción de autonomía. Por tanto, resulta incompatible con nuestras obligaciones internacionales», afirma Ruiz Miguel.

Con este giro dado por Sánchez el único beneficiado es él, que podrá hacerse su foto en la Casa Blanca con Joe Biden. España no gana nada porque se pretende dar categoría de «amigo» a un país, Marruecos, que constantemente está amenazando el territorio español.

Sánchez ha tomado el camino fácil que le han marcado desde Washington en vez de enfrentarse al régimen de Mohamed VI. «Aquí se ha hecho una rendición disfrazada de intercambio. Reconocemos el Sahara Occidental a cambio de que no nos molesten en nuestra integridad territorial en Ceuta, Melilla y Canarias», señala Ruiz.

Sin embargo, Marruecos, una vez que obtenga la soberanía sobre un territorio que no es suyo y que ha invadido de manera ilegal, iniciará una campaña para recuperar Ceuta y Melilla porque sabe que España es débil, bueno, porque Sánchez ha debilitado a España a cambio de nada porque el régimen de Mohamed VI, como bien recuerda Ruiz Miguel en su entrevista, no ha dado nada, no ha hecho una declaración pública en la que afirme que respeta la integridad territorial de Ceuta y Melilla. No en vano, tal y como publicamos en Diario16, en la web de la Embajada marroquí en España, el mapa incluye como territorio de Marruecos las dos ciudades autónomas españolas.