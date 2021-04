El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este jueves la XXIX Asamblea General de la Confederación Española de la Economía Social (CEPES). En su intervención, ha reconocido la labor de las organizaciones de la economía social y solidaria para promover la transformación de los modelos económicos y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Sánchez considera que la economía social es una aliada clave en la estrategia de recuperación económica de España. Durante el acto de clausura, el presidente del Gobierno ha señalado que cuando la vacunación avanza, la recuperación avanza aún más rápido. “En los datos de la Encuesta de Población Activa que hemos conocido vemos indicadores de que, a pesar de la situación, la recuperación sigue avanzando”.

En este sentido ha destacado que el paro se haya reducido en el primer trimestre, haya 80.000 trabajadores menos en ERTE y se hayan recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia y ha insistido en que tras la vacunación “nos aguarda una oportunidad formidable: recuperar nuestra economía y nuestra sociedad corrigiendo muchos de sus defectos históricos”.

Hasta la fecha las Comunidades Autónomas han administrado un total de 15 millones de vacunas, el 85% de las dosis entregadas, y el porcentaje de población vacunada con pauta completa es de casi el 9%.

La Agenda 2030

La XIX Asamblea General de CEPES se ha celebrado este año bajo el lema “Economía Social, un actor empresarial clave para la Transformación Social y Económica que España y Europa necesita”.

En este contexto Pedro Sánchez resaltado que las empresas que sepan aplicar la Agenda 2030 en sus modelos de negocio son las que podrán liderar la transformación que necesita España ante la emergencia sanitaria, económica y social. “Empresas que entiendan que su futuro dependerá de la interacción de la rentabilidad del negocio con el impacto social, territorial y medioambiental”.

Pedro Sánchez ha reclamado una obligación ética de los agentes económicos con los ciudadanos; también ha insistido en que la economía no puede escribirse ya con los indicadores tradicionales. “El PIB, por sí solo, no lo mide todo. Si destruimos el planeta, si se elevan los niveles de desigualdad social y territorial, si no creamos oportunidades para nuestros jóvenes, si no avanzamos en igualdad de género, la riqueza de un país está en entredicho”.

El presidente del Gobierno ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se aplicará siguiendo cuatro ejes de transformación y que también recoge el programa de CEPES: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad real entre hombre y mujeres. Sánchez se ha comprometido a que la Economía Social tenga un papel protagonista en el Plan.