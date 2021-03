El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado hoy al Presidente del Gobierno “coherencia” en la política de movilidad interior y exterior. Sánchez, aunque le ha dado la razón a Esteban, se ha escudado en las recomendaciones de la Comisión Europea para justificar las decisiones tomadas por su Ejecutivo respecto a la entrada de extranjeros en España.

Pedro Sánchez le ha respondido a Esteban que «efectivamente no le parece razonable, como no le parece razonable a ninguna autoridad competente», «nosotros estamos trasladando a todos los ciudadanos de España que se queden en sus casas y no se muevan de sus provincias» y ha añadido que «desde el Gobierno de España hacemos una política como respuesta al Covid coherente con las recomendaciones de la Comisión Europea«.

Aitor Esteban ha reiterado que su pregunta se refiere al turismo internacional y que a su juicio la forma en que se está gestionando «crea perplejidad y sentimientos de discriminación» y le ha reclamado que no la «fomente, facilite o aplauda».

Asimismo, Esteban ha recordado al Presidente la situación que viven en estos momentos París y Berlín, con un aumento de las restricciones por la pandemia mientras sus ciudadanos “siguen llegando en vuelos fletados uno tras otro”. Así, Esteban ha asegurado que no existe un control efectivo en los aeropuertos, “donde no se reclama ni la tarjeta de embarque”.

Pedro Sánchez ha insistido en que España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea: «mantener abiertas las fronteras intracomunitarias evitando viajes no esenciales, aplicar controles para asegurarse de que no haya importaciones de casos y respetando las recomendaciones del lugar de destino», algo que según asegura el presidente es lo que se está haciendo en España.

Además, Sánchez le ha recordado a Esteban que los ciudadanos extranjeros mientras estén en España tendrán que cumplir las mismas restricciones que los españoles.

También ha recalcado el presidente que la Comisión Europea «recomendó colorear las regiones según el grado de incidencia de la Covid en los territorios» y así se ha hecho. Además, Sánchez ha recordado que otra de las recomendaciones que desde Europa se ha hecho, y también se está cumpliendo en España, es que cada país «aplicara las medidas para evitar contagios dentro de su territorio».